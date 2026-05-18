Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

La selección argentina se apresta a disputar el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde defenderá el título que logró hace cuatro años en Qatar en la primera edición de la historia con 48 participantes y, en consiguiente, con un formato de juego diferente porque hay que disputar ocho encuentros para llegar a la glora.

El sorteo del campeonato que comenzará el 11 de junio ubicó al equipo albiceleste como cabeza de serie del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania y jugará sus partidos en Kansas y Dallas. Debutará en el certamen frente a a los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará a los europeos el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Ambos juegos serán en el en el AT&T Stadium de Dallas.

De los tres equipos en cuestión, el más complejo en los papeles es el combinado austríaco, con varias figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa (Konrad Laimer en Bayern Múnich y Kevin Danso en Tottenham, entre otros). Jordania es uno de los cuatro debutantes de esta edición mientras que Argelia atraviesa un gran presente (llegó a cuartos de final en la Copa Africana de Naciones) y buscará avanzar de ronda.

Los rivales no deberían generarle inconvenientes a la Argentina, por lo que el primer puesto de la zona es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia por la participación de 16 seleccionados más que en los últimos siete Mundiales, el primer objetivo del plantel será acceder a los 16avos de final y lo logrará si se ubica primero o segundo o es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Si se ubica cuarto, quedará eliminado y concluirá su participación.

España, uno de los máximos candidatos a ganar el Mundial, se puede cruzar con la Argentina en 16avos de final Jose Breton - AP

El rival de la primera ronda de eliminación directa del conjunto albiceleste se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Tal establece la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la fecha límite para informar los convocados a la Copa del Mundo es el sábado 30 de mayo. Dos días después, el 2 de junio, la FIFA dará a conocer todas las nóminas y las oficializará. En la prelista, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, incluyó el tope de jugadores posibles, más allá de que tiene prácticamente definidos los 26 que llevará a Norteamérica y solo le resta definir, como máximo, cuatro nombres y apellidos.

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arquero

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella

Juan Musso - Atlético De Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético De Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique De Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon

Volantes

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter De Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter De Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martínez - Inter De Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma

El entrenador Lionel Scaloni tiene que definir los 26 jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial 2026 LUIS ROBAYO - AFP

En la previa al Mundial 2026, la Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos, ya con el plantel de 26 jugadores definido. Primero, el 6 de junio, se medirá con Honduras en Texas. Posteriormente, el día 9, jugará ante Islandia en Alabama.

Cómo ver los partidos del Mundial 2026

Todos los partidos del certamen ecuménico contarán con televisación de DSports, mientras que los que involucren al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni también se podrán ver a través de Telefé y la TV Pública. El plan premium de Disney+ transmitirá 30 partidos que aún no fueron anunciados, pero entre los cuales probablemente estén los de la Argentina.

La señal de DirecTV es la única que transmitirá todos los encuentros y su exclusividad abarcará entre 71 y 73 partidos, lo que significa que más del 65% del Mundial solo podrá verse a través de este servicio. Por otro lado, Telefé transmitirá 32 encuentros, incluyendo todos los de la selección argentina, el partido inaugural, las semifinales y la final. La TV Pública también se sumará a la transmisión, emitiendo diez compromisos en vivo. Dentro de esta oferta se incluyen todos los encuentros de la Albiceleste y la final, manteniendo ya una tradición que comenzó en 1974.

Además de las opciones televisivas, el streaming emerge como una alternativa para los hinchas de todo el mundo. La plataforma FIFA+, en conjunto con DAZN, ofrecerá una versión gratuita con material como resúmenes y repeticiones, y una suscripción paga que permitirá acceder a todos los partidos. Por último, Paramount+ y DirecTV anunciaron una alianza estratégica gracias a la cual los suscriptores tendrán acceso a todos los eventos deportivos que transmite DSports.