Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco, en vivo
El piloto argentino se prueba en el circuito callejero; parte desde las 14° posición
18/78 La advertencia de Hamilton
Lewis Hamilton que está en el segundo lugar y a poco más de tres segundos de Antonelli, le advirtió a su equipo, Ferrari, que tiene un problema de sobrecalentamiento de neumaticos.
14/78 Colapinto escaló otra posición
El argentino Franco Colapinto ya está en el puesto 12, ya que aprovechó el ingreso a los boxes de Nico Hulkenberg para colocar los neumáticos y sacó el compuesto medio para colocar los duros.
8/78 Antonelli marca las diferencias
El piloto italiano ya le saca una diferencia de 5.5 segundos a Lewis Hamilton que se encuentra en el segundo lugar. Hasta el momento, Charles Leclerc completa el podio. El argentino Franco Colapinto avanzó al 13° lugar y está a menos de un segundo de Hulkenberg.
5/78 Alonso a los boxes
El español ingresó rápidamente a los boxes a cambiar los neumáticos y su equipo eligió colocarle los compuestas blandos.
Verstappen afuera
El neerlandés después de recorrer algunos metros del trazado de Mónaco no pudo continuar en su Red Bull. La transmisión tomó el momento en el que entró a los boxes y se pudo ver el tremendo fastidio de Max Verstappen.
Comenzó el Gran Premio de Mónaco
Kimi Antonelli tuvo una partida perfecta, en una largada en la que todas las miradas quedaron sobre Max Verstappen porque se quedó parado su Red Bull y no pudo sostener el ritmo del arranque de la carrera. Franco Colapinto está en el puesto 13 y va por Nico Hulkenberg.
Verstappen is slow away from P2 on the grid! 😳— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
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La vuelta de formación
Crece la tensión en Mónaco, ya que los pilotos ya están en la pista en la vuelta de formación. El Principado arde por la acción y todas las miradas están sobre la largada.
Los máximos ganadores en el Principado
El piloto con más victorias en Mónaco es el brasileño Ayrton Senna, con seis conquistas: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993. De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en este trazado: Lewis Hamilton (2008, 2016 y 2019), Fernando Alonso (2006 y 2007), Max Verstappen (2021 y 2023), Sergio ‘Checo’ Pérez (2022), Leclerc (2024) y Norris (2025). En los albores de la Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio ganó 2 veces, en 1950 y 1957.
La huella de Reutemann en Mónaco
Es un trazado especial y con una huella argentina profunda. Es que Carlos Alberto Reutemann fue un emblema argentino en la Fórmula 1 y su estilo se impuso en Mónaco el 18 de mayo de 1980 a bordo de un Williams FW07B. Aquella victoria fue de las más recordadas de su carrera, porque lo logró bajo la lluvia en una competencia que tuvo todo tipo de situaciones. “Lole” largó desde la segunda posición y tomó el control definitivo en la vuelta 54 tras el despiste del líder, Didier Pironi. Con esta gesta, el santafesino cortó una sequía de casi un año y medio sin triunfos y se convirtió en el segundo piloto argentino en ganar en el glamoroso circuito del Principado, igualando la hazaña de Juan Manuel Fangio en 1950 y 1957. Cruzó la meta con un tiempo de 1h 55m 34s 365/1000, seguido por Jacques Laffite y Nelson Piquet
Las "vueltas mágicas" de Kimi
El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, partirá desde el primer lugar en Mónaco. El piloto de Mercedes logró su cuarta pole en seis Grandes Premios esta temporada; superó en la sesión al cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari). “Di una de esas vueltas que se puede decir que son mágicas. Fue bien de principio a fin, es increíble. Ha sido un pulso difícil contra Max. Gracias a todo mi equipo, el viernes, en los ensayos libres, estábamos un poco por detrás y ya el sábado hemos logrado encontrar esas décimas que nos faltaban”, explicó el italiano.
Las sensaciones de Colapinto
“Son 78 vueltas largas. Es una carrera larga, pero ojalá que que hayan oportunidades que pasen cosas. Vamos a intentar ir para adelante, pero bueno, es difícil en Mónaco. La realidad es que es muy complicado pasar acá, así que veremos qué pasa. Es una carrera que va a ser dura para los autos, para los pilotos y hay que estar atento para aprovechar. Ojalá sea una buena largada, pero lo malo es que no hay mucho lugar para... Entran dos autos a la par, eso complica un poco las cosas. Vamos a buscar hacer una buena carrera, avanzar, tratar de tener buen ritmo, creo que el auto estaba más para qualy, pero bueno creo que es la perspectiva que toma la mayoría de los equipos”, dijo Franco Colapinto, antes de la carrera en una charla con ESPN.
“Ojalá que hayan oportunidades, que pases cosas”— NotiColapinto43 (@NotiColapinto) June 7, 2026
Colapinto en su clásica entrevista pre carrera con Fossaroli
Vamos con todo Fran!! 🫶🏻 pic.twitter.com/BRVbDhy0sk
El desfile de los pilotos
Como ocurre en todas las pruebas de Fórmula 1, se realiza el desfile de pilotos a lo largo del circuito. Se lo puede ver a Colapinto hablando con Alex Albon, su compañero en Williams en la temporada 2024.
Smile and wave boys 😄😎 pic.twitter.com/dJbWAB7VrT— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 7, 2026
Se preparan las estrategias
La dificultad del trazado de Mónaco obliga a los equipos a tomar diferentes precauciones respecto de cuántas paradas realizarán durante los 78 giros que dura la competencia. Según las estimaciones de Pirelli, la proveedora de neumáticos de la Fórmula 1, el plan podría estar concentrado en tres paradas y con compuestos blandos y medios.
At Monaco, the margins are razor-thin.— Pirelli Motorsport (@pirellisport) June 7, 2026
Every strategy is in play, and the gaps are smaller than ever. Initial grip, pace management and seizing the right opportunity will make all the difference.
Which card would you play?#Pirelli #Fit4F1 #MonacoGP pic.twitter.com/heJBi7ag8w
El ganador de Mónaco en 2025 y cómo le fue a Franco
En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria en Mónaco por sobre el local Charles Leclerc (Ferrari). Colapinto llegó 13° en la que fue una de sus mejores carreras de esa temporada, más allá de que no pudo sumar puntos.
Con un mate y en pareja en la llegada
Franco Colapinto llegó al circuito de Mónaco tomando mate, firmando autógrafos y en compañía de su novia, la actriz y cantante Maia Reficco. Ya desde hace un tiempo, la pareja confirmó oficialmente su romance y se ha dejado ver unida en diversas competiciones y eventos del automovilismo.
Mate restock needed🧉 pic.twitter.com/fiPP1kMrlH— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 7, 2026
Cómo es el circuito
El circuito de Montecarlo es el trazado más lento y estrecho del calendario, con curvas cerradas, cambios de elevación y muros pegados a la pista durante toda la vuelta. A diferencia de otras pistas, la eficiencia energética tiene menos influencia por la ausencia de rectas largas, mientras que la tracción, la carga aerodinámica y la precisión son determinantes. En un escenario donde adelantarse resulta difícil, por lo que la clasificación suele definir gran parte del fin de semana y es allí donde Antonelli dio el primer paso hacia el triunfo, aunque debe ratificarlo en la final.
Kimi Antonelli parte adelante
En la clasificación del sábado, Kimi Antonelli (Mercedes) hizo la pole position y larga en el primer lugar, por delante del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y del heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari). El joven italiano es el dominador del certamen con cuatro triunfos en cinco carreras y acumula 131 puntos, 43 más que su compañero George Russell.
What a Quali! 😎🙌— Formula 1 (@F1) June 6, 2026
Here's how the grid is set to line up for the Monaco Grand Prix ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Eyf9J8Wnj0
En qué canal pasan el GP de Mónaco
En cuanto a la televisación, la única opción para seguirla es a través de la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-. Fox Sports, en tanto, tiene el relato de la carrera pero sin imágenes de la prueba porque la emite posteriormente en diferido.
Otro examen para Colapinto
Bienvenidos a otra participación de Franco Colapinto en Fórmula 1. Esta vez, en el Gran Premio de Mónaco, que comenzará este domingo a las 10 y corresponde a la sexta fecha de la temporada 2026. El argentino comienza 14° en la grilla y tiene por delante la difícil misión de llegar a los puntos y, mucho más, de mejorar el sexto puesto que logró en el GP de Miami hace un par de semanas en Estados Unidos.
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