Marcos Senesi será compañero de Cristian “Cuti” Romero en Tottenham y aguarda por un lugar en el Mundial

El mercado de pases de verano comienza a moverse para los jugadores argentinos y una de las operaciones involucra a Marcos Senesi. El defensor argentino de 29 años llegó a un acuerdo verbal con Tottenham por tres años de contrato y en los próximos días sellará su vínculo, luego de su gran paso por Bournemouth, club del que ya se despidió. Así lo confirmó Matteo Moretto, periodista italiano especializado en fichajes. El exSan Lorenzo, que aguarda por meterse entre los 26 futbolistas que estarán presentes en el Mundial del 2026 con la selección argentina, será compañero de Cristian Romero y también compartirán la zaga central.

Senesi llegará al equipo de Londres con el pase en su poder, debido a que su vínculo con Bournemouth finalizará el próximo 30 de junio. El marcador central arribó a los Cherries en agosto de 2022, proveniente de Feyenoord. Allí disputó 128 partidos en cuatro temporadas y anotó seis goles. Además, se convirtió en un futbolista fundamental para el equipo dirigido por Andoni Iraola, especialmente en la última temporada tras las salidas de Dean Huijsen e Illia Zabarnyi.

Marcos Senesi jugó 128 partidos con la camiseta de Bournemouth Dan Istitene - Getty Images Europe

A través de sus canales oficiales, Bournemouth expresó que el defensor dejaría el club y le escribió un mensaje de agradecimiento: “Marcos Senesi dejará el club este verano al expirar su contrato, poniendo fin a cuatro años memorables en la costa sur. Desde su llegada el central ha sido una figura clave en uno de los periodos más exitosos de la historia del club”. Además, en la misma publicación el argentino también se despidió de manera afectuosa: “Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy muy agradecido del apoyo de los aficionados en este tiempo. El Bournemouth siempre será un lugar especial para mí”.

Otro de los clubes que tuvo interés por el defensor fue Liverpool, pero finalmente fu el club de Londres el que pudo cerrar su incorporación y en los próximos firmará su vínculo hasta junio de 2030. De este modo, el central llegará al equipo que este último domingo se salvó del descenso en la última fecha de la Premier League, pero buscará cambiar la cara luego de lo que fue la mala temporada 2025/2026.

Marcos Senesi formó parte de las últimas convocatorias de Lionel Scaloni y podría tener un lugar en la lista de 26 futbolistas que estarán en la copa del mundo LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En Tottenham, Senesi encontrará un vestuario con presencia argentina. El defensor Cristian Romero continuará siendo una de las referencias del club, si es que no sale por una venta durante este verano. Si eso no sucede, existe la posibilidad de que ambos formen pareja de centrales. También compartirá equipo con el uruguayo Rodrigo Bentancur y los neerlandeses Micky van de Ven y Xavi Simons, en un plantel que tiene como entrenador a Roberto De Zerbi y que apunta a reforzarse mucho de cara a la próxima temporada.

Las actuaciones de Senesi en Bournemouth le permitieron haber sido convocado por Lionel Scaloni. A pesar de haber debutado con la Albiceleste en junio del 2022 en el triunfo por 5 a 0 en un amistoso ante Estonia, el marcador central estuvo presente en las dos últimas convocatorias del entrenador de la selección. Jugó los 90 minutos contra Venezuela el 11 de octubre del año pasado, no tuvo minutos ante y Angola, y fue titular y jugó todo el partido ante Mauritania en la Bombonera el pasado 28 de marzo. Además, está en la prelista de 55 futbolistas de cara al Mundial del 2026 y podría formar parte de los 26 convocados al Mundial que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.