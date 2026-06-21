Emiliano Grillo está sexto en el US Open tras ser el mejor de la ventosa tercera vuelta

“Está rompiéndola”, se leyó en el perfil oficial del US Open, el tercer major de la temporada de golf. La referencia era al argentino Emiliano Grillo, que terminaba con un birdie el hoyo 9 de la tercera vuelta en la cancha de Shinnecock Hills Golf Club y, con un golpe bajo el par, se colaba en el séptimo puesto. Su tarjeta en aquella primera mitad fue casi perfecta, con cuatro birdies y ningún bogey. En la segunda parte de la jornada, en cambio, tuvo déficit: hizo un golpe de más en el 10 y en el 17 y uno de menos en el 16. Terminó la jornada con -3 en una cancha superdesafiante y fue el mejor del día.

La muy buena vuelta lo encaramó al top 10 del torneo: el chaqueño marcha en el sexto puesto, igualado con tres jugadores en el par, de los cuales uno es el local Xander Schauffele. El líder es el estadounidense Wyndham Clark (ganador de este campeonato en 2023), con -7. Detrás, cuatro golfistas son escoltas a 6 golpes, con -1. Uno de ellos es un peso pesado: el estadounidense Scottie Scheffler, que todavía no tiene en sus vitrinas un trofeo del abierto de su país.

FOUR IN A ROW! 🐥



Emiliano Grillo turns in 31 and is absolutely cooking. pic.twitter.com/RhRTa8ZNsk — U.S. Open (@usopengolf) June 20, 2026

A Grillo le preguntaron sobre sus primeros nueve hoyos en la “flash interview” tras su vuelta. “Probablemente el mejor golpe del año haya sido en el hoyo 6″, disfrutó el argentino. Y continuó: “La dejé a unos sesenta centímetros [del hoyo]. Luego, otro gran golpe en el 7, unos cuatro metros cuesta arriba, prácticamente recto. No podría haber elegido mejor posición”.

Grillo continuó contando sus sensaciones en un sábado en el que debió sortear el viento, un gran rival, y en el que terminó antes de que el pelotón más importante de sus adversarios saliera a la cancha. Miró a todos por televisión. “Pensé que íbamos a tener nueve hoyos con mucho viento y luego nueve con menos, pero nunca amainó”, comentó sobre cómo encaró la tercera rueda luego de que el viernes no pasaran el corte sus compatriotas Alejandro Tosti y Mateo Pulcini.

Grillo pega desde el rough del hoyo 15; el argentino tuvo un buen recorrido de ida y casi se mantuvo en el de vuelta de este sábado. Seth Wenig - AP

“Jugué sólido todo el día. Cuatro birdies en los primeros nueve hoyos. Obviamente, cuando uno está en el tee del hoyo 10 con cuatro bajo par en el US Open, solo quiere terminar cuanto antes. Hice un gran bogey en el 10 y una gran salvada en el 11. Tuve que bajar un poco el ritmo y ser paciente, y lo logré. Tres bajo el par, como cualquier resultado bajo el par en un US Open, siempre es bienvenido”, destacó, ilusionado ante lo que pueda ocurrir este domingo. Una actuación como la del sábado puede catapultar al podio. Su mejor resultado en un major es el sexto lugar en el The Open (el Abierto Británico) de 2023.

Desde hace rato Emiliano Grillo viene necesitando un golpe de efecto en el PGA Tour como para volver a motivarse. Su currículum en el principal circuito de golf del mundo habla de un jugador que tiene el enorme mérito de haber mantenido su membresía durante once años consecutivos, en los que conquistó dos certámenes, el Frys.com Open en Napa, California, de 2015, y el Charles Schwab Challenge en Fort Worth, Texas, de 2023. Varias veces llegó a las instancias finales de la FedEx Cup. Pero lleva algunas temporadas de vuelo bajo, no muy acordes con su máximo potencial de capacidad -más allá del segundo puesto en el John Deere Classic de 2025-, y particularmente este año viene faltándole brillo: apenas consiguió una 7ª ubicación en el Valspar Championship, y no ha superado 50% del total de los cortes clasificatorios, lo que lo pone en peligro para salvar la tarjeta.

Grillo observa en el hoyo 13 de Shinnecock Hills Golf Club, donde se desarrolla el US Open; está en posición de superar su mejor figuración histórica en un major, la 6ª. ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La pregunta es por qué en su trayectoria no ha logrado dar zarpazos contra los mejores en alguno de los cuatro torneos más importantes de la temporada. Sobre eso respondió el propio Grillo tras su buena vuelta del sábado: “Es difícil. Todo el mundo se esfuerza muchísimo. Todo el mundo practica muchísimo. Todos los que están aquí... Es difícil decir que ésta es una cancha débil, comparada con las de las semanas anteriores. Cuando uno participa en el PGA Tour tiene 120 o 150 rivales, y cuando todos están en la misma semana, hay que vencer a tipos como Scottie Scheffler. No hemos visto a nadie jugar tan bien en mucho tiempo”, elogió al número 1 del ranking mundial.

Y completó la idea: “Es difícil vencer a estos tipos. No es que no haya jugado bien; he estado en la lucha por el título en algunos majors, pero éstos son campos de golf difíciles, de configuraciones complicadas. Hay que tener paciencia. Hay que estar en la cima del propio juego. Y hay que tener suerte. Muchas cosas tienen que coincidir para vencer a estos tipos, que son realmente muy buenos. No creo ser tan malo, pero siento que necesito jugar realmente bien para competir con estos tipos”.

Y ahí está Grillo: compitiendo con los mejores. Realmente bien.