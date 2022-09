Vélez - Barracas Central, por la Liga Profesional: el Fortín volvió a ganar después de 97 días

Vélez rompió el maleficio: le ganó Barracas Central por 1-0, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 21 de la Liga Profesional Argentina, y de esta manera quebró una racha de 3 meses y 4 días sin ganar. El Fortín volvió a festejar en el certamen local luego de 15 partidos con el gol de Walter Bou, de penal, a los 28 minutos de la primera etapa.

El último triunfo de Vélez había sido ante Rosario Central, como local, por 2-0, por la 4° fecha de la Liga Profesional. Fue el 20 de junio y celebró por las anotaciones de Luca Orellano y Damián Fernández. Pero luego empezó un tobogán el equipo de Alexander Medina en el que recién salió del fondo este domingo. Es cierto que tuvo la mira en la Copa Libertadores y que llegó a las semifinales del certamen internacional, pero le fue tan mal en la Liga Profesional que estaba anteúltimo en la tabla, con sólo Aldosivi por debajo suyo.

“Si Dios quiere vamos a ir por este camino. Necesitábamos una victoria para agarrar confianza y por suerte se dio. Veníamos de muchos partidos seguidos, vino bien también tener una semana larga de trabajo. Hoy fuimos superiores y estamos contentos porque salieron las cosas que entrenamos”, dijo Walter Bou en declaraciones a TNT Sports no bien finalizó el encuentro.

Vélez contó con chances para aumentar la diferencia, con contraataques propicios de 3 vs. 2 y 4 vs. 3, pero sus futbolistas ofensivos no estuvieron precisos en el último pase o en la definición. Vale también destacar al arquero de Barracas Central, Rodrigo Saracho, que tuvo un par de intervenciones muy buenas.

Pero Barracas también tuvo la suya, con un cabezazo de Sepúlveda que desvió de gran manera Burian. Cuando iban 37 minutos del segundo tiempo, tras una jugada de lateral y un centro de Mater, el delantero anticipó a la altura del primer palo pero hizo lucir al exarquero de Colón, que mandó la pelota al córner.

Incluso sobre el final, en donde el Fortín defendía el resultado con garra y corazón para poder quebrar la mala racha sin éxitos, todo el estadio se levantó para ovacionar a Nicolás Garayalde, que dejó el alma para defender la posesión de la pelota contra uno de los banderines del córner. La jugada terminó con la amonestación para Gonzalo Paz, que le terminó dando una patada de impotencia.

Vélez venía de perder ante Tigre por 2-0 mientras que Barracas Central, que se hace fuerte como local, había superado a Godoy Cruz por 3-1. El equipo de De Paoli pudo haberse llevado un empate, aunque también es cierto que los dirigidos por Medina pudieron ampliar la ventaja con una chance que tuvo Abiel Osorio sobre el final, pero Mater salvó el gol en la línea de su arco mandando la pelota al córner.

Vélez suma 16 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Barracas Central se quedó en 27 unidades.

