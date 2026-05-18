Croacia presentó la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026: está Luka Modric

El DT de Croacia, Zlatko Dalic, anunció este lunes la lista de 26 jugadores -con siete de reserva- para el próximo Mundial, encabezada por el veterano Luka Modric, de 40 años, el principal artífice de los éxitos del país en los últimos años.

El volante de Milan llevó a Croacia, un pequeño país de apenas 3,8 millones de habitantes, al subcampeonato mundial en Rusia 2018 y al tercer puesto en Qatar cuatro años después, tras ser vencido por Argentina en las semifinales (3 a 0). A finales de abril, Modric sufrió una fractura del pómulo durante un partido contra la Juventus y tuvo que ser operado, pero el domingo ya se sentó en el banco, aunque no llegó a jugar frente al Génova. Jugó 196 partidos con su selección, ganó el Balón de Oro en 2018 y podría alcanzar su aparición internacional número 200 en la gran cita del año.

Luka Modric, en la lucha contra Gustavo Puerta en el reciente amistoso frente a Colombia Leonardo Fernandez - Getty Images North America

“Se está entrenando con una máscara (facial) y va bien. Quizá este parón le haya ayudado”, declaró Dalic a los periodistas en Zagreb sobre su capitán. “Veremos en qué condición está, pero no dudo de él, llegará en buena forma”, añadió. Acerca de los objetivos del equipo, Dalic, en el puesto desde 2017, señaló que el primer objetivo es superar “un grupo difícil”, con Inglaterra, Panamá y Ghana. “Tenemos calidad, juventud y experiencia... lo que me da optimismo”, concluyó.

El defensor del Manchester City, Josko Gvardiol, también figura en la lista de 26 convocados tras recuperarse de una fractura en la tibia derecha. El jugador de 24 años fue operado en enero y volvió a la acción contra el Crystal Palace el 13 de mayo.

Ivan Perisic, delantero del PSV de 37 años, disputará su cuarta Copa del Mundo y es uno de los cuatro jugadores de la selección croata con más de 100 partidos internacionales, junto con Modric, el centrocampista del Manchester City Mateo Kovacic y el delantero del Hoffenheim Andrej Kramaric.

El atacante croata Ivan Perisic celebra tras el gol de su compañero Bruno Petkovic en el partido contra Letonia por las eliminatorias de la Eurocopa 2024, el viernes 8 de septiembre de 2023, en Rijeka, Croacia. (AP Foto/Darko Bandic) Darko Bandic - AP

El atacante del Dinamo Zagreb, Dion Drena Beljo, no figura entre los 26 convocados y está en la lista de reserva, a pesar de haber marcado 38 goles en 47 partidos en todas las competiciones esta temporada. En su lugar, aparece Petar Musa, del FC Dallas, quien suma 12 goles en 13 partidos de la MLS, la misma cantidad que Lionel Messi y solo superado por Hugo Cuypers (12), del Chicago Fire.

El mediocampista del Wolfsburgo, Lovro Majer, que formó parte de la selección croata para el Mundial de 2022, también figura únicamente en la lista preliminar. Estuvo convocado con la selección croata en marzo, pero durante los últimos meses de la temporada solo tuvo apariciones como suplente en la Bundesliga.

La lista de 26 jugadores de Croacia más siete de reserva para el Mundial 2026

La lista de convocados por Croacia para el Mundial: