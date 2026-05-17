Cuándo es la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026: sede, día y horario

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentarán el próximo fin de semana en la definición del Torneo Apertura 2026 para dirimir el primer título de la temporada en curso del fútbol argentino.

El encuentro se disputará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El cuadro del Torneo Apetura 2026, con los finalistas definidos

Final del Torneo Apertura 2026

River Plate vs. Belgrano de Córdoba - Domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Ambos equipos ya se enfrentaron en este certamen y fue en la fecha número 13 del Grupo B, con triunfo de River 3 a 0 como local en el estadio Monumental con goles de Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

26 clubes, además de los eliminados en las semifinales, ya concluyeron su participación en el campeonato. En cuartos de final se quedaron Racing, Gimnasia de La Plata, Huracán y Unión de Santa Fe; y en los octavos de final se despidieron Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza, Lanús, Boca Juniors, Independiente, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Vélez. No accedieron a los playoffs Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Deportivo Riestra, Tigre, Sarmiento de Junín, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

Así llegaron a la final

El primero en acceder al duelo decisivo fue el Millonario con una victoria sobre Rosario Central 1 a 0 en el estadio Monumental. En el primer tiempo, el arquero Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel, pero en el complemento Facundo Colidio se hizo cargo de otro disparo desde el mismo lugar y no falló.

El Bicho y el Pirata igualaron 1 a 1 en los 90’ con un goles de Facundo Jainikoski a los 6′ y de Nicolás ‘Uvita’ Fernández, que empardó a segundos del final y llevó el encuentro al tiempo suplementario. En el agregado tampoco hubo un ganador y hubo que ejecutar penales.

En la tanda, Gabriel Florentin tuvo la posibilidad de darle al Bicho la clasificación, pero falló y Ramiro Hernandes no perdonó después de que el arquero Thiago Cardozo atajó el remate de Enzo Pérez.