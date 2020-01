Los ocho argentinos que participarán en el LAAC: Germán Tagle, Andrés Schonbaum, Horacio Carbonetti (h.), Jesús Montenegro, Abel Gallegos, Mateo Fernández de Oliveira, Segundo Oliva Pinto y Juan Ignacio De Giácomi. Crédito: Enrique Berardi / LAAC

PLAYA DEL CARMEN.- El sueño realizable gracias a un atajo de lujo. La fantasía factible a través de una prestigiosa vía directa. Un amateur veinteañero puede estar jugando dos Majors en una misma temporada y compartir el field con Tiger Woods. No es una idea de trasnochados: es la posibilidad que el Latin America Amateur Championship brinda para 108 aficionados en pos de clasificarse al Masters y al Open Británico. Desde este jueves, el LAAC pondrá en juego el doble premio en el campo par 71 de El Camaleón, en la Riviera Maya, un escenario paradisíaco y que traerá emociones.

Habrá ocho argentinos que irán en búsqueda de esos dos tesoros golfísticos. Cuatro de ellos son cordobeses, además de un misionero, un marplatense, un porteño y un oriundo de Veinticinco de Mayo. Mateo Fernández de Oliveira, formado en el Náutico San Isidro y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en pareja con Ela Anacona -su novia- es el que cuenta con más chances. Llega afilado luego de su primer semestre en Texas Christian University y se ilusiona para que por fin haya un argentino ganador de un LAAC desde su creación en 2015: "Creo que se trata de la acumulación de experiencia, aunque este año tenemos cuatro jugadores que debutan y es algo bueno. Pero las chances siempre están ahí y alguno de nosotros la conseguirá pronto".

La potencia de Abel Gallegos, el más joven del grupo y oriundo de Veinticinco de Mayo Crédito: Enrique Berardi / LAAC

Abel Gallegos es una mole de 1m91 de altura y 100 kilos. El año pasado y con apenas 17 años sorprendió al superar el corte clasificatorio del VISA Open, en el Jockey Club. El chico oriundo de Veinticinco de Mayo y formado en Las Mulitas Golf Club es un pegador muy fuerte, que no contempla incorporarse al golf universitario de Estados Unidos porque rechaza el aprendizaje de inglés. "No me gusta estudiar", confiesa mientras sonríe pícaro. Pero es un gran proyecto argentino y aparece como una fiera competitiva. "Me dijeron que el LAAC es increíble y lo estoy confirmando. Lo único que trato de hacer es divertirme y ver qué pasará al final", menciona el Gordo, sexto en el último Junior Orange Bowl y que ya hizo una apuesta anticipada, aun con sus riesgos: su vida será el golf.

Andrés Schönbaum es el hijo del presidente de la AAG y el de más experiencia del grupo argentino, además del más regular. En 2019 alcanzó los cuartos de final en el US Mid Amateur, uno de los torneos que también ofrece el pasaje a Augusta en el caso de ganarlo. En una cancha como la de El Camaleón, que es apretada y donde la estrategia entra mucho en juego, puede tener muchas chances. "Prefiero encarar este torneo de manera tranquila y no hacer tanto hincapié en el premio. Quiero tomarlo como un certamen más y después, si estoy prendido en una definición y la situación se hace más pesada, sentirme preparado. En el momento se verá", proyecta el oriundo de Alta Gracia, de 28 años, que igual reconoce: "Es difícil abstraerse porque en tu club y en tu provincia saben lo que está en disputa".

Cuando se inspira, Segundo Oliva Pinto (20 años) ya demostró que es capaz de lograr números increíbles: el año pasado ganó el Golfweek Program Challenge, en Carolina del Sur, con un total de 18 golpes bajo el par y una vuelta final récord de 61. Pero también, el alumno de UNC Wilmington, en Carolina del Norte, debe convivir con algunas inconsistencias del juego. En cualquier caso, sabe que el LAAC es a todo o nada a la caza de birdies. "A la hora de pararse en el tee del 1, es como cualquier otro certamen. La cancha es increíble, somos afortunados de estar acá. Mi sueño es ganar en el PGA Tour, pero triunfar en el LAAC significaría un salto muy grande", dice el originario de Villa Allende. El riocuartense Horacio Carbonetti se recibió de abogado en nuestro país y hace varias temporadas que es protagonista en los rankings nacionales. Con 27 años, evalúa la posibilidad de hacerse profesional con el aval de un swing de calidad. "Todos los argentinos venimos al LAAC con la ilusión de figurar en la pelea y en los últimos años no tuvimos una chance del todo firme. Es una cancha distinta, muy estrecha desde el tee, pero haremos lo mejor posible".

Jesús Montenegro, el marplatense que quiere volver a ser protagonista; en la última jornada tuvo la mala fortuna de recibir un pelotazo accidental en una mano Crédito: Enrique Berardi /LAAC

La historia de Jesús Montenegro es singular, porque arrancó en el golf en su condición de hijo del master caddie del Mar del Plata Golf Club, de Playa Grande, y consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Jacksonville State, Alabama, para representar al equipo en el ultracompetitivo circuito universitario norteamericano. "Pochi", que se entreveró en los primeros puestos en la cita de República Dominicana 2016, tuvo la mala fortuna de recibir ayer un pelotazo en la mano izquierda, en la última jornada de práctica, con lo que debió ingerir pastillas para bajar la inflamación, además de llevarse un susto grande. "Ya estoy mucho mejor para arrancar este torneo. Después de aquella participación en Dominicana, me quedó la sensación de que soy capaz de dar pelea".

Con 34 años, el cordobés Germán Tagle es el más grande del grupo y no tiene el volumen de competencia del resto de los argentinos, pero puede contrarrestar esa limitación con maña y buen golf. "Es el mejor torneo que habré jugado en mi vida como amateur, por el field, la cancha y la organización. Hay un grupo selecto de 20 jugadores que son la elite y están compitiendo de manera permanente; esos son los jugadores a vencer".

Y Juan Ignacio De Giácomi es el más tapado de todos, que ascendió en el ranking mundial jugando torneos de profesionales en Paraguay. El misionero de 20 años, que estudia en West Florida y debuta en el LAAC al igual que Gallegos, Tagle y Oliva Pinto, habló del hecho de que Argentina llegó a la sede mexicana sin coaches: "Lógicamente que la ayuda de un coach siempre es importante para decidir cosas, pero estamos preparados y cada uno tiene su estrategia para enfrentar la cancha".

Veintiocho países y un sueño

El LAAC es organizado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, las entidades más importantes del golf mundial, que invierten parte de su presupuesto en el golf amateur. En el certamen estarán representados un total de 28 países latinoamericanos para un total de 108 jugadores aficionados. ¿Quién fue el último campeón? El mexicano Alvaro Ortiz, que no defenderá el título que obtuvo en República Dominicana porque ya se hizo profesional. Justamente México es el que tendrá más jugadores representados (11), mientras que Chile contará con 9 y la Argentina y Colombia, 8. El certamen será televisado en vivo por ESPN: jueves y viernes de 17 a 19, y sábado y domingo de 14 a 16.