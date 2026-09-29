Gaudio negó que Macri lo ayude como candidato en Independiente: “No hace nada por el otro, solo lo que le conviene a él”

Luego de confirmar su intención de convertirse en el próximo presidente de Independiente, Gastón Gaudio se refirió a su relación con Mauricio Macri y aseguró que el líder de Pro no está involucrado en el proyecto. “No hace nada por el otro, solo lo que le conviene a el”, manifestó el extenista.

“A Mauricio lo conozco de otro rubro, nada que ver con Independiente. La gente que te dice ‘che, ¿Mauricio te dice algo de Independiente?’, no lo conoce a Mauricio. Él no hace nada para el otro. Hace solo lo que le conviene a el. ¡Imaginate si va a hacer algo por mi en Independiente!“, manifestó Gaudio en diálogo con Radio La Red.

Sin embargo, el extenista destacó que cuenta con una buena relación con el expresidente y que “lo quiere porque tiene sus cosas buenas y malas como todo el mundo”.

El mensaje de Gaudio sobre Macri

“Pero no lo conocés, porque si pensás que Mauricio se va a meter en que yo tenga algo que ver con Independiente... Mauricio lo único que quiere es lo de él”, afirmó el empresario.

De esta forma, quien se desarrolló como capitán del equipo argentino de Copa Davis entre 2018 y 2021 descartó una potencial injerencia de Macri en su proyecto para convertirse en el presidente del Rojo, ante los rumores que indicaban un posible acercamiento.

Gaudio confirmó su candidatura

Luego de meses de especulación, Gaudio confirmó este martes que será candidato a presidente en las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de diciembre de este año en Independiente.

“Es una decisión difícil en mi vida. Tuve muchas veces ganas de estar, pero tenía otros compromisos y hoy llegó el día. Es una de unas responsabilidades más grandes de mi vida. Poco a poco se fue dando todo. Es un club que amo y que es gigante”, manifestó, en diálogo con radio La Red.

Gastón Gaudio EFE

Por el momento no confirmó en qué agrupación estará. Las dos posibles son Gente de Independiente y Puro sentimiento Rojo, pero para eso pidió una condición: “No quiero a nadie que le haya hecho daño al club, la gente se cansó de todo eso”.

Por otro lado, se refirió a Ricardo Bochini, máximo ídolo del club de Avellaneda, y aseguró que buscará que se desarrolle como “asesor futbolístico” en caso de ganar las elecciones.

“Es mi ídolo de toda la vida, yo le dije que mi sueño era ser presidente de Independiente. Nunca nadie le dio el lugar que yo le quiero dar”, indicó.

Gastón Gaudio

Asimismo, rechazó la idea de que la institución se transforme en una sociedad anónima. “El amor no se compra”, afirmó.

“Todo lo que tengo en mi vida lo tuve por un club. Todo lo que me formé es por un club social. No se me cruza por la cabeza destruir eso. ¿Vos te imaginas al Real Madrid privado? Independiente es gigante, el amor no se compra. La cultura en la Argentina es así, vos sos hincha de un club por la pasión que tenés”.