A qué hora juega Argentina vs. Honduras y por dónde se puede ver el partido amistoso
El encuentro entre la albiceleste y la Bicolor se disputa este sábado en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos, con arbitraje del estadounidense Víctor Rivas
La selección argentina afronta este sábado, a partir de las 21 (horario argentino) su primer amistoso premundial. Se enfrenta a Honduras, un país que no participará de la Copa del Mundo, en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos. El encuentro cuenta con transmisión televisiva de Telefé y TyC Sports, aunque también se puede ver por streaming en el sitio LPF Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J del Mundial con Argelia, Austria y Jordania. Son rivales poco conocidos para la Argentina, ya que apenas se enfrentó una vez a los africanos y dos veces a los europeos, mientras que nunca jugó contra los asiáticos. La Bicolor, por su parte, no participará del certamen ecuménico. Quedó segunda en el Grupo C de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en una zona en la que Haití logró clasificarse como líder.
Argentina vs. Honduras: todo lo que hay que saber
- Amistoso internacional.
- Día: Sábado 6 de junio.
- Hora: 21 (Horario argentino).
- Estadio: Kyle Field de Texas, Estados Unidos.
- Árbitro: Víctor Rivas (Estados Unidos).
Argentina vs. Honduras: cómo ver online
El amistoso se disputa este sábado en Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y LPF Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- Telefé.
- TyC Sports Play.
- LPF Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Argentina: Juan Musso; Agustín Giay; Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada; y José Manuel ‘Flaco’ López.
- Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; y Jorge Benguché
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