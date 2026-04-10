Masters de Augusta: el hoyo que debía ser bogey y fue birde de Ángel Cabrera... antes del desbarranco

Nunca se le quitará a Ángel Cabrera la condición de ex campeón del Masters de Augusta, y por ella misma tiene el derecho a protagonizar perpetuamente el máximo certamen del golf. A los 56, protagonista del Champions Tour, desde hace varias temporadas, el cordobés ya no tiene la aspiración de sus mejores días, pero el placer de participar en el primer major lo tiene cada año en Augusta National. Y de vez en cuando, el argentino entrega todavía algún destello de su calidad.

No había sido nada buena su primera jornada, la del jueves. Con 7 golpes bajo el par, Cabrera quedó entre los últimos de una clasificación de 91 jugadores. Pero el segundo hoyo del segundo día propició una esperanza. Pato lo abrió mal, por cierto: el tiro de salida se fue ancho, a la derecha. Tan desviado que salió del fairway y dejó la pelota entre los árboles. Con la suerte, eso sí, de que se tratara del campo pulcrísimo, lampiño, de Augusta National y no de una tupida y retorcida cancha, por ejemplo, británica. Pero había que sacar de ahí la bola, desde un costado, con ramas en la trayectoria. El par 5 era una oportunidad de no caer en un bogey temprano en el recorrido.

Pues la mano de Cabrera, que no por veterana deja de mostrar jerarquía de tanto en tanto, lo hizo. Y no solamente no cayó en un bogey el argentino. Convirtió el panorama negativo en un birdie, nada menos.

¡Qué manera de empezar la ronda!



Increíble birdie de Ángel Cabrera en el hoyo 2. pic.twitter.com/ACJAOXqRTG — El Masters (@TheMasters_ES) April 10, 2026

El ex campeón del Abierto de Estados Unidos de 2007 emergió de los árboles con un buen golpe que no solamente lo puso en el fairway sino que lo dejó bien perfilado. Tan bueno como ese impacto fue el tercero, una maravilla de approach que parecía pasarse pero se frenó por el efecto de la pelota en el green y la puso muy cerca de la bandera. El cuarto, algo engañoso por la poca distancia, requirió no obstante sensibilidad y algo de curva, y la esfera cayó en el agujero. Y entonces lo que parecía un +1 o algo peor, terminó siendo un -1 en el segundo hoyo. Prometedor en la vuelta como para, aunque no alcanzara para evitar la eliminación, dejar una buena imagen y un buen sabor de despedida.

Pero las ruedas son de 18 hoyos y Cabrera no se sostuvo tras el buen comienzo. Quedó en par con un bogey en el 5, se salió de cauce con un doble bogey en el 8, y en la segunda mitad se desbarrancó, con tres hoyos deficitarios: un doble bogey en el 13, uno triple en el 15 y uno simple en el 17. La tarjeta, entonces, terminó siendo de 81 tiros, 9 por encima del par, y lo hundió al penúltimo puesto de Augusta 2026, con 160 al cabo de las dos jornadas.

No le fue mucho mejor a su comprovinciano Mateo Pulcini, que concluyó con 189 en la ubicación 86, luego de impactar 78 veces la pelota este viernes (81 el jueves). Pero el aficionado de 25 años vivió su primera experiencia en un major, la inicial de tres que se completará en Royal Birkdale, donde protagonizará el Abierto Británico, luego de intervenir en el Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills. Y más allá de la marginación, para el riocuartense el debut absoluto en Augusta será inolvidable.

Rory McIlroy otea el horizonte en el green del hoyo 2, el mismo en el que Cabrera hizo lo mejor de su parte en Augusta 2026; el norirlandés es holgado puntero en Georgia. ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la vanguardia del certamen permanece el defensor de la corona, Rory McIlroy, que registró la mejor tarjeta del día, de 65 golpes (-7), y tomó más ventaja al frente: inusuales 6 tiros al cabo de dos días. Con 132 acumulados, el norirlandés está bien parado contra los 138 de los estadounidenses Sam Burns y Patrick Reed, sus escoltas. Pero se sabe: los torneos de golf son de 72 hoyos, y ninguno está ganado hasta que se concluye el último. Sobre todo, en templos como Augusta.