Gastón Recondo apareció con un impensado nuevo look y sorprendió a todos

escuchar

El periodista Gastón Recondo fue tendencia en la red social Twitter durante varias horas, luego de exhibir en la emisión del miércoles de Sportia (TyC Sports) un sorpresivo cambio de look. A diferencia de su clásico rasado, el conductor apareció en la TV con un inusual bigote, que descolocó a propios y extraños. A raíz de ello, los usuarios hicieron comentarios de todo tipo, tras lo cual tuvo que salir a dar explicaciones.

Gastón Recondo Twitter

“¿Recondo se está transformando en (Alejandro) Fabbri?”, “Recondo Monopoly no existe”, “El cabo Recondo”, “El Niembro Recondo”, “Walt Recondo”, fueron algunas de las comparaciones más ocurrentes que hicieron los usuarios al viralizarse la imagen del renovado Gastón.

Como es habitual en Twitter, hubo también evocación a diálogos de la serie televisiva estadounidense Los Simpson: “¿Gastón Recondo? ¿Quién es Gastón Recondo? Mi nombre es Cosme Fulanito”. Otros, en cambio, fueron aún más atrás en el tiempo, y relacionaron al conductor con un mítico locutor argentino: “El espíritu de Roberto Galán deambulaba por ahí, hasta que tomó por asalto el cuerpo de Gastón Recondo”.

Asimismo, hubo publicaciones ingeniosas en relación a su parecido con El Zorro: “En su corcel, cuando sale la luna, aparece Gastón Recondo”.

La reacción de Gastón Recondo y el motivo detrás del cambio de look

Ante la catarata de tuits, el periodista decidió salir a dar explicaciones sobre el conversado bigote y contó que se trata de una promesa que hizo antes del Mundial Qatar 2022.

“Fue la promesa que hicimos al aire en #ArribaCarajo en octubre en el caso de ser #CampeonesDelMundo!! A mí tampoco me gusta cómo me queda, pero recuerdo el motivo y deja de importarme. Saludos”, le contestó primero a un usuario que criticó su cambio de look.

Como los comentarios sobre el bigote no cesaron, Recondo volvió a tuitear para aclarar la situación, e incluso, contó que se rio por las ocurrencias de los siempre ingeniosos tuiteros: “Gracias por sus mensajes sobre mi bigote. No es el look que elegí, es una promesa que estoy cumpliendo. En @DSportsRadio prometí que si Argentina salía campeón del mundo, me dejaba el bigote todo febrero. Y acá estoy cumpliendo!!! Igual, me hicieron reír mucho con sus comparaciones”.

El Mundial Qatar 2022 dejó varias consecuencias. Entre ellas, muchas promesas por cumplir. Incluso, el mismísimo Lionel Messi, capitán de la selección argentina, reveló en una entrevista reciente que debe hacerse un tatuaje del famoso “cinco de copas”, la carta identificada por La Pulga tras la serie “Sean eternos” (Netflix).

Gastón Recondo, comparado con un personaje de Dragon Ball Z Captura Twitter

La comparación entre Gastón Recondo y Fernando Niembro Captura Twitter

Bartemius Crouch, personaje de Harry Potter, comparado con Gastón Recondo Captura Twitter

Gastón Recondo, ¿o Cosme Fulanito? Captura Twitter

LA NACION