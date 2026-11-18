La victoria por 7-0 sobre Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes tuvo un significado especial para la Selección argentina. Más allá del cierre de un nuevo año de competencia, marcó la despedida de Walter Samuel, uno de los hombres más influyentes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni desde 2018. “Oleeeé, olé, olé, olé, Walteeer, Walteeer”, cantaron los jugadores en el vestuario, mientras acompañaban la arenga con aplausos, para darle el adiós a una referencia clave desde la dirección técnica. En medio de ese íntimo festejo con tinte de nostalgia estaba el hombre de Pujato, que en ese momento miró hacia abajo para no quebrarse hasta las lágrimas.

Nacido en Laborde, Córdoba, pero criado en Firmat, Santa Fe, el exdefensor decidió poner fin a una etapa que lo tuvo como una de las figuras centrales del proyecto que devolvió al seleccionado a la cima del fútbol mundial para iniciar un nuevo desafío: dirigir por primera vez como entrenador principal. Una aventura con camino incierto. Lo que está claro es que Scaloni lo extrañará en la planificación de cada partido.

"FUERON MI SEGUNDA FAMILIA". Con un emotivio discurso en el vestuario, Walter Samuel se despidió de la Selección Argentina y se llevó la ovación de todos los que forman parte de la Scaloneta.



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La escena más emotiva fue aquella, la de los aplausos y cariñosa despedida, que surgió en la intimidad del vestuario. Fiel a un perfil bajo que mantuvo durante todo el ciclo, Samuel habló pocos minutos, pero suficientes para reflejar lo que significó el recorrido compartido con jugadores y colaboradores. “Gracias de verdad. Estoy más tranquilo. Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó. No quiero emocionarme. Gracias a Leo (Scaloni) por la oportunidad y a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia. Si logré ser alguien en el fútbol, es gracias a toda esta gente”. Antes, frente al plantel, había dejado otro mensaje cargado de sentimiento: “Si llego a algo en el fútbol, será por ustedes”.

El reconocimiento fue inmediato. Los jugadores le dedicaron el cántico en el vestuario, pero además, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, le entregó una plaqueta y dos camisetas con números que caracterizaron su carrera: el 6 y el 13. Lució esos dos dorsales en los dos Mundiales que disputó como jugador: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Terminaba casi una década de trabajo cotidiano.

Dentro de la estructura de la Selección, Samuel ocupó un lugar mucho más importante que el de un simple asistente. Fue el principal colaborador de Scaloni desde el inicio del ciclo, una referencia permanente para los futbolistas y un especialista en aspectos clave del juego. Estuvo a cargo de la planificación de la pelota parada, tanto ofensiva como defensiva, trabajó de manera específica con los marcadores centrales y se transformó en una voz de consulta permanente dentro del grupo.

Walter Samuel, en su último partido con el cuerpo técnico argentino, integrado también por Lionel Scaloni, Roberto Ayala y Pablo Aimar

Nunca necesitó de una actitud pública altisonante. Su experiencia como jugador de elite y su recorrido por equipos como Boca, Roma, Real Madrid e Inter fortalecieron una autoridad puertas adentro, que lo convirtieron en una voz de mando de manera natural.

Los resultados acompañaron. Samuel integró el cuerpo técnico que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de llevar al equipo a disputar una nueva final mundialista en el Mundial 2026. Por eso, Scaloni no dudó en destacar su influencia a la hora de explicar la decisión de su colaborador. “Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo. Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón”, sostuvo el entrenador. También recordó que su salida no fue una sorpresa: “Como lo había adelantado, va a empezar su carrera solo”.

Ahora la incógnita pasa por su próximo destino. La confirmación de su partida despertó el interés de Racing, donde el presidente Diego Milito mantiene una relación cercana con Samuel desde sus años compartidos en Inter y en la Selección. En Avellaneda lo consideran una alternativa para encabezar el proyecto futbolístico de 2027, aunque no es la única posibilidad sobre la mesa. En el entorno del exdefensor aseguran que existen conversaciones avanzadas para asumir en un club europeo, aunque todavía no trascendieron detalles.

El plantel entero y el cuerpo técnico despidieron a Walter Samuel en Córdoba

Europa, de hecho, ya había tentado a Samuel. En 2025 recibió una propuesta de Cristian Chivu para sumarse al cuerpo técnico de Inter, pero eligió continuar en la Selección por compromiso con Scaloni y con el Mundial de 2026 en el horizonte. Aquella decisión confirmó el peso que tenía dentro del proyecto albiceleste. Esta vez, sin embargo, el momento es distinto. Mientras Scaloni resolvió seguir al frente del seleccionado, Samuel entendió que había llegado la hora de abandonar el confort de un cuerpo técnico campeón para asumir el riesgo de conducir un equipo propio.

Su salida deja una vacante difícil de llenar, aunque el entrenador aclaró que, por ahora, no habrá reemplazante. El cuerpo técnico continuará con Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín y Matías Manna. “En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así”, expresó Scaloni Será el comienzo de una nueva etapa para la Selección, pero también para uno de los protagonistas silenciosos de sus años más gloriosos. Después de construir desde las sombras uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino, Walter Samuel eligió exponerse al desafío que siempre espera a los ayudantes destacados: demostrar que también puede liderar en soledad.