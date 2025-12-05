Horario de la qualy del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

La última fecha de esta temporada se disputa en el Circuito Yas Marina con la presencia de Franco Colapinto; la actividad comenzó este viernes y se extiende hasta el domingo
Franco Colapinto afronta este fin de semana la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. En el Circuito Yas Marina, se correrá el Gran Premio de Abu Dhabi, con la ilusión de sumar puntos por primera vez con Alpine. El atractivo principal estará en la lucha por el título, con tres pilotos con posibilidades de consagrarse: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.
Luego de las tres prácticas libres (dos el viernes y una el sábado), el sábado a las 7.30 (hora argentina) se disputará la clasificación para la carrera del domingo a las 10. Todas las instancias se pueden ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro (en ambos casos se requiere una suscripción activa).
En la qualy, el tetracampeón del mundo en ejercicio, Verstappen (Red Bull), es el favorito a quedarse con la pole position según las plataformas de pronósticos deportivos. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25. Más atrás aparecen el británico Norris y el australiano Piastri, ambos de McLaren, con 3.25 y 4.50, respectivamente; mientras que Russell ocupa el cuarto lugar en las apuestas, con cuotas de 12.00.
- En el último GP de Abu Dhabi, en 2024, Norris logró la pole position y mantuvo el primer puesto durante toda la carrera, por lo que finalmente fue el ganador.
Cómo ver online el Gran Premio de Abu Dhabi
Todas las instancias de la fecha 24 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
Todas las clasificaciones de Colapinto con Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 18°
- GP de España: 18°
- GP de Canadá: 10°
- GP de Austria: 14°
- GP de Gran Bretaña: 20°
- GP de Bélgica: 15°
- GP de Hungría: 14°
- GP de Países Bajos: 16°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 16°
- GP de Singapur: 16°
- GP de Estados Unidos: 15°
- GP de México: 20°
- GP de Brasil: 17°
- GP de Las Vegas: 15°
- GP de Qatar: 20°.
