El saco le sienta bien: Rory McIlroy se encamina al bicampeonato en el Masters de Augusta con una ventaja récord

Después de ver su nombre al tope del tablero al término de la primera vuelta, Rory McIlroy cambió su rutina. En lugar de ir a entrenarse al driving range, como perfeccionista que es, se puso el saco verde de campeón y se fue a tomar unas copas. Completar el Grand Slam y cortar una racha de 11 años sin majors no sólo fueron una gran alegría para el norirlandés. Ese saco verde, sobre todo, vino a reemplazar un pesado chaleco de piedras que le impedía salir a flote y sacar su mejor juego en momentos críticos. Con esa tranquilidad mental, McIlroy se inspiró una vez más en el esplendor del Augusta National y, tras una espectacular segunda vuelta de 65 golpes (-12 en el campeonato), saldrá este sábado a jugar 18 de los últimos 36 hoyos con 6 de ventaja sobre sus primeros perseguidores, la más amplia en la historia a esta altura, a un paso de seguir haciendo historia en el Masters.

Todavía hay mucho golf por delante, pero el británico quedó a las puertas de igualar a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods, los únicos jugadores en ganar el Masters en años consecutivos. Entre las máximas amenazas aparece el local Patrick Reed (-6), la némesis de McIlroy, pero un bogey del estadounidense en el 18 este viernes impedirá que salgan a jugar mano a mano en el último grupo del sábado. El defensor del cetro saldrá con Sam Burns (-6), colíder tras la jornada inicial, y un paso más atrás aparecen nombres resonantes, como los de Justin Rose (su vencido en el playoff un año atrás), Shane Lowry y Tommy Fleetwood.

McIlroy procura ser el cuarto jugador en ganar el Masters en años sucesivos, emulando a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods. ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sé lo que puede pasar aquí. No hace falta que me digan que no debo adelantarme”, dijo McIlroy en un llamado a la cautela, pero consciente de la ventaja que ostenta. “Hay que resetear; mañana empezamos todos en par. Tengo que tener un buen comienzo, mantenerme en el presente, no anticiparme”.

Después de hacer birdie en el icónico hoyo 12, el puntero erró la salida a la derecha y la pelota le quedó entre los árboles. Jugó el segundo tiro del largo par 5 a buena y enseguida aparecieron los fantasmas de lo que ocurrió en la última vuelta de hace un año, cuando en la misma circunstancia se fue al agua con el approach. Esta vez, el tiro fue perfecto y luego Rory acertó desde tres metros para birdie. La diferencia evidencia que juega sin la presión que soportó todos estos años. Y lo mejor todavía estaba por venir. Hizo seis birdies en los últimos siete hoyos, incluido el mejor golpe del día: un acierto desde fuera del green en el 17 merced a un toque magistral.

“Siempre siento que en esta cancha, si uno mantiene la paciencia y toma decisiones inteligentes, va a tener oportunidades y puede llegar a embalarse”, continuó McIlroy. “El año pasado lo hice el sábado. Hay que mantenerse concentrado. Si driveo bien puedo tener chances. Hice birdies con los wedges en la mano. Hay que mantenerse paciente".

Aclamación a McIlroy por el gran acierto en el 17

Roars for Rory after a chip-in birdie on No. 17. #themasters pic.twitter.com/g7dWFVTIf4 — The Masters (@TheMasters) April 10, 2026

“Me embalé en el tee del 12 y eso me dio un buen colchón para el fin de semana. Cuando fallé los fairways seguí diciéndome que tuviera paciencia. El juego corto fue clave; eso hizo una diferencia grande. Las últimas semanas me quedé horas practicando chip y putt, y eso pagó”, comentó el isleño.

Aunque no vaya a compartir el último grupo, Reed, campeón del Masters en 2018, aparece como la mayor amenaza al reinado del norirlandés, con quien mantiene una tensa rivalidad que se remonta a 10 años atrás. En la Ryder Cup de 2016, en el primer match del domingo en Hazeltine, se mataron a birdies. En el hoyo 8, McIlroy embocó un putt monstruoso y desafió a la multitud diciendo que no la oía. Reed respondió acertando el suyo, miró a Rory y le hizo un gesto de silencio con un índice contra los labios. Al final, el estadounidense se impuso por uno y se ganó el mote de “Capitán América”.

Dos años más tarde, el destino los emparejó en la definición del Masters. Reed llegó al último día con tres golpes de ventaja y McIlroy lo seguía a tres, cuando la seguidilla de oportunidades perdidas en los majors empezaba a perseguirlo. El norirlandés se derrumbó rápidamente y Reed se calzó el saco verde tras soportar los embates de Jordan Spieth y Rickie Fowler.

Patrick Reed es la mayor amenaza para las aspiraciones de McIlroy, con quien lo une una acérrima rivalidad; el estadounidense es tenido por talentoso y por tramposo. JARED C. TILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Reed es un jugador poco querido en el circuito por pares y aficionados, varias veces acusado y hasta sancionado por hacer trampa en la cancha, amén de su carácter conflictivo. Su partida al LIV Golf, la liga árabe disidente, incrementó la rivalidad con Rory, que se erigió en abanderado del PGA Tour. Hubo otro episodio, cuando antes del Dubai Desert Classic de 2023 Reed supuestamente le lanzó un tee a McIlroy en el campo de prácticas porque éste lo había ignorado. Rory terminaría venciéndolo merced a un birdie en el hoyo 72.

¿Cuáles son las virtudes como para ilusionarse con volver a ganar, ocho años más tarde? “La creatividad que se necesita en esta cancha. Uno no juega con un robot. Tiene que inventar tiros, usar las lomas. En esa creatividad nace mi mejor golf”, respondió el talentoso Reed. “Los hierros fueron muy sólidos y mi juego corto estuvo salvándome cuando lo necesitaba. Las partes fuertes de mi juego están funcionando. Vengo jugando bien este año, con confianza. Ahora vienen los días más difíciles. En la definición, los nervios exponen todas las debilidades, pero llego con confianza”.

Justin Rose está cuarto, a 7 golpes; el inglés le dio batalla a Rory un año atrás hasta llevarlo al playoff de desempate. HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre los golfistas más resonantes que aparecen en el lado oscuro del corte clasificatorio resplandece Bryson DeChambeau, que se condenó con un triple bogey en el hoyo 18. JJ Spaun y Cameron Smith son otras figuras salientes, además de los argentinos Ángel Cabrera y Mateo Pulcini.

McIlroy se lució con el menú que presentó como anfitrión en la tradicional cena de los campeones del martes. Ahora, la mesa está servida para convertirlo en el cuarto bicampeón de la historia del Masters.

Corte insuperable para Cabrera y Pulcini

Las aventuras del veterano Cabrera y el joven Pulcini en el Masters de Augusta llegaron a su fin este viernes, cuando el corte clasificatorio establecido en +4 los dejó fuera de competencia, muy lejos de la posibilidad de jugar el fin de semana. “Pato”, presente en su condición de ex campeón, cerró con una vuelta de 81 golpes, un total de +16 y el penúltimo lugar entre los 91 participantes. El aficionado de Río Cuarto, clasificado tras conquistar el Latin American Amateur Championship en Lima en febrero, firmó 78 y terminó un puesto arriba de su ídolo.

Ángel Cabrera hizo 81 golpes el viernes y se despidió de Augusta; la próxima semana defenderá el título de campeón del Senior PGA Championship.

“Fue una semana mala”, admitió Cabrera, campeón en Augusta en 2009, ahora en su 22ª participación (resultó 2º en 2013 al caer en el playoff contra el australiano Adam Scott). “Para mí el campo está jugando muy difícil, muy largo. Yo no estuve fino y en Augusta eso se paga”.

El próximo fin de semana, el oriundo de Villa Allende tendrá el desafío de defender otro major, el Senior PGA Championship conquistado un año atrás, en el Concession Golf Course. “Esto ya está, ya terminó. Hasta el próximo año no se vuelve a jugar eso”, dijo en referencia al Masters el cordobés de 56 años. “Yo tengo que seguir con lo mío que es el Champions Tour [el tour de veteranos] y enfocarme ahí, donde estoy cómodo. Voy a seguir entrenándome para estar bien la próxima semana”.

"Fue una semana increíble", se complació Mateo Pulcini, el aficionado riocuartense de 25 años que por primera vez protagonizó un major.

Más allá del score, para Pulcini, de 25 años, jugar en una de las canchas más icónicas del mundo fue una vivencia inolvidable. “Una semana increíble. Me divertí mucho. Me llevo mucha experiencia de acá”, contó en una conferencia de prensa. “Por supuesto, el golf no estuvo ni cerca de lo que pensaba, pero es golf. Así que me llevo las cosas buenas, los buenos golpes y las cosas que necesito mejorar”.

Las vivencias de Pulcini exceden lo que ocurrió en la cancha de golf. “La cena de amateurs estuvo muy buena. Hablé con mucha gente muy importante del golf”, contó. “Me divertí mucho. Después, ver a mis amigos, a mi familia... Mis amigos me decían «gracias por invitarme. Fue increíble verte». Me habría encantado jugar mejor, pero está bien. Vamos a seguir divirtiéndonos. Vamos a venir a ver mañana y el domingo, a disfrutar del torneo”.