Gianinna Maradona recordó a Diego a dos meses de su fallecimiento Fuente: Archivo

25 de enero de 2021 • 17:55

A dos meses de la muerte de Diego Maradona, la menor de las hermanas, Gianinna, compartió una vieja foto en sus redes sociales, para recordar a su papá.

La tierna imagen retrata a ella junto a su padre subidos a un árbol con dos palabras iniciales que la describen: "Siempre Koala".

"Tan pegajosa, franela, y lo que quieran decirme... sí, lo acepto. Disney y también trepar árboles. Lo lindo de lo simple que nadie nunca te pudo robar", destacó la hija de Claudia Villafañe.

También agregó: "Te extraño cada día un poco más, te extraño cada vez que decido y elijo seguir respirando. Te extraño y te amo hasta que nos volvamos a encontrar allá arriba".

Y como si hablara directamente con el ex capitán del seleccionado, le contó: "Acá abajo todo es un quilombo, la gente cada vez es peor, yo ya no me decepciono, acepto sin tratar de entender a nadie porque volví a terapia claramente".

"Te salvaste, aunque pienso que miras todo desde arriba y como sea, como puedas vas a lograr que encontremos la verdad sea como sea. TE AMO", cerró con una clara referencia sobre los escándalos que giran detrás de la muerte del astro del fútbol.

Minutos antes compartió la foto de un grafiti en la pared que decía: "Nos vemos en las malas, donde los cobardes no están". Y en la descripción manifestó: "Hace dos meses que mi mundo se hizo aún más chico".