Graeme McDowell habló sobre la liga árabe de golf: “Jamás hubiéramos imaginado hasta qué punto llegaría el odio al LIV”

En Washington se puso en marcha hoy el LIV Golf Virginia, en un contexto marcado por la incertidumbre que rodea al futuro del circuito. Durante los días previos, la atención en la sala de prensa estuvo puesta en la reacción de los jugadores tras el anuncio del PIF (Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí), que comunicó que dejará de financiar la competencia una vez concluida la temporada 2026.

Entre las voces que se pronunciaron se destacan Jon Rahm, Bryson DeChambeau e Ian Poulter, aunque también tomó la palabra Graeme McDowell, campeón del US Open 2010 y uno de los primeros grandes nombres en sumarse a LIV en 2022. El norirlandés optó por un tono particularmente franco al repasar su situación personal y la experiencia vivida desde su desembarco en el circuito.

Una salida de McDowell durante uno de los torneos del LIV

McDowell confesó que, antes de recibir la propuesta, estaba considerando seriamente retirarse del golf profesional para dedicarse al análisis y los comentarios en los medios. “Yo estaba listo para dejarlo todo y buscar un trabajo de verdad. Y entonces aparecieron estos chicos [LIV] y me dijeron: ‘Oye, vamos a organizar este circuito. ¿Quieres venir a jugar?’. Me encanta jugar, me encanta competir”, relató ayer en conferencia de prensa.

Entre sus principales logros, McDowell ganó el US Open 2010,se adjudicó la Ryder Cup,e hizo historia en LIV Golf a principios de la temporada 2026 con hoyos en uno en semanas consecutivas

El jugador reconoció, además, que hoy observa con distancia algunas de sus declaraciones iniciales. “Me arrepiento de algunas cosas que dije al principio, como lo de impulsar el golf. Debería haberlo dicho tal cual: esto es bueno para mi cuenta bancaria y me está dando la oportunidad de jugar al golf el mayor tiempo posible”, admitió.

Sin embargo, McDowell aseguró que nunca imaginó el nivel de rechazo que despertó el nacimiento de LIV Golf, un fenómeno que, según su visión, podría atenuarse si el financiamiento pasa a manos de otros inversores. “No creo que jamás hubiéramos imaginado hasta qué punto llegaría esto. El odio. Es curioso, pero si ahora logramos desviar la atención de Arabia Saudí, conseguir algo de dinero estadounidense y eliminar esa narrativa, porque esa narrativa es simplemente repugnante, tal vez podamos deshacernos de eso y centrarnos en LIV como un producto de golf viable”, señaló.

Graeme McDowell, fue campeón del US Open 2010 y se sinceró ante los medios

El norirlandés fue más allá al revelar que recibió amenazas de muerte y que su familia fue objeto de insultos como consecuencia de algunos de sus comentarios vinculados al desarrollo del golf impulsado por Arabia Saudí tras su incorporación al circuito. En ese marco, se mostró sorprendido por el foco exclusivo puesto en este deporte, cuando el PIF está invirtiendo “en otros deportes como las carreras de caballos, el boxeo, la Fórmula 1, el fútbol, el billar y más cosas”.

Según McDowell, los discursos de odio se intensificaron en las últimas semanas a raíz de las noticias recientes, algo que lo desconcierta, especialmente por el impacto laboral que podría tener un eventual colapso del proyecto. “Hay muchos jugadores aquí que, si esto desaparece, no tendrán a dónde ir. ¿Se lo merecen? ¿Es culpa suya? Hay mucha gente aquí que depende de esto para su trabajo, gente que trabaja aquí. Toda la negatividad en las redes sociales de las últimas tres semanas me decepciona muchísimo. Hay gente que odia esto, que odia este producto con pasión, y que no ve la hora de que fracase”, expresó.

Graeme McDowell, como comentarista de Sky Sports, seguramente su destino laboral cuando se aleje de las canchas

Aunque admitió comprender en parte esas posturas, también dejó ver su preocupación. “En parte lo entiendo, y en parte no. Es un poco triste en cierto modo. Supongo que viene de algunos tradicionalistas, de un protector que intenta proteger lo que este juego representa en muchos sentidos: historia, tradición, legado”, reflexionó.

Al proyectar el escenario que se abre tras la salida anunciada del PIF, McDowell sostuvo que el circuito deberá demostrar su capacidad para sostenerse por sí mismo. “Quizás ahora tengamos más libertad para ir por libre y... creo que todos sabíamos que en algún momento tendríamos que valernos por nosotros mismos para convertir esto en un negocio legítimo. Cuando tienes el capital que teníamos al principio para una empresa emergente, era un poco descabellado y tal vez irreal. Es como si ahora cumpliéramos 18 años. Voy a entrar en el mundo real. Tenemos que valernos por nosotros mismos. Intentaremos convertir esto en un negocio legítimo”, afirmó.

En la misma línea se expresó Ian Poulter, quien planteó la necesidad de pensar en un LIV Golf 2.0, aunque reconoció los desafíos que se avecinan. “Tienen poco tiempo para recaudar fondos. Ese no es el problema. En el mundo actual, podemos quedarnos aquí lamentándonos y siendo pesimistas, pero no tenemos mucho tiempo. Esto es un negocio, es en estos momentos cuando la gente inteligente puede ensuciarse las manos, meterse de lleno en los detalles e intentar crear una versión 2.0. Eso es precisamente lo que él tiene”, sostuvo el inglés.

Poulter incluso deslizó la posibilidad de generar sinergias con el PGA Tour en la modalidad por equipos, una alternativa que asoma como atractiva desde el punto de vista deportivo y que podría abrir un nuevo escenario para el futuro del circuito.