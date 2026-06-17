Yoane Wissa, de sufrir un ataque con ácido en los ojos a anotar un gol para Congo ante Portugal en el Mundial
El actual delantero de Newcastle estuvo cerca de perder la visión en 2021, al padecer la agresión de una mujer que también quiso secuestrar a su hija
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Yoane Wissa es, probablemente, uno de los mayores ejemplos de resiliencia durante la actual Copa del Mundo. El delantero de la República Democrática del Congo, autor del gol (golazo de cabeza) del empate (1-1) ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, en Houston, por el Grupo K, observa hacia adelante sin olvidar un pasado tormentoso, en el que estuvo muy cerca de perder la visión. ¿Qué le ocurrió? Un hecho gravísimo. Tuvo que someterse a una cirugía ocular de urgencia tras recibir un ataque con ácido -en 2021-, que puso en duda su carrera profesional.
Wissa, de 29 años, nacido en la comuna francesa de Épinay-sous-Sénart, pero compitiendo para la selección congoleña, vivió una verdadera pesadilla en 2021, mientras actuaba en el club Lorient de Francia, un mes antes de incorporarse a Brentford de Inglaterra. El 1 de julio de ese año, una mujer se presentó en la casa del jugador, se identificó como una fanática y le pidió tomarse una fotografía, pero horas más tarde regresó al domicilio, irrumpió en la vivienda y le arrojó un ácido en el rostro, provocándole graves lesiones oculares.
El drama no terminó allí. La mujer, que finalmente fue detenida y condenada a 18 años de prisión, intentó secuestrar a la hija del futbolista. Gravemente herido, Wissa tuvo que someterse a una cirugía ocular de urgencia. Según informó la agencia AFP en su momento, la agresora fingió estar embarazada y que su hija estaba hospitalizada. Luego secuestró a una niña para dar credibilidad a su historia, pero fue identificada y arrestada el 3 de julio de 2021. Negó los hechos antes de admitir parte de ellos. La mujer, quien afirmaba “oír voces internas” desde su adolescencia, se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua, pero finalmente la castigaron con casi dos décadas de cárcel.
¿Cómo continuó Wissa? Después de un tratamiento exhaustivo de los médicos, logró recuperar la visión completa y la transferencia a Brentford, que estaba siendo negociada cuando sufrió el ataque, se concretó. Logró reponerse emocional y físicamente. Se destacó en la Premier League: en cuatro temporadas en The Bees (Las Abejas), disputó 149 partidos, anotando 49 goles. Su figura creció y, en septiembre de 2025, Newcastle desembolsó 55.000.000 de euros para ficharlo. Hoy, la vida gratifica al futbolista en un Mundial, algo totalmente impensado cuando fue víctima de aquella persona desequilibrada: su gol, sobre el final del primer tiempo, llegó a poner en jaque al Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los candidatos a ganar el Mundial.
El gol de Wissa ante Portugal
¡SORPRESA TOTAL: EMPATÓ CONGO!— DSPORTS (@DSports) June 17, 2026
En el epílogo del primer tiempo, Yoane Wissa puso el 1 a 1 para Congo ante Portugal en Houston. pic.twitter.com/YMDpTRCJrJ
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