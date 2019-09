PGA Tour: los tres argentinos que arrancan la nueva temporada y qué les espera

Fabián Gómez junto con su caddie Coco Monteros y la tarjeta que le da continuidad como miembro del PGA Tour

Gastón Saiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 23:59

Se mantiene fresca la postal del triunfo de Rory McIlroy en la FedEx Cup, pero ya está próxima a arrancar la temporada 2019/2020 del PGA Tour. Casi no hay respiro: el primer torneo se disputará del 12 al 15 de este mes en West Virginia, en donde se realizará The Greenbrier en el TPC de Old White. El golf y los mejores del mundo se alistan para volver a sumar puntos y dinero por la gloria.

Ahora bien: ¿quiénes son los golfistas argentinos habilitados para jugar en forma completa en el mejor circuito del mundo y qué les espera? Son tres los que contarán con "full status": Emiliano Grillo, el jugador de nuestro país más estable en los últimos cuatro años; Fabián Gómez, que acaba de asegurarse la tarjeta luego de su segundo puesto en el último torneo del Korn Ferry Tour, y Nelson Ledesma, que sorprendió en esa gira al ganar en julio pasado en Colorado. Aquí el desglose:

Emiliano Grillo

Concluyó la temporada con altibajos dentro y fuera de la cancha. El chaqueño de 26 años jugó 23 torneos, con dos top 10 (Malasia y Memorial), ocho top 25 y falló solo tres cortes (Honda Classic, Open Británico y Northern Trust). El rubio se apoya en una regularidad y consistencia que le permitieron participar hasta aquí en cuatro temporadas enteras del PGA Tour, con un total de 105 actuaciones y solo 15 cortes no superados. En su momento, su irrupción en el circuito fue impactante, ya que se consagró en el primer certamen que jugó como miembro (Napa, California, octubre de 2015). Sin embargo, sus números alrededor del green y el rendimiento con su putter no acompañan actualmente el resto de su juego. Hoy, a primera vista deja una sensación de que está estancado, pero la realidad es que llegó a la segunda etapa de la FedEx Cup; apenas le faltó la escala final para asegurarse jugar los cuatro majors de la temporada. Grillo volverá al circuito el 19 de septiembre en Mississippi para formar parte de cinco citas, antes de que Ernie Els haga sus elecciones para la Presidents Cup. Definitivamente, quiere volver a dar el gran salto y adjudicarse su segundo título, más allá de su permanencia en el circuito.

Emiliano Grillo no pudo acceder a la última escala de la FedEx Cup, pero mantuvo la tarjeta del PGA Tour sin zozobras Fuente: AFP

Fabián Gómez

Por segundo año consecutivo retuvo su tarjeta del PGA Tour en el último torneo de las Finales del Korn Ferry Tour (antes llamado Web.Com). El chaqueño de 40 años cerró el certamen en Indiana con una notable vuelta de 66 golpes (-6), para culminar segundo detrás del inglés Tom Lewis, lo que fue suficiente para asegurar su membresía en el PGA Tour para la temporada 2019/20. El chaqueño había comenzado la semana en el 51° puesto en la clasificación de las Finales del Korn Ferry Tour, pero su gran rendimiento en los últimos cuatro días le permitió avanzar 46 lugares hasta la quinta ubicación del listado final. Para determinar los 50 nuevos integrantes del PGA Tour se reordenan por puntos los 25 mejores de la temporada regular junto con los 25 más destacados de las Finales. En ese recálculo, Gómez quedó 11°. Con respecto a su regreso al PGA Tour, donde ya disputó 174 certámenes (97 cortes superados, 74 fallados y tres abandonos) a lo largo de ocho años, el ex caddie del Chaco Golf Club señaló: "Todo golfista quiere llegar al PGA Tour y hay que trabajar bastante para poder figurar arriba, pero también hay mucho por mejorar todavía". Para Gómez, que reaparecerá en el Greenbrier, es una oportunidad de relanzarse, luego de haberse llevado dos torneos en la máxima gira: el FedEx St. Jude Classic en 2015, y el Sony Open de Hawaii en 2016.

El segundo puesto de Fabián Gómez en Indiana, en el torneo de Korn Ferry, le permitió seguir en el PGA Tour

Nelson Ledesma

Ya desde hace varias semanas, el tucumano tiene solucionado su escenario deportivo para lo que resta de este año y buena parte de 2020. La feliz historia de "Muru" en el TPC Colorado Championship concluyó cuando embocó un largo putt para birdie, que le permitió superar por un golpe al australiano Brett Coletta, que le venía pisando los talones. Aquel 14 de julio, Ledesma se mostraba embriagado por la emoción y decía: "Siempre fue mi sueño llegar al PGA Tour. Desde que veía a Andrés Romero, que es de mi club, sabía que podía pelear por un lugar allí". Es un golfista que se hizo muy de abajo y que surgió desde el PGA Tour Latinoamérica, en donde tiene el récord de participaciones (91). Tendrá el duro desafío de desenvolverse en la elite, luego de vivir del golf con lo mínimo: "Jugaba con cualquier tipo de ropa, lo que tenía a mano. Había veces que jugaba con zapatillas porque no tenía zapatos, y otras en que usaba zapatos que me prestaban pero que me quedaban chicos. Les sacaba la plantilla y jugaba así, apretado", recuerda. El primer año en el PGA Tour es especialmente duro para cualquier sudamericano, sobre todo por el desconocimiento de las canchas y, lógicamente, por el carácter supercompetitivo de los que animan cada torneo. En el hecho de sostenerse en el circuito radicará el reto de Ledesma, de 29 años y 22° en el reordenamiento de los 50 que ganaron la tarjeta. Ocupará el lugar de Julián Etulain, cuyo rendimiento irregular le hizo perder la membresía en la máxima gira.

La consagración de Nelson Ledesma en Colorado, a mediados de año; tendrá su primera experiencia en el PGA Tour Crédito: Twitter