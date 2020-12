Grillo brilló en la cancha en donde ganó este año el amateur Abel Gallegos, que se clasificó al Masters de Augusta Fuente: AFP

Emiliano Grillo se pregunta si esta vez sí, en el último torneo del PGA Tour del año, será capaz de ganar y por fin lograr el segundo torneo de su carrera en este circuito, después de haber triunfado en 2015 en Napa, California, cuando todavía era un novato. Por lo pronto, en la segunda vuelta del Mayakoba Classic hizo todo para ilusionarse: un gran score de 63 golpes (-8) y un total de 129 (-13) para llevar cuatro golpes de ventaja sobre los norteamericanos Tony Finau y Tom Hoge.

Allí en el Camaleón Golf Club de Playa del Carmen, donde festejó en enero pasado Abel Gallegos en el Latin America Amateur Championship, el chaqueño tomó la punta cuando finalizó el hoyo 13 y no la soltó más. Sólido en todas las facetas de su juego, brilló en el green y logró birdies en los hoyos 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 14 y 17. Fue tan mágico su recorrido que hasta embocó alguna pelota que no tenía prevista, como en el hoyo 9: tiró el putt para birdie y salió caminando lamentándose, pero mientras daba unos pasos vio con sorpresa como su bola se hundía en el agujero, para conseguir uno de sus grandes ocho aciertos del día.

En Playa del Carmen, Grillo logró una marca personal en su carrera en el PGA Tour: 16 birdies en los primeros 36 hoyos. Nunca antes lo había conseguido tras las primeras dos vueltas de un torneo del circuito estadounidense

"Es todo lo que puedo pedir, jugué bien todo el día. Hice algunos buenos putts y la dejé cerca. Todo funcionó: jugué desde el fairway y fue una de esas buenas jornadas", mencionó Grillo sin ánimos de entusiasmarse más de la cuenta, sabiendo que en los últimos tiempos fue animador de varios torneos pero no pudo cerrarlos. "Tengo que mantener el mismo trabajo en los dos últimos días y sé que es complicado conservar este nivel a lo largo de cuatro vueltas, pero lo intentaré".

Si bien la jornada se suspendió por falta de luz y hubo algunos jugadores que no completaron la ronda, ninguno asomaba como una amenaza para arrebatarle la punta al chaqueño. Ni siquiera el escocés Russell Know, puntero al cabo de los primeros 18 hoyos, quedó en el cuarto puesto tras una vuelta de 69 golpes (-2), en la que no pudo acelerar y afianzarse arriba.

El jugador de mayor renombre en Riviera Maya es el norteamericano Justin Thomas, el N° 3 del mundo, que se recuperó de un flojo comienzo el jueves y repuntó con una segunda vuelta de 67 golpes, que le permitieron pasar el corte, pero no lo tenía fácil tras el +1 del giro inicial.

El otro argentino que tomaba parte del certamen, Fabián Gómez, mejoró su producción de ayer: 69 golpes contra los 76 del debut. Sin embargo, el total de 145 (+3), lo dejó afuera del corte y quedó eliminado.

