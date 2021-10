Emiliano Grillo: entre su vuelta mágica de 61 golpes y la ilusión de ser padre

Una expresión entre pícara, tierna e ilusionada. Su mejilla izquierda apoyada en la panza de su mujer, Alexia, y un cartel con el anuncio de que el bebé de la pareja llegará al mundo en marzo de 2022. Para más información, se observa la ecografía sostenida con una mano por la futura madre. El último posteo de Emiliano Grillo en Instagram es el reflejo de su felicidad: “Mi mejor hoyo en uno. No te conozco todavía y ya pusiste mi mundo al revés”, escribió el golfista, cuyo estado de gracia de su vida personal se está trasladando en el plano deportivo.

Después de un comienzo tímido en la actual temporada del PGA Tour, este domingo batió un récord en su carrera: con los 61 golpes (-11) que empleó en la última jornada del certamen The CJ Cup, en Las Vegas, logró su vuelta más baja en el máximo circuito desde que se sumó en 2015. Hasta el sábado, su score más bajo había sido un 63 (-8) en el Mayakoba Classic, que se disputó en diciembre pasado en Playa del Carmen, México. Aún con el brillo de los 61 golpes, estuvo lejos de poder pelear en el torneo –a 18 hoyos del final, había arrancado desde el puesto 56º- pero terminó el día con la increíble sensación de que jugó en total armonía entre lo que le dictaba su mente y la respuesta de sus swings.

Vale el repaso de una vuelta histórica para su trayectoria, que puede significar un punto de relanzamiento en busca de su segundo título del PGA Tour, tras su única conquista en su primera participación como novato en 2015. En la ida encadenó birdies en los hoyos 3, 4, 5 y 8, pero en los últimos nueve llegó lo mejor, donde redondeó un show de aciertos: además de los birdies en el 13, 16 y 17, consiguió águilas en los pares 14 y 18. Once golpes bajo el par, ningún error y un ascenso meteórico en el leaderboard de 38 puestos, para concluir en la 18ª ubicación; totalizó 270 golpes (-18) y vislumbra con más optimismo el calendario hasta fin de año. El campeón fue el norirlandés Rory McIlroy, con un giro final de 66 (-6) y un total de 263 (-25).

La brillante tarjeta de Emiliano Grillo en el PGA Tour: 61 golpes

“Arranqué la vuelta final en el fondo del tablero. Debido a que tenía horario de salida a las 7.56, no fue lo más divertido levantarme de la cama a las 5.15 e ir a la cancha manejando por mi cuenta. ¿Si esperaba firmar 61? No, pero sí creía que podía hacerlo. Jugué bien durante toda la semana, solo que no pude leer bien los greens. Pero este domingo impacté bien y dejé la pelota más cerca de la bandera respecto de las anteriores vueltas. Además, pegué buenas bombas en los últimos nueve, aunque el putter fue la clave”, comentó el jugador formado en el Chaco Golf Club, que estuvo libre de bogeys en los últimos 40 hoyos. “Pensé en esa estadística, por eso es que en el 18 busqué asegurar la salida en el fairway y quedarme feliz con ese dato”.

Emiliano Grillo durante la ronda final de The CJ Cup en Las Vegas, Nevada. ALEX GOODLETT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En estos días de inspiración, Grillo, de 29 años, festeja ya su décimo aniversario en el profesionalismo, combinando sus comienzos en el Tour Europeo y su posterior salto al PGA Tour. “Diez años atrás jugaba mi primer torneo como profesional, un evento de minitour donde cobre 2300 dólares. Hoy, después de todos esos años, logré cosas que jamás hubiese soñado. Gracias, golf!”, escribió.

Más allá de que su hijo le cambiará la vida, trazó una descripción de lo que es su esencia como jugador del PGA Tour, en una entrevista para Paco Aleman Confidencial, por Golf Channel: “Soy muy autoexigente, y esa autoxigencia me complica para el golf. Si no me complicara, no sería yo”. Luego de su experiencia en Las Vegas, su envión golfístico es claramente más poderoso.