Gastón Recondo se quebró al anunciar que Emiliano Pinsón deja su programa para tratar el Parkinson

Este lunes, en el programa Arriba, Carajo, que se emite por Dsports Radio, el conductor Gastón Recondo se mostró conmovido al cederle la palabra a su compañero Emiliano Pinsón, quien decidió, por motus propio, abandonar el espacio para dedicarle tiempo a su tratamiento contra el Parkinson, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios.

“Hoy es un día especial para todos nosotros. Emiliano lo hizo especial en estos casi dos años que llevamos desde aquel 14 de junio de 2022. Tiene ganas de contarnos algo”, detalló el reconocido periodista, que recibió la noticia de la salida de su colega del ciclo y se mostró completamente compungido por su crudo testimonio.

A sus 52 años, Pinsón decidió ponerle un punto final a su participación en un programa donde se hablan de diversos temas y en donde él se especializa en cuestiones meramente deportivas. En consecuencia de esta decisión, Recondo se limitó a escuchar al protagonista de esta historia, quien tomó una resolución dolorosa en su trayectoria profesional.

“Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio”, comenzó Pinsón, que contó con el apoyo del staff periodístico.

Emiliano Pinsón tomó la decisión de abandonar el programa de radio Instagram

Y agregó, entre lágrimas: “Me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse. En la generalidad, quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al habla”.

Al priorizar su salud, recuperación y tiempo junto a su familia, Pinsón manifestó: “A estas alturas no me interesa más la plata. Voy a estar junto a mi mujer, para pelearla con ella. Voy a empezar con un bastón y después pasaré a una silla de ruedas. Espero que sea una como la de Splinter, que era una copada. No es el final que hubiese querido”.

A falta de determinar si continuará en algún proyecto vinculado a la televisión en un futuro, Pinsón aclaró que no “quiere jubilarse” y eso motivó a que Recondo retome su testimonio con su voz quebrada.

“A partir de ahora es un tiempo de cosecha, te vas a encontrar con todo lo que sembraste en la gente, tus hijos, pareja, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, amigos del trabajo. Vas a encontrar paciencia, comprensión, contención y entendimiento. Tomaste la mejor decisión”, resaltó el conductor que, por momentos, freno su discurso para recomponerse emocionalmente.

Por último, antes de darle un cierre al tema, Recondo aclaró que Pinsón seguirá un tratamiento exhaustivo para poder atenuar la enfermedad que lo viene desgastando física y mentalmente. “Emiliano va a priorizar toda esta rutina nueva que tiene que empezar y ver a los especialistas que tiene que ver. Así que hace bien en tomar la decisión conveniente. No existe situación perfecta, y hoy conviene que descanse”, culminó el periodista quien pidió una pausa para tomar aire, recomponerse y seguir con la programación habitual.

Cabe destacar que Emiliano Pinsón continuará trabajando en Dsports Radio, con su programa Andan Diciendo, los domingos 11 a 14 horas. Además, el periodista tendrá algunas participaciones especiales en el ciclo Más de una Copa, que se trasmite de lunes a viernes de 14 a 17 bajo la conducción de Daniel Retamozo.