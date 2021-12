El 115º VISA Open de golf: Jeremy Gandon, el sorprendente puntero francés que carga su bolsa de palos y arrasa en el Abierto

Nordelta asiste asombrado a la irrupción de un francés decidido a atrapar el título del 115º VISA Open y dejar sin chances de manera prematura –con varios golpes de margen- al resto de los competidores. Solo transcurrió la mitad del Abierto y Jeremy Gandon ya sacó una diferencia de siete impactos al cabo de 36 hoyos. A la primera vuelta de 66 (-6), le agregó un score aún mejor de 65 (-7) para totalizar 131 (-13) y transformarse en el absoluto dominador.

El golfista de 24 años viene frustrando a los candidatos argentinos, que lo observan desde lejos en el tablero. El mejor de nuestro país es Tano Goya, a 8 golpes, porque incluso el tucumano Augusto Núñez, que se perfilaba para ser protagonista en la segunda jornada, se estancó con una tarjeta en el par de la cancha (72) y marcha a 9, en la misma línea que el cordobés Jorge Fernández-Valdés y el amateur Vicente Marzilio. Está claro que todavía nada está definido en el campeonato, sobre todo en un campo donde abundan los doglegs, amplios wastebunkers y hazards de agua, con la dificultad adicional del viento. Pero si este sábado el líder logra mantener el nivel y sigue tan encendido, será muy difícil contrarrestar su ritmo.

Es evidente que a Gandon le quedó vivo el registro de su paso por el campo de Nordelta cuando todavía era aficionado: a los 18 años colaboró con el conjunto de Francia para ganar el Southern Cross Invitational, un certamen amateur con ocho conjuntos de cuatro jugadores cada uno. “Ganamos el evento por equipos y creo que terminé tercero en el individual o algo así. No recuerdo mucho, pero definitivamente tengo buenos recuerdos de este lugar”, señaló el oriundo de la pequeña comuna francesa de Charpey (1500 habitantes) y graduado en la Universidad Kansas State.

La particularidad es que Gandon viene llevando su bolsa de palos al hombro desde el arranque del Abierto y por ahora descarta la chance de recurrir a un caddie. “Acostumbro cargar mi bolsa y por ahora es el plan para el fin de semana. Pero dependerá del pronóstico del tiempo: si es malo, conseguiré un caddie”, relató el francés, a 7 golpes de sus escoltas, los norteamericanos Landon Lyons y Anrew Alligood. ¿Qué indica el reglamento? El PGA Tour Latinoamérica les ofrece a los jugadores la opción de llevarse los palos, pero el Korn Ferry y el PGA Tour, los dos circuitos superiores de los Estados Unidos, obligan a los golfistas a utilizar caddies.

“Estar en 13 bajo el par después de dos días es un gran score. Anoté dos águilas, así que fue una ronda casi perfecta. Empecé el día muy bien y la verdad es que el campo le sienta ideal a mi juego”, aseguró Gandon, quien también pega cada hierro con el incentivo de obtener la invitación para el 150º Abierto Británico, que se disputará a mediados de 2022 en St. Andrews. Aquel pasaje a Escocia será el premio anexo al título del Abierto, que viene ungiendo a campeones exclusivamente a extranjeros desde 2015.

En su segunda temporada en el PGA Tour Latinoamérica, Gandon no suma victorias y exhibió discretas actuaciones. Pero quiere catapultarse en el Abierto, uno de los certámenes de mayor visibilidad y prestigio y que además abre el ciclo 21/22 de la gira latina. Mientras tanto, Andrés Romero, el más notable de los argentinos en el field, renació con una buena segunda vuelta de 69 (-3), que le despejó cualquier fantasma de no superar el corte y subió cuarenta puestos, hasta el 22º lugar. Para el Pigu (total de 142, -2), la chance de luchar el torneo es una motivación para su carrera, que de a poco se fue diluyendo después de unos primeros años fenomenales y una victoria en el PGA Tour en 2008. Por una suma de errores que no estuvieron a tono con el profesionalismo que requería la situación, se “extravió” y nunca volvió a ser aquel talentoso que parecía llevarse todo por delante y rozó la victoria en Carnoustie.