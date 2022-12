Augusto Núñez al acecho en el Open, luego de la primera vuelta en Nordelta, que tuvo invitados no tan inesperados...

escuchar

El sueco Linus Lilliedahl sorprendió en la apertura del VISA Open de golf, que comenzó en la cancha de par 72 del Nordelta, un escenario clásico para la competencia más importante del país (se realiza allí por séptima vez), con un diseño elaborado por el mismísimo Jack Nicklaus. Un campo de juego que brindó “su sorpresa” para los participantes, aunque sin mayores riesgos ni sustos, como sí sucede a veces en otras canchas del mundo.

El jugador europeo, de 28 años, presentó una tarjeta de 67 golpes (-5), producto sobremanera de su actuación en los primeros 9 hoyos, donde logró cuatro birdies: 1, 3, 4 y 9. En el regreso consiguió bajar el par en otros dos hoyos (10 y 17), pero a la vez cometió su único bogey en el par 4 del 14.

De todas maneras, terminó al tope de la clasificación, aventajando por un golpe a sus tres inmediatos perseguidores: el italiano Raúl Pereda, el estadounidense Peyton Wilhoit y el argentino Augusto Núñez. Que construyó sus 68 impactos con un registro total de siete birdies y tres bogeys. Bajó el par en los hoyos 2, 4, 8, 9, 10, 11 y 13, mientras que lo subió en el 1, 14 y 18.

Augusto Núñez, el argentino mejor clasificado luego de la primera vuelta DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El italiano Pereda, en tanto, se lució con un águila en el par 5 del 10 y cuatro birdies, a la vez que señaló dos bogeys. “Fue un día muy duro, pero pude darme la oportunidad de tener la pelota siempre en juego. Así aproveché los par 5. Espero que pueda seguir haciendo lo mismo. No fue un día sencillo, porque ha soplado bastante, no hizo mucho calor, y entonces la pelota no va tan lejos como sucede normalmente”, dijo Pereda.

También hizo un águila el norteamericano Wilhoit, en el par 5 del 13, acierto al que le adosó cuatro birdies. Pero el golf siempre tiene la particularidad de que un mal hoyo, un mal tiro, puede estropear toda una vuelta. Fue el caso en el par 3 del 16, donde cometió un doble bogey.

Nueve jugadores comparten el quinto puesto, con 69 golpes (-3), luego de la jornada de apertura. Entre ellos se encuentra el argentino Santiago Bauni, que construyó su buen desempeño con cuatro birdies (2, 3, 10 y 12), un águila en el par 5 del 13, pero no pudo evitar subir el par en tres ocasiones: 5, 6 y 11. La cancha suele castigar los errores y pocos pudieron evitar cometer al menos dos o tres de ellos.

Chris Crawford va a pegar en un tee, detrás tiene a los carpinchos de Nordelta

Otros argentinos quedaron ubicados de la siguiente manera tras la primera jornada: 14os, Alan Wagner y Alejandro Tosti, con 70 golpes (-2); 24os, Fabián Gómez, Miguel Sancholuz, Nelson Ledesma y Puma Domínguez, con 71 (-1); 34os, Ignacio Marino, Matías Simaski, Abel Gallegos y Andrés “Pigu” Romero, con 72 (par).

Jorge Fernández Valdés, defensor del título, no tuvo un gran comienzo en Nordelta y quedó en el puesto 48, con 73 golpes (+1). En su recorrido registró cinco birdies (1, 7, 8, 11 y 13), cuatro bogeys (3, 5, 15 y 17), y un doble bogey en el par 4 del 6.

Invitados de lujo

Una tribuna única. 😂



Todos quieren ver a Chris Crawford. pic.twitter.com/HX0PzoIzVH — PGATOURLA (@PGATOURLA) December 1, 2022

¿De qué sorpresas hablábamos? En algunas canchas del circuito internacional, sobre todo las de Miami, los jugadores suelen pegarse algunos sustos cuando, en medio de las caminatas aparecen, provenientes de las lagunas, intrigantes cocodrilos. Se los ha visto con frecuencia, y muchos de ellos, de grandes dimensiones. Es cierto, algunos no se mueven, andan por ahí. Pero otros han intentado acercarse a los participantes, aunque sin éxito en el objetivo: el escape es inmediato.

En Nordelta, los “visitantes” fueron más amigables. La jornada contó con la compañía de los famosos carpinchos de Nordelta, que en varias ocasiones salieron de las lagunas y “presenciaron” desde sectores privilegiados los golpes ejecutados por los profesionales del PGA Tour Latinoamericano, como fue el caso del estadounidense Chris Crawford, que comparte la quinta posición, con 69.

Vale recordar que un triunfo en esta competencia otorga una invitación para disputar el Open Británico. Por séptima ocasión, la R&A recompensará al ganador del VISA Open con un lugar en su Major. Que en 2023 se disputará en Royal Liverpool, la cancha donde el mítico Roberto De Vicenzo triunfó en 1967.

LA NACION