Comienza el Masters de Augusta: la defensa del título de Rory McIlroy y el intento de Scottie Scheffler por el tricampeonato

Empieza el primer major de golf de la temporada, con el Masters. Un año después de su memorable triunfo, Rory McIlroy aspira a un doblete de títulos consecutivos en Augusta, un hito que nadie logra desde Tiger Woods, un cuarto de siglo atrás. El estadounidense Scottie Scheffler y el español Jon Rahm, también ganadores de la chaqueta verde, estarán al frente de los aspirantes a arruinar la gesta de McIlroy desde la primera vuelta del jueves.

Esta semana, el norirlandés regresó al Augusta National liberado de los traumas del pasado. Después de más de una década de intentos fallidos, el ex número uno del mundo se coronó el año pasado por primera vez en un playoff de desempate frente al inglés Justin Rose. Con ese dramático desenlace, McIlroy se convirtió en el sexto golfista que ha conquistado los cuatro torneos de Grand Slam y se unió al círculo privilegiado junto a Tiger, Jack Nicklaus, Gary Player, Gene Sarazen y Ben Hogan.

Rory McIlroy se sacó la espina del Masters en 2025 y ya disfruta de la conquista de los cuatro majors de la temporada Ashley Landis - AP

Ahora, Rory quiere ingresar en un club todavía más exclusivo, el de los campeones de Augusta que han revalidado el trofeo, únicamente formado por Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods. “Sé que puedo hacerlo”, aseguró esta semana el jugador de 36 años. “He dedicado las últimas tres semanas a asegurarme de que llego aquí al cien por cien, y así ha sido”, dijo el ganador de cinco títulos grandes, que a principios de marzo tuvo algunos problemas de espalda que lo forzaron a retirarse del Arnold Palmer Invitational. Si vuelve a enfundarse la chaqueta verde el domingo, McIlroy emulará a Tiger Woods, último en lograrlo con sus victorias en 2001 y 2002.

Ausente por segundo año consecutivo, Tiger marcó los prolegómenos de esta edición 90° en Augusta con su accidente automovilístico y posterior arresto por conducción bajo efectos de analgésicos, un nuevo escándalo en la carrera del estadounidense que tiene sumido en preocupación al mundo del golf. Tampoco estará Phil Mickelson, dedicado a acompañar a sus seres queridos por un problema familiar no especificado.

Scottie Scheffler busca el tricampeonato después de los títulos en 2022 y 2024 ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Número uno del golf mundial, Scottie Scheffler se cuenta entre los campeones que han fallado en domar dos veces seguidas el Augusta National, en su caso por partida doble. “Defender (el título) es extremadamente difícil, especialmente en los torneos grandes”, dijo Scheffler, triunfador en 2022 y 2024. Gran dominador del circuito en los últimos años, Scheffler vuelve a ser el gran favorito en las apuestas incluso después de pasar tres semanas inactivo por el nacimiento de su segundo hijo el 27 de marzo. “Siento que mi juego está en un buen momento. Me siento descansado y listo para esta semana”, afirmó.

A Jon Rahm, ganador en 2023, tampoco se lo puede descartar en los grandes escenarios, incluso si su rendimiento en torneos Major ha decaído significativamente desde su marcha a LIV Golf en 2024. En el circuito saudita, con eventos de tres rondas en lugar de las cuatro de PGA, el golfista vasco finalizó en primer lugar en las últimas dos temporadas, pero en ese periodo no se metió en el top-5 de ningún Grand Slam.

Jon Rahm bajó el nivel desde que forma parte del LIV Series ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau, vigente ganador del PGA Championship, abanderan la escueta delegación de 10 jugadores de LIV Golf, la menor desde la irrupción del circuito en 2022. Ya que sus torneos no entregan puntos para el ránking mundial, un gran número de miembros de LIV Golf se han quedado sin su plaza habitual en el Masters, incluidos el venezolano Jhonattan Vegas y el chileno Joaquín Niemann, baja por primera vez desde 2020.

El golf latinoamericano estará únicamente representado por el golfista amateur argentino Mateo Pulcini y de su veterano compatriota Ángel Cabrera, con plaza asegurada desde su triunfo en 2009. También estarán el mexicano Carlos Ortiz y el colombiano Nico Echavarría.

Por lo pronto, este miércoles se disputó el torneo de Par 3, el certamen de nueve hoyos que reúne a los jugadores con sus familiares, un espectáculo atractivo y colorido antes de la gran cita. Hubo tres hoyos en uno, conseguidos por los norteamericanos Justin Thomas, Whydam Clark y el británico Tommy Fleetwood.

Lo mejor del torneo de Par 3

El hoyo en uno de Whyndam Clark

High fives all around for a Wyndham Clark ace! 🫸🫷pic.twitter.com/3GJGNB52Al — PGA TOUR (@PGATOUR) April 8, 2026

El ace de Justin Thomas

What a way to start the Par 3 Contest. Hole-in-one for Justin Thomas on No. 2. #themasters pic.twitter.com/HHx7hFP73A — The Masters (@TheMasters) April 8, 2026





El acierto de Tommy Fleetwood