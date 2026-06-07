Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco, en vivo

Es un trazado especial y con una huella argentina profunda. Es que Carlos Alberto Reutemann fue un emblema argentino en la Fórmula 1 y su estilo se impuso en Mónaco el 18 de mayo de 1980 a bordo de un Williams FW07B. Aquella victoria fue de las más recordadas de su carrera, porque lo logró bajo la lluvia en una competencia que tuvo todo tipo de situaciones. “Lole” largó desde la segunda posición y tomó el control definitivo en la vuelta 54 tras el despiste del líder, Didier Pironi. Con esta gesta, el santafesino cortó una sequía de casi un año y medio sin triunfos y se convirtió en el segundo piloto argentino en ganar en el glamoroso circuito del Principado, igualando la hazaña de Juan Manuel Fangio en 1950 y 1957. Cruzó la meta con un tiempo de 1h 55m 34s 365/1000, seguido por Jacques Laffite y Nelson Piquet