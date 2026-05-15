PGA Championship: Jordan Spieth se ilusiona en un comienzo muy parejo ante la ciudad de la libertad

En honor al semiquincentenario de la independencia de Estados Unidos, la PGA of America no podía elegir otra sede que Filadelfia para su torneo insigne. La asociación que agrupa a los profesionales del golf en ese país tiene a su cargo el segundo major del año y buscó una cancha que se ajustara a la fecha emblemática. Por eso apostó por Aronimink Golf Club, que encierra el aura histórica pertinente y que, gracias a recientes renovaciones arquitectónicas, asegura una exigencia de élite. Al término de la primera vuelta del PGA Championship, las presunciones comenzaron a hacerse realidad, con siete jugadores en la punta y 70 separados por una diferencia de cuatro golpes. Entre los líderes están el número 1 del mundo, Scottie Scheffler, y varios favoritos.

Construida en 1928, la cancha de Aronimink está situada en Newtown Square, Pennsylvania, en las afueras de la ciudad donde se fundó esa nación en 1776. El PGA Championship de 1962, ganado por Gary Player, era el único major al que había albergado, amén de sus pares en damas y veteranos. La restauración de 2018 alcanzó los objetivos de adaptarla al golf profesional moderno y devolverle el aura original. El resultado es una cancha de par 70 pero de 7394 yardas donde pegar largo es una ventaja pero está lejos de ser una única virtud requerida para vencerla.

El N° 1 del mundo, Scottie Schefler, es uno de los siete jugadores que están en la vanguardia del PGA Championship; hay 70 golfistas separados por hasta cuatro golpes de diferencia. Carolyn Kaster - AP

La cantidad de jugadores que comparten la vanguardia es todo un signo de cómo Aronimink empieza a cumplir sus promesas. Scheffler, el local Alex Smalley, el sorpresivo sudafricano de 21 años Aldrich Potgieter, los alemanes Martin Kaymer y Stephan Jaeger, el australiano Min Woo Lee y el japonés Ryo Hisatsune totalizaron cada uno 67 golpes (-3) y comparten la delantera tras los primeros 18 hoyos. Siete golfistas que les sacaron apenas cuatro golpes de ventaja a quienes se ubican en el puesto 68. Así es la paridad general.

Lejos de ese lote quedaron los argentinos Emiliano Grillo y Francisco Bidé. Tanto el chaqueño –en su sexta participación en certamen, el major que más veces jugó– como el porteño –que hace su debut en los grandes después de pasar la clasificación reservada para los profesionales de clubes de Estados Unidos– firmaron vueltas de 76 golpes y se ubican en el 135º lugar, obligados a hacer un buen score el viernes para estar el fin de semana.

El argentino Emiliano Grillo firmó una vuelta de 76 golpes y se ubica en el 135º lugar; debe mejorar este viernes para superar el corte clasificatorio. ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre los seguidores aparecen nombres como los de Xander Schauffele, Patrick Reed, Shane Lowry (-2), Brooks Koepka y Jon Rahm (-1), pero ninguno tan magnético como el de Jordan Spieth. Por noveno año, Spieth afronta este certamen con la ilusión (y el peso) de alcanzar el Grand Slam de carrera. Desde la conquista del Open Championship en 2017, éste es el único major que le queda por llenar en su curriculum. Un comienzo de 69 tiros lo deja en posición de dar pelea. “Jugué mejor que lo que refleja mi tarjeta”, dijo alimentando la voracidad de los seguidores por ver materializarse la historia en su presencia. “Lo cual es frustrante porque uno quiere sacarle el máximo a su ronda. Pero también es bueno, porque implica que las cosas están en buen lugar. El viento fue fuerte y la cancha jugó muy, muy difícil”.

Al igual que su compatriota Grillo, Francisco Bidé efectuó una vuelta de 6 golpes sobre el par y está obligado a hacer un buen score este viernes para obtener un lugar el fin de semana. MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Claro que con Scheffler involucrado entre los punteros desde temprano, no la tendrá nada sencilla. El campeón defensor se mantuvo bajo control: muy sólido de tee a green (13/14 fairways acertados), paciente, aprovechando las chances claras que tuvo. Algo errático arriba del green, pero con un par de putts de larga distancia que le cambiaron el color a la ronda.

Acciones de la primera jornada del PGA Championship

The Corebridge Financial Team made some memories on day one of the 2026 PGA Championship. 🙌 pic.twitter.com/z7djlw9X5G — PGA of America (@PGA) May 15, 2026

Entre las decepciones aparecen Rory McIlroy, ganador del primer major en Augusta, y Bryson DeChambeau, siempre una atracción. El norirlandés cerró con cuatro bogeys seguidos en una tarjeta de 74, y el Bombardero anotó su único birdie en el último hoyo (el 9) y terminó con 76.

Los mejor clasificados en Newtown Square

18 holes down and we have a seven-way tie for the lead @PGAChampionship. pic.twitter.com/213c3hD39s — Golfbet (@Golfbet) May 15, 2026

Aronimink pudo volver antes a la rotación del PGA Championship: estaba programado para el de 1993, pero se retiró en medio de controversias por prácticas discriminatorias de membresía en clubes privados. En la ciudad de la libertad, volvió renovado, pero con su aura centenaria.