Walter Montoya de Gimnasia y Tiro de Salta marcó un golazo desde la mitad de la cancha ante Güemes de Santiago del Estero

Gimnasia y Tiro de Salta se impuso en condición de visitante frente a Atlético Güemes de Santiago del Estero por 3 a 1 en la fecha 28 de la Primera Nacional. Pero lo que parecía ser un partido más en la segunda categoría del fútbol argentino terminó dejando uno de los goles más vistosos del torneo, cuando el volante del equipo salteño Walter Montoya sacó un sablazo desde la mitad de la cancha que terminó adentro del arco.

Con el partido 2-1 a favor de Gimnasia y Tiro, y cumplidos los 90 reglamentarios, el árbitro del encuentro, Juan Manuel Azconzábal, adicionó cinco minutos más. Justo en ese momento se dio el avance del equipo salteño que terminó en un golazo.

La jugada que terminó con el golazo de Montoya

Luego de un avance trunco por parte de Güemes en los pies del delantero Iván Ortigoza, la pelota salió disparada en favor del conjunto salteño: en ese momento, Montoya tomó posesión del balón y, lejos de querer enfriar el partido, el volante encaró hacia el campo de juego rival.

Así, se estiró unos metros y, antes de llegar a la línea de la mitad de la cancha, sacó un derechazo que fue tomando altura y velocidad. Con la pelota viajando en el aire, el arquero Leandro Finochietto, quien estaba afuera del área, intentó volver al arco para evitar el gol, pero la pelota lo superó y tocó la red.

Con el partido liquidado, todos los jugadores del Albo salieron disparados a abrazar a su compañero, enfundado en la casaca número 18. La jugada no tardó en viralizarse y el video se replicó a través de redes sociales entre los amantes del fútbol. En la transmisión del partido, el relator fue contundente. “¡Golazo! Montoya tiró toda la experiencia y toda la jerarquía en esta última jugada", destacó.

Finalizado el encuentro, Montoya compartió sus sensaciones luego de anotar el 3 a 1 desde más de cincuenta metros de distancia. “Fue una locura. Justo la agarré y por suerte entró. Sirvió para tranquilizar un poco el partido, más contento me voy por el triunfo y el esfuerzo de todos los muchachos”, sintetizó el volante.

Walter Montoya, un jugador con vasta trayectoria en el país

El hoy jugador del Albo salteño fue sondeado por Boca Juniors y River Plate en la temporada 2015-16 luego de su destacado desempeño en el Rosario Central que comandaba por aquel entonces Eduardo Coudet. Finalmente, el volante no se decidió por ninguno de los popes del fútbol argentino y continuó con su carrera en el Sevilla de España, en donde jugó por un año hasta ser transferido al Cruz Azul de México.

Además de su paso por el Canalla, Montoya vistió las camisetas de Racing Club, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz de Mendoza.

Los otros tantos del conjunto salteño fueron marcados por Lautaro Gordillo y Franco Sivetti. El descuento del cuadro santiagueño llegó a través de Juan Sánchez. Con este resultado, Güemes suma 23 puntos, ubicándose en la 18 posición, mientras que Gimnasia y Tiro tiene 44 unidades, alcanzado la quinta posición en la tabla por el Grupo B.