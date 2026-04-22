El PGA Tour busca otros caminos para readmitir a los jugadores del LIV

Brian Rolapp, director ejecutivo del PGA Tour, afirmó que el circuito analiza la posibilidad de habilitar nuevos mecanismos para la readmisión de golfistas provenientes de LIV, en un escenario marcado por la incertidumbre que rodea al futuro de la liga árabe.

Brooks Koepka ya volvió a competir en el PGA Tour y Patrick Reed se encamina en el mismo sentido. Según explicó Rolapp, también podría abrirse una oportunidad para que otros jugadores de LIV regresen al circuito, en especial aquellos que resulten valiosos desde el punto de vista comercial.

“Lo estamos evaluando”, señaló Rolapp durante su participación en los últimos días en The Pat McAfee Show. “Actuaremos cuando se presente la oportunidad. Pero hoy estamos enfocados en mejorar el PGA Tour. Lo dije públicamente y lo repito: todo lo que contribuya a mejorar el PGA Tour es de mi interés. Ese es mi trabajo. Es lo que me motiva hacer, y no hay límites”.

Patrick Reed animó el último Masters y llegó a comandar; estuvo en el LIV, pasó por el DP World de Europa y ahora busca volver al PGA Tour ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La semana pasada, The Athletic, junto a otros medios, informó que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se prepara para retirar su respaldo financiero a LIV Golf y que sus ejecutivos buscan una salida para la compañía. De acuerdo con distintas fuentes de la industria del golf, incluidas personas vinculadas a LIV con conocimiento de la situación, la organización cayó en un estado de caos tras verse sorprendida por el cambio de estrategia del PIF. En ese contexto, LIV intenta continuar operando con mensajes de confianza, pese a contar con financiación garantizada solo hasta el final de la temporada 2026. Las fuentes solicitaron el anonimato al no estar autorizadas a expresarse públicamente.

En paralelo, el PGA Tour viene recopilando información actualizada sobre la evolución del panorama en LIV. Rolapp, quien el verano pasado dejó su cargo como director de operaciones de la NFL para asumir como director ejecutivo del PGA Tour, explicó que los acontecimientos recientes en la liga alternativa impulsaron al circuito a considerar la apertura de más caminos para el regreso de sus jugadores.

Bryson DeChambeau es el gran objetivo del PGA Tour por razones deportivas y comerciales, aunque por el momento sigue en el LIV Ashley Landis - AP

Una parte importante de esa motivación está vinculada al contrato de derechos de transmisión del PGA Tour, que vence a fines de 2030. Strategic Sports Group, el consorcio de capital privado que aportó 1.500 millones de dólares al circuito, apunta a recuperar su inversión, y para ello resulta clave maximizar el valor del paquete de transmisión en Estados Unidos.

Existe un antecedente reciente. El PGA Tour readmitió a Koepka, cinco veces campeón de torneos grandes, luego de que el jugador notificara su intención de regresar. Su contrato con LIV Golf vencía al final de la temporada 2025. Ante esa situación, el circuito creó el denominado “Programa de Miembros que Regresan”, que habilitaba la reincorporación de Koepka y también la de otros campeones de torneos grandes entre 2022 y 2025 —Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith— en caso de que así lo decidieran. Sin embargo, la propuesta tenía un plazo limitado. Rolapp les concedió tres semanas para tomar una decisión, y ninguno de los otros elegibles aceptó las condiciones, que además incluían sanciones económicas.

Smith y Rahm mantienen contratos de largo plazo con LIV, mientras que el vínculo de DeChambeau finaliza al terminar la temporada 2026. Según señala The Athletic, el entorno del Científico aprovechó parte de la semana del Masters para reunirse con distintas organizaciones y analizar alternativas posibles en caso de optar por dejar LIV.

El español Jon Rahm: desde que se fue al LIV bajó notoriamente el nivel y abandonó los primeros planos Matt Slocum - AP

“Somos conscientes de que esos jugadores tienen contrato, y lo respetaremos”, explicó Rolapp. “Brooks volvió al circuito porque levantó el teléfono y dijo: ‘Mi contrato terminó. Estoy listo para regresar’. Por eso lo estamos considerando”.

Reed, otro exjugador de LIV, también está de vuelta en el PGA Tour. El campeón del Masters 2018 abandonó LIV Golf a comienzos de este año para competir en el DP World Tour en 2026. Posteriormente, el PGA Tour anunció que Reed quedará habilitado para volver a disputar torneos a partir de finales de agosto, una vez cumplida la suspensión de un año desde su última participación en LIV, el 24 de agosto de 2025.

El chileno Joaquín Niemann, con el trofeo de campeón individual del torneo LIV Golf en Mayakoba en el campo de golf El Camaleón en Playa del Carmen, México, el domingo 4 de febrero del 2024 Montana Pritchard - LIVGO

No obstante, Reed regresará con un estatus mínimo, lo que lo obligará a ganarse su lugar en los torneos de mayor categoría. En ese camino, ya muestra avances importantes: lidera actualmente la clasificación de la Race to Dubai del DP World Tour, y los diez primeros de esa tabla obtienen el ascenso al PGA Tour al cierre de la temporada.

El caso de Reed se presenta como el ejemplo más cercano de cómo el PGA Tour podría manejar el retorno de jugadores que no integran el grupo de campeones recientes de torneos grandes. De todos modos, se trata de una situación particular, ya que Reed había renunciado a su membresía del PGA Tour en junio de 2022 para unirse a LIV, por lo que no recibió sanciones adicionales al competir en eventos no autorizados de la liga respaldada por Arabia Saudita.