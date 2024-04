Volvió a jugar Dibu Martínez, pero Aston Villa terminó festejando un empate luego de estar 2-0 y que Brentford diera vuelta el partido por la Premier League

Escuchar

Volvió Dibu, pero no pudo ganar Aston Villa pese a estar 2-0 en ventaja. Después de perderse el partido en el que los Villanos cayeron por 4-1 el miércoles pasado ante Manchester City por un virus estomacal, Emiliano Martínez regresó este sábado a la titularidad en su equipo en el empate 3-3 como local ante Brentford por la fecha 32 de la Premier League.

Nada pudo hacer el arquero, que recibió tres goles de un equipo que busca escapar de la zona del descenso, tuvo una eficacia perfecta en sus tres remates que fueron al arco y le sembró un gran interrogante a Aston Villa en su intención de continuar en la zona de clasificación a la Champions League. Siguen en el cuarto puesto, el de la última plaza para ingresar directo al torneo europeo la próxima temporada, pero ahora tiene a Tottenham a tres puntos y con dos juegos menos.

Emiliano Martínez volvió al arco de Aston Villa ante Brentford, pero el 3-3 no dejó buenas sensaciones en el arquero y el equipo que está cuarto en la Premier League. Agencia AFP - AFP

Aston Villa se puso en ventaja a los 38 minutos del primer tiempo con un gol con suspenso de Ollie Watkins. El delantero ganó de cabeza en un centro desde la derecha, la pelota de pique al suelo tocó en el arquero, dio en un palo y cuando estaba adentro la sacó Mark Flekken, pero el VAR no tuvo dudas al igual que el árbitro. Igualmente, Leon Bailey estaba ahí para devolverla a la red, por las dudas.

Sin hacer demasiado, todo parecía a pedir de los locales, que en el primer minuto de la segunda etapa se pusieron 2-0 con un golazo de Morgan Rogers, que recibió en el área, enganchó entre el racimo de rivales y la colocó junto a un palo.

Pero el duelo se reservaba sorpresas. El visitante llegó al empate en dos minutos. Primero, Mathias Jorgensen, también reconocido como Zanka, quiso definir de derecha, la pelota le dio en la zurda y se metió junto a un palo, ante la incredulidad de todos. Iban 14 minutos del segundo tiempo.

Aston Villa pasó de 2-0 a 3-2 en menos de 10 minutos ante Brentford; lo sufren Emiliano "Dibu" Martínez y sus desconcentrados compañeros. Agencia AFP - AFP

Y a los 16, otro centro ante una defensa que perdía sus marcas y el camerunés Bryan Mbeumo la tomó de aire, en forma poco ortodoxa pero efectiva. Suficiente como para batir a Dibu y que los reproches comenzaran entre los jugadores de Aston Villa.

Si el 2-2 se había sentido como un mazazo, lo que sucedió siete minutos más tarde fue un silenciador del Villa Park. Yoane Wissa apareció sin ninguna marca adentro del área chica para definir ante un Martínez que se estiró en la línea sin poder evitar el 3-2. Increíble. Sobre todo para Dibu: tres tiros al arco, tres goles. Demasiada desconcentración en sus compañeros.

Mark Flekken sufre por uno de los dos goles de Ollie Watkins en el 3-3 entre Aston Villa y Brentford por la Premier League. Agencia AFP - AFP

Pero la Premier siempre depara más. Y a 10 minutos del final, Watkins volvió a aparecer, esta vez para ganar de cabeza en el segundo palo entre dos adversarios y el arquero, y marcar el 3-3. Un empate con sabor a poco, pero que tuvo algo de alivio después de la ráfaga de goles que sufrió Aston Villa cuando menos se lo esperaba.

Uno de los pocos equipos que no adeuda partidos, Aston Villa sumó apenas un punto en sus dos encuentros de esta semana (y ganó uno de los últimos cinco juegos por Premier) y vuelve a no depender de sí mismo para conseguir la clasificación a la próxima Champions. El regreso de Dibu no sirvió para recuperar la sonrisa.

Mientras espera por los cuartos de final de la Conference League, el torneo europeo en el que está entre los ocho mejores, los Villanos parecen estar sintiendo el esfuerzo al final de la temporada. Necesitarán mucho más que de la mejor versión de Dibu y de los goles de Watkins.

