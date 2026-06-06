A qué hora juega Argentina vs. Honduras y por dónde se puede ver el partido amistoso

La selección argentina afronta este sábado, a partir de las 21 (horario argentino) su primer amistoso premundial. Se enfrenta a Honduras, un país que no participará de la Copa del Mundo, en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos. El encuentro cuenta con transmisión televisiva de Telefé y TyC Sports, aunque también se puede ver por streaming en el sitio LPF Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J del Mundial con Argelia, Austria y Jordania. Son rivales poco conocidos para la Argentina, ya que apenas se enfrentó una vez a los africanos y dos veces a los europeos, mientras que nunca jugó contra los asiáticos. La Bicolor, por su parte, no participará del certamen ecuménico. Quedó segunda en el Grupo C de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en una zona en la que Haití logró clasificarse como líder.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, buscará defender la Copa del Mundo en este 2026 @Argentina

Argentina vs. Honduras: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Sábado 6 de junio.

: Sábado 6 de junio. Hora : 21 (Horario argentino).

: 21 (Horario argentino). Estadio : Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

: Kyle Field de Texas, Estados Unidos. Árbitro: Víctor Rivas (Estados Unidos).

Argentina vs. Honduras: cómo ver online

El amistoso se disputa este sábado en Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y LPF Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

TyC Sports Play.

LPF Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones