Cameron Smith tiene definido sumarse al Golf LIV Series a pocas semanas de haber ganado el British Open

Cameron Smith, el golfista Nº 2 del mundo, firmó un acuerdo de más de 100 millones de dólares para unirse al Golf LIV Series respaldada por Arabia Saudita, según informó el martes The Telegraph. El medio inglés también mencionó que el reciente campeón del Abierto Británico en St. Andrews, oriundo de Australia, jugaría en el evento de LIV que está previsto en Boston en septiembre próximo.

En una conferencia de prensa, Smith se negó a comentar hasta cuatro veces sobre el informe, mientras se prepara para el primer certamen de playoffs de FedExCup en Memphis, desde esta semana, en donde también participará Emiliano Grillo.

“¿Saben?, mi objetivo aquí es ganar los Playoffs de la FedExCup”, dijo Smith a los periodistas. “Eso es todo por lo que estoy aquí. Si hay algo que necesito decir sobre el PGA Tour o LIV, vendrá de Cameron Smith, no de Cameron Percy”, relató el golfista. “Soy un hombre de palabra y siempre que necesiten saber algo, lo diré yo”.

Cameron Smith eludió las preguntas acerca del LIV en la conferencia previa a la FedEx Cup ANDY BUCHANAN - AFP

Cameron Percy, también australiano, había declarado a RSN Radio Australia en Melbourne que “desafortunadamente, sí, se ha ido”, y que los detalles ya están listos, en referencia al traspaso de Smith a la gira árabe. Mientras tanto, no hubo comentarios ni novedades del LIV Golf Series respecto del informe de The Telegraph, que aseguró que la firma de Smith con LIV no se anunciaría formalmente hasta después de los playoffs de la FedExCup.

Este jueves arrancan los playoffs con el FedEx St. Jude Championship, que repartirá 15 millones de dólares. Para este certamen hay cinco latinos en competencia: Los chilenos Joaquín Niemann y Guillermo Pereira, el argentino Emiliano Grillo, el venezolano Jhonattan Vegas y el colombiano Sebastián Muñoz. Por otro lado, de los 125 jugadores clasificados, hay cuatro que estarán ausentes en el primer certamen de la postemporada. Se trata de Tommy Fleetwood (motivo personal) y hay otros dos lesionados: Lanto Griffin, Daniel Berger y Nate Lashley. Además, Rickie Fowler fue el último jugador en clasificarse.