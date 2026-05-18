Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

El combinado nacional es cabeza de serie del Grupo J y jugará sus encuentros en Kansas y Dallas; el entrenador Lionel Scaloni está pronto a definir los 26 convocados
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La selección argentina se apresta a disputar el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde defenderá el título que logró hace cuatro años en Qatar en la primera edición de la historia con 48 participantes y, en consiguiente, con un formato de juego diferente porque hay que disputar ocho encuentros para llegar a la glora.
El sorteo del campeonato que comenzará el 11 de junio ubicó al equipo albiceleste como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y jugará sus partidos en Kansas y Dallas. Debutará en el certamen frente a a los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Ambos juegos serán en el en el AT&T Stadium de Dallas.
De los tres equipos en cuestión, el más complejo en los papeles es el combinado austríaco, con varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa (Konrad Laimer en Bayern Múnich y Kevin Danso en Tottenham, entre otros). Jordania es uno de los cuatro debutantes de esta edición mientras que Argelia atraviesa un gran presente (llegó a cuartos de final en la Copa Africana de Naciones) y buscará avanzar de ronda.
Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la Argentina, por lo que el primer puesto de la zona es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado y concluirá su participación.
El rival de la primera ronda de eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Tal establece la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la fecha límite para informar los convocados a la Copa del Mundo es el sábado 30 de mayo. Dos días después, el 2 de junio, la FIFA dará a conocer todas las nóminas y las oficializará. En la prelista, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, incluyó el tope de jugadores posibles, más allá de que tiene prácticamente definidos los 26 que llevará a Norteamérica y solo le resta definir, como máximo, cuatro nombres y apellidos.
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arquero
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético De Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique De Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter De Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter De Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter De Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
En la previa al Mundial 2026, la Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama.
Cómo ver los partidos del Mundial 2026
Todos los partidos del certamen ecuménico contarán con televisación de DSports, mientras que los que involucren al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni también se podrán ver a través de Telefé y la TV Pública. El plan premium de Disney+ transmitirá 30 partidos que aún no fueron anunciados, pero entre los cuales probablemente estén los de la Argentina.
La señal de DirecTV es la única que transmitirá todos los encuentros y su exclusividad abarcará entre 71 y 73 partidos, lo que significa que más del 65% del Mundial solo podrá verse a través de este servicio. Por otro lado, Telefé transmitirá 32 encuentros, incluyendo todos los de la selección argentina, el partido inaugural, las semifinales y la final. La TV Pública también se sumará a la transmisión, emitiendo diez compromisos en vivo. Dentro de esta oferta se incluyen todos los encuentros de la Albiceleste y la final, manteniendo ya una tradición que comenzó en 1974.
Además de las opciones televisivas, el streaming emerge como una alternativa para los hinchas de todo el mundo. La plataforma FIFA+, en conjunto con DAZN, ofrecerá una versión gratuita con material como resúmenes y repeticiones, y una suscripción paga que permitirá acceder a todos los partidos. Por último, Paramount+ y DirecTV anunciaron una alianza estratégica gracias a la cual los suscriptores tendrán acceso a todos los eventos deportivos que transmite DSports.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
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