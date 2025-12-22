Impacto en el golf: Guillermo “Mito” Pereira se retiró a los 30 años después de haber quedado al borde de un major y una medalla olímpica

Impacto en el golf mundial: a través de un comunicado en sus redes sociales, el chileno Guillermo “Mito” Pereira anunció el final de su carrera profesional a los 30 años, una edad todavía temprana para este deporte. ”Orgulloso del camino que recorrí. Agradecido con los que me acompañaron en el. Gracias a todos!“, expresó el ahora exjugador al que el ámbito golfístico le mostró su lado más cruel en dos oportunidades: estuvo muy cerca de ganar una medalla olímpica y un major, pero se equivocó en los momentos decisivos.

En un comunicado que publicó este lunes en su cuenta oficial de Instagram, el nacido en Santiago de chile expresó: “Escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mis carrera como golfista profesional. No es una determinación que tome de la noche a la mañana. La venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla”, reveló en el primer párrafo.

“Después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales”, agregó.

“El golf fue una actividad fundamental en mi vida. Me permitió crecer humana y profesionalmente, conocer gente, otras culturas, trazarme objetivos que en su mayoría fui cumpliendo, dando pasos que jamás imaginé. Ahora inicio una nueva etapa, feliz, motivado, sin premura por lo que me depare el futuro. Solo quiero que sepan que estoy bien y orgulloso por lo que logré en este deporte”. Luego, Pereira realizó un balance de lo que fue su carrera. “Me llevo enormes recuerdos. Los tres títulos del Korn Ferry Tour, que me permitieron acceder al PGA, mi paso al LIV Tour, donde conocí múltiples destinos y disfruté compitiendo en un gran equipo, Team Torque”.

También, en su misiva, el chileno que hasta hoy participaba en la liga árabe LIV Golf Series recordó los hitos que alcanzó defendiendo los colores de su país. “El haber representado a Chile en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Subirme al podio en Lima 2019 y haber rozado una medalla olímpica en Tokio 2020 son momentos que quedarán para siempre en mi memoria y en mi corazón”.

Mito Pereira dominó el PGA Championship 2022 en Southern Hills, pero cometió un error en el último hoyo y se impuso el norteamericano Justin Thomas CHRISTIAN PETERSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por último, insistió en su principal motivación para el adiós. “Viví muchos años fuera de casa, en otro país. Pasé innumerables semanas en hoteles y aeropuertos. Pues bien, llegó el momento de parar. Chile es mi lugar en el mundo y mi familia mi razón de ser. El golf me enseño a ser resiliente, a convivir con los buenos y malos momentos, a hacer de la disciplina y los objetivos un estilo de vida. Creo estar preparado para lo que viene”.

En su carrera se recuerdan dos grandes momentos. El primero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados un año después por la pandemia. “Mito” llegó peleando mano a mano una medalla hasta el último día de competencia y estuvo a un centímetro de hacer historia. Tras una gran actuación, quedó igualado en el tercer lugar con siete jugadores. Fue al desempate y la ilusión en busca de atrapar el bronce estaba latente, pero la fortuna no estuvo de su lado. Pereira logró sortear las dos primeras banderas del playoff y en el tercer hoyo sufrió con el destino. Pegó su tiro para birdie con la idea de mantenerse con posibilidades de medalla, pero la pelotita no quiso entrar en el hoyo y salió para dejarlo fuera de la lucha por el bronce de manera increíble.

El putt de Mito que lo dejó fuera del playoff por el bronce. #Golf pic.twitter.com/YfwinZpaWw — Felipe Lagos B. (@FelipeLagosB) August 1, 2021

El segundo momento fue un año más tarde. En 2022, el golfista chileno pudo haber hecho historia nuevamente para el golf de su país. Estuvo muy cerca de ganar el PGA Championship. Peleó mano a mano el trofeo del major. Llegó como líder a la última bandera. Sin embargo, por su único gran error en cuatro días de juego en el campo de Southern Hills, perdió el trofeo. “Mito” tenía un golpe de ventaja al tee del hoyo 18 sobre los estadounidenses Will Zalatoris y Justin Thomas. Necesitaba hacer solo un par para ganar su primer “grande”. Pero tras un mal swing tiró la pelota al agua con su golpe de salida y derrumbó la ilusión.

Al final, anotó un doble bogey y terminó perdiendo el campeonato. La historia pudo ser muy distinta. En el hoyo 17 quedó en posición para birdie y la pelota no entró por centímetros. En ese instante, Pereira era el único líder con -6. Si lo convertía se iba a -7, con dos golpes de ventaja sobre el segundo, y quedaba más tranquilo para el cierre. Pero no fue.

El putt increíble que no entró de Mito en el hoyo 17. pic.twitter.com/QZf8MQMHAG — Emol Deportes (@Emol_Deportes) May 22, 2022

Pereira pudo haberse transformado en el tercer sudamericano en obtener un título grande, luego de Roberto De Vicenzo (Open Británico 1967) y Angel Cabrera (US Open 2007 y Masters 2009).

“Es difícil asumir lo que pasó, no jugué muy bien en la última vuelta, tendría que haber hecho más birdies, pero lo tomaré como un aprendizaje”, relató Pereira luego de aquel error, que se frustró con una última tarjeta de 75 golpes (+5). Acerca de ese swing enérgico y desarticulado que lo llevó a perder el título en el último par 4, comentó: “Me sentía tranquilo, no estaba pensando en el agua. Cuando la tiré ahí me sorprendí. ‘¿En serio me fui al agua?’, me pregunté”. Así, Pereira le dijo adiós al golf con tareas pendientes, pero con la tranquilidad de haberlo intentado.