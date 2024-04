Juan Leyrado y la insólita anécdota sobre su mujer que hizo estallar de risa a Mirtha Legrand

Escuchar

Este sábado en La noche de Mirtha (eltrece), Juan Leyrado respondió una pregunta de Mirtha Legrand e hizo tentar a todos en la mesa con su inédita respuesta. Es que, a diferencia de las parejas que hacen terapia, el actor recordó el momento en el que junto a su esposa decidieron ir a un terapeuta con la idea de separarse, pero fracasaron en el intento.

Fiel a su estilo, la conductora siempre tiene un haz debajo de la manga que no falla y este fue para uno de los intérpretes de Gasoleros. “Juan, contame de tu separación, que quisiste separarte varias veces de tu mujer y no resultó, ¿es cierto que tus hijos pusieron un cartel en la calle que decía ‘sepárense de una vez?’, preguntó ‘La Chiqui’, entre risas.

Mirtha Legrand junto a sus invitados: Juan Leyrado, Mercedes Morán, Fernán Quirós e Imanol Arias (Foto: Instagram/@lamesazarg)

“Es que ‘todos nuestros amigos están separados’ y decíamos ‘¿qué pasa con nosotros?’”, comenzó contando, mientras el resto de los invitados estallaban de risa.

Y siguió: “En las dos oportunidades que fuimos, el analista terminaba diciendo ‘pero no, no se pueden separar’. Íbamos a terapia, pero de muy buena onda para separarnos, no teníamos ningún problema, pero nos parecía muy raro siendo de esta generación no estar separados, era como que te miraban como ‘uy, cómo estás aguantando’”.

En ese sentido, aclaró que vive feliz junto a su mujer y que incluso están mejor ahora que antes. “Yo la paso bomba ahora, mejor que antes. No estamos separados, pero por ahí uno quiere dormir en un dormitorio y otro en el otro, pero estamos bárbaro”.

Pero no es la primera vez que Leyrado se refiere a aquella insólita situación que atravesó con su esposa. A principios de septiembre del año pasado, visitó junto a su hijo Luciano, director de la película Oliva, Perros de la calle (Urbana Play) y ambos brindaron detalles de esto.

“Yo cocino... sin ir más lejos, ayer hice un pastel de papas que María, mi mujer, lo hace muy bien y competí. Ella venía tarde de laburar y yo me fui al mercadito, me apuré y compré todo”, expresó Juan al aire del programa que conduce Andy Kunetzoff. Al escucharlo, el periodista le preguntó a Luciano si sus padres estaban separados.

Juan Leyrado junto a su hijo Luciano en Perros de la calle, Urbana Play (Foto: captura tv)

“No, no, están juntos. Soy del mismo padre y de la misma madre”, aseguró. Mientras que su padre aclaró: “Hace 45 años que estoy con María. Hemos hecho terapia de pareja dos veces para separarnos. Y los terapeutas nos decían: `¿Por qué se van a separar ustedes?`”.

Pero, además de que a ellos les parecía extraño estar juntos mientras el resto de sus amigos se divorciaban, el intérprete de Manuel Brunetta en Educando a Nina (Telefe) sostuvo que a su hijo lo cargaban por eso en la escuela. “Le hacían bullying porque tenía a los padres juntos. Pero nosotros estamos bárbaro con María, nos amamos”, reconoció.

La extraña costumbre de Juan Leyrado cuando sale a comer afuera

Otro de los relatos que hizo reír a la icónica conductora fue cuando Juan contó que se lleva su botellita de aceite de oliva para todos lados. “Un mal aceite de oliva te estropea una buena comida. Aparte, cuando te quedás con hambre, le ponés al pan un buen oliva y nada más, no necesitás más”, confió.

“Te gusta comer, Juan, ¿te gusta cocinar?”, indagó Mirtha, “Hice un curso en una buena escuela”, aseguró para sorpresa de todos.