The Players: Emiliano Grillo quedó eliminado en el torneo que pasó a liderar Ludvig Aberg

Emiliano Grillo, el único argentino participante del The Players Championship que se desarrolla este fin de semana en el campo de Sawgrass, en Ponte Vedra Beach, quedó eliminado este viernes después de firmar una vuelta de 75 golpes (+3) y acumular 161 (+17) en las dos primeras jornadas. En cambio, el sueco Ludvig Aberg concretó una ronda notable de 63 (-9), a sólo uno del récord de la cancha, y quedó como único líder con 132 (-12), con dos de ventaja.

Con una segunda ronda con tres birdies, dos bogeys y dos doble bogeys, el chaqueño sentenció su suerte en el denominado quinto Major del circuito internacional de golf sin poder ilusionarse con superar el corte, proyectado desde el inicio del día en +2, como finalmente sucedió. La mejor actuación de Grillo en The Players sigue siendo la de 2017, cuando finalizó 11°.

Lo de Aberg resultó sensacional: tras firmar una tarjeta de 69 el primer día, este viernes maravilló a todos con una jornada en la que computó dos águilas, seis birdies y un bogey (porque en el hoyo 15 tuvo problemas para sacar la pelota que había quedado al margen del green, entre la maleza). Los fanáticos suecos, vestidos con la camiseta de su país con el nombre del golfista 21 del ranking y sus sombreros de vikingos, fueron incondicionales al seguirlo durante el recorrido.

Por lo pronto, en la ida, los primeros nueve hoyos, el sueco marcó un parcial de 29 golpes, igualando el récord de la cancha para la primera mitad del recorrido. Lo cerró con un chip para águila en un par 5 de 582 yardas, una pelota que ingresó con suspenso, tras golpear casi al lado de un bunker, y generó una ovación.

Aberg, que terminó octavo el año pasado en el Stadium Course del TPC Sawgrass, llegó entonado tras su tercer puesto en el Arnold Palmer del fin de semana pasado, en el que jugó de maravillas y pegó unos hierros fantásticos.

Chip-in eagle to tie the nine-hole TPC Sawgrass record 🤯



Ludvig with a front-nine 29 @THEPLAYERS to tie the lead!



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Los cinco líderes de la jornada inaugural no lograron sostenerse y retrocedieron en el marcador: el canadiense Sepp Straka hizo 70, suma 137 (-7) y está sexto; Lee Hodges y Maverick McNealy emplearon 71 y acumulan 138 (-6); Austin Smotherman firmó 72 y tiene 139 (-5) y Sahith Theegala marcó 74 y registra 141 (-3).

Así, el que trepó al puesto de escolta fue Xander Schaufelle, con una vuelta de 65 (-7), gracias a siete birdies que siguieron a dos bogeys en los primeros cuatro hoyos, lo que le permitió quedar a dos golpes en el total, con 134 (-10). El número 10 del mundo estuvo perfecto en las 14 calles y minimizó eso diciendo que “es fácil hacerlo aquí”. Luego, diferenció: “Aproveché que los greenes estaban un poco más blandos”.

Dialed with the driver 🎯@XSchauffele hit 14/14 fairways en route to a Friday 65 @THEPLAYERS. pic.twitter.com/tYBBluaZXK — PGA TOUR (@PGATOUR) March 13, 2026

Ahí cerca de ellos se ubican el estadounidense Cameron Young, que firmó una tarjeta de 67, uno menos que el primer día, y suma 135 (-9); el canadiense Corey Conners, que emuló esa ronda del neoyorkino tras sus 69 de la jornada inicial y lleva 136 (-8), y ex número 1 Justin Thomas, que repitió los 68 del jueves e iguala la cuarta posición con el anterior.

Por segundo día consecutivo sufrió Scottie Scheffler: pasó el corte tras firmar 73 golpes (145 por total, +2). El jueves se había quedado practicando bajo la lluvia tras terminar su vuelta, pero el resultado del viernes no fue el que él esperaba y se lo notó en su semblante. No es un desastre, pero el número 1 del mundo espera dar mucho más de sí siempre.

A birdie at the last to move safely inside the cutline 🔥



Scottie Scheffler has secured his weekend tee time @THEPLAYERS.



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Comparte el puesto 51 con el norirlandés Rory McIlroy, quien no entrenó por sus dolores en la espalda antes del torneo y firmó una tarjeta de 71 en la segunda ronda (74 en la primera y 145 en el acumulado), mientras sigue recuperándose de la inactividad forzosa debido a su lesión. Por esa razón, Rory dijo que era “importante llegar al fin de semana”, y lo logró. El defensor del título tuvo que rebajar sus expectativas y por eso dice ahora que “dos días más ya es una victoria”.

Rory McIlroy siente que es un triunfo haber llegado a los últimos 36 hoyos en el campo de Ponte Vedra Beach, en The Players JAMES GILBERT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El célebre hoyo 17, el de la isla icónica que pone a prueba al máximo el pulso de los jugadores, ya se ha cobrado 23 pelotas en el agua a lo largo de las dos primeras vueltas.

La continuidad del certamen será este sábado desde las 9.15 (hora argentina) y los punteros estarán pegando después de las 15.

Las principales posiciones

1) Ludvig Aberg 69-63-132 (-12)

2) Xander Schauffele 69-65-134 (-10)

3) Cameron Young 68-67-135 (-9)

4) Corey Conners 69-67-136 (-8)

4) Justin Thomas 68-68-136 (-8)

6) Sepp Straka 67-70-137 (-7)

7) Jacob Bridgeman 70-68-138 (-6)

7) Lee Hodges 67-71-138 (-6)

7) Maverick McNealy 67-71-138 (-6)

10) Matt Fitzpatrick 70-69-139 (-5)

10) Tommy Fleetwood 69-70-139 (-5)

10) Brian Harman 75-64-139 (-5)

10) Russell Henley 68-71-139 (-5)

10) Viktor Hovland 69-70-139 (-5)

10) Austin Smotherman 67-72-139 (-5)

10) Michael Thorbjornsen 74-65-139 (-5)

17) Jason Day 70-70-140 (-4)

17) Ryo Hisatsune 71-69-140 (-4)

17) Keith Mitchell 72-68-140 (-4)

17) Patrick Rodgers 70-70-140 (-4)

17) Justin Rose 72-68-140 (-4)

17) Alex Smalley 70-70-140 (-4)

23) Ryan Gerard 73-68-141 (-3)

23) William Mouw 69-72-141 (-3)

23) Chad Ramey 72-69-141 (-3)

23) Jordan Spieth 73-68-141 (-3)

23) Sahith Theegala 67-74-141 (-3)

51) Rory McIlroy 74-71-145 (+1)

51) Scottie Scheffler 72-73-145 (+1)

121) Emiliano Grillo 84-77-161 (+17), eliminado