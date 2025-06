Ángel Cabrera en estado de gracia: ganó dos Majors del Senior Tour en una semana y ahora embocó un tiro imposible

“Me siento orgulloso de haber conquistado dos Majors del PGA Tour Champions en una semana, algo que no consiguió ninguno de los grandes. Me resulta algo emocionante, aunque no se note.Es difícil contarlo después de lo que pasé, me parece increíble”. A los 55 años, Ángel Cabrera no salía de su asombro hace apenas dos semanas, en Maryland, cuando acababa de sellar su victoria en el Senior PGA Championship, por el tour de veteranos de golf de Estados Unidos.

Es que todavía no se han cumplido dos años desde que recuperó la libertad, luego de estar encarcelado durante 32 meses (casi tres años) por denuncias de violencia de género. De pronto, tras replanteos de vida y de admitir en Cadena 3 quer “Lo mejor que me pasó, de todo lo que me podría haber pasado, es haber caído detenido, porque estaba muy perdido y no escuchaba a nadie”, el cordobés volvió a escena, a hacer lo que mejor sabe: jugar al golf. Dejó atrás los tiempos oscuros y se reencontró con las buenas sensaciones deportivas. Entendiendo que todavía estaba a tiempo de lograr cosas importantes.

Además del significado de sus conquistas, también a nivel económico los buenos resultados le dieron un enorme incentivo. El circuito de veteranos es un buen cebo para los jugadores que han pasado el umbral de los 50. Se trata de torneos muy competitivos, con gran audiencia televisiva. Nombres que la gente nunca se cansa de ver.

El Pato Cabrera embocó de dos golpes en un hoyo de par 5 DAVID BERDING - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cabrera parece atravesar un estado de gracia. Así, este fin de semana, en Wisconsin, participa en el American Family Insurance Championship, en compañía de otro argentino: Ricardo González. Se trata de un certamen por equipos, a tres vueltas, bajo el sistema de fourball. Esto es, juegan los dos integrantes de la pareja y se elige la mejor pelota de ambos, hoyo por hoyo. Una modalidad atractiva y que permite arriesgar más, ya que siempre se cuenta con el compañero para matizar algún desliz.

En la cancha de par 71, de 7031 yardas, la dupla argentina estaba haciendo un recorrido normal, con un bogey y un birdie. Faltaba un gran impacto, un revulsivo. Así encararon el par 5 del hoyo 7, de 558 yardas. “La gran oportunidad”, habrán pensado. De hecho, ya habían conseguido bajar en otro par 5, del hoyo 2, a través de Ricardo González. Pero esta vez, el “bombazo” fue del Pato Cabrera. “Albatrooooooos”, gritaba el periodista de la transmisión televisiva. Efectivamente, Cabrera había logrado algo que no es usual: un albatros.

¿Qué significa esto? La terminología del golf señala que, a la hora de bajar el par en un hoyo, mejorar en un golpe es conseguir un “birdie” y bajar dos golpes es lograr un “águila”. Lo más lógico es encontrar que los participantes señalen “águilas”. Pero no albatros, que es el caso de bajar tres golpes el par del hoyo. En el caso del par 5 del hoyo 7, Cabrera embocó de dos golpes, el de salida y el siguiente.

¿Qué tan difícil es hacer eso? Muy complejo. Los albatros son esporádicos. Se pueden conseguir en un par 4, embocando con el tiro de salida de manera directa (dificilísimo), y en un par 5, con el segundo golpe. El tiro de Cabrera, desde unas 180 yardas, picó en el green y rodó hasta introducirse en el hoyo. Lo usual es que un golfista se dé por hecho con que esa segunda pelota quede en un radio de dos metros respecto de la bandera, para poder tirar para águila. El albatros es un premio adicional.

Angel Cabrera hace un par de semanas, cuando ganó su segundo Major, el Senior PGA Championship, en Maryland. MIKE MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Que Cabrera, obviamente, celebró con su hijo Angelito, que oficia de caddie como es habitual, y por supuesto con Ricardo González, su compañero. Esto no significa que el albatros equipare la alegría de ganar dos Majors consecutivos, pero sí es un motivo más para sonreír y disfrutar de estas semanas mágicas que se iniciaron el lunes 19 de mayo al imponerse en el Regions Tradition disputado en Birmingham, Alabama. Y ello ocurrió apenas un mes después de su primera celebración, enb Boca Raton, Florida.

El tiro mágico de Cabrera

An Albatross for Ángel Cabrera‼️



He makes the 3rd Albatross of the season on PGA TOUR Champions @AmFamChamp! pic.twitter.com/Yni4xn2knT — PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) June 6, 2025

El albatros de Cabrera le permitió al equipo posicionarse con un total de -3 al terminar el recorrido de ida (33 golpes). En la vuelta, Cabrera hizo birdie en el 10, González se lució con un águila en el par 5 del 11 (¡cuánto le rindieron los hoyos largos a estos dos grandes pegadores!) y volvió a bajar en el par 3 del 17.

De esta manera, Cabrera y González, con 31 para el trayecto de vuelta, totalizaron 64 (-7) y comparten la novena ubicación luego de la jornada inicial. Los líderes son el danés Thomas Björn y el inglés Darren Clarke, con 59 (-12). Una actuación perfecta, sin águilas ni albatros, pero con 12 birdies y ningún bogey.

En el segundo lugar, con 61 (-10), quedaron los australiano Richard Green y Mark Hensby. Entre los terceros, con 62 (-9), figuran el sudafricano Ernie Els y el estadounidense Tim Herron.