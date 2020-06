Zabaleta se despide de West Ham tras 80 partidos y un gol en tres temporadas Fuente: AFP

Final de ciclo para Pablo Zabaleta en West Ham. El club inglés anunció hoy de manera oficial la partida del defensor argentino a partir del 30 de junio, después de volverse un pilar fundamental del equipo en las últimas tres temporadas. Ahora, con 35 años, se abre un futuro incierto para el experimentado jugador: ¿seguirá su carrera en otra institución de Europa o colgará los botines?

En un comunicado oficial que publicó en el sitio web oficial de West Ham se aclaró que "una lesión le impidió aceptar la oferta del club de una extensión a corto plazo hasta el final de la temporada 2019/20 interrumpida". De esta manera, Zabaleta tendrá el pase en su poder desde el 30 de junio, fecha en la que vence su actual contrato, y no podrá jugar oficialmente hasta el inicio de la temporada 2020/21, que todavía tiene un calendario incierto.

"Hoy le decimos adiós a un gran jugador y a una mejor persona. ¡Gracias por todo, Pablo!", escribió la institución inglesa en sus redes sociales. Mientras tanto, el argentino se despidió con un sentido mensaje en Twitter: "Después de tres grandes años me iré de West Ham al final de este mes. Gracias por los recuerdos y los fanáticos por su apoyo. ¡Le deseo a este gran club lo mejor en el futuro!".

Zabaleta deja West Ham después de tres temporadas en las que jugó 80 partidos y marcó un gol. El exjugador de la selección nacional arribó al club a mediados de 2017 como agente libre desde Manchester City y "se volvió un líder en el este de Londres por su compromiso, profesionalismo y liderazgo", tal como lo definió el club en su comunicado. Las lesiones le quitaron protagonismo en el último tiempo y hoy lo obligan a decir adiós.

¿Qué hará ahora con 35 años? La situación parece tener dos caminos: continuar en el fútbol europeo u optar por el retiro en medio de la pandemia de coronavirus que podría acelerar los tiempos de la decisión. A priori, regresar a San Lorenzo en la Argentina no es una opción en los planes del defensor, tal como adelantó en una entrevista exclusiva con LA NACION en mayo.

"Es verdad que tuve un contacto con Tinelli el verano pasado, y le dije que podíamos llegar a hablar al final de esta temporada, pero hoy Argentina no es una prioridad. También por motivos familiares: mi mujer es catalana y los chicos son muy chiquitos. La situación del coronavirus ha empeorado todo como para imaginar mudanzas... no quiero descartar nada, pero no. Prefiero dejar mi futuro un poquito en el aire para poder analizar qué hacer en un momento de mayor estabilidad. Nadie esperaba este virus. Es la primera vez que ocurre algo así en muchas generaciones y definitivamente cambiará nuestro estilo de vida", explicó Zabaleta.

"Pienso todos los días en el retiro. Todo es incertidumbre aún. Hasta había llegado a proyectar, al término de esta temporada, darme el gusto de jugar un año más en otra liga, quizás en Italia, pero ahora no sé nada... lo más probable es que no se vuelva a jugar con público en mucho tiempo, ¿entonces qué motivación me podría quedar? ¿Para qué ir a Italia si estadios míticos como el Olímpico de Roma o San Siro estarán cerrados? Ahora, esperemos cómo se termina esta temporada, y después, en el verano europeo, dependiendo de cómo se reorganice todo, veré qué hago. Pero el retiro es una posibilidad, sí, tal vez el coronavirus me lleve a anticipar la decisión", sentenció. Todo está por definirse.