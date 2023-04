Joaquín Niemann, antes del Masters: “Creo que será más divertido saber que nos odian”

escuchar

No hace falta una motivación extra para jugar el Masters, al contrario: el solo hecho de formar parte del exclusivo field en Augusta National coloca a cualquier jugador en una situación de privilegio. Así lo siente, por ejemplo, Joaquín Niemann, el chileno que irrumpió en 2018 como aficionado al arrasar en el Latin America Amateur Championship disputado en Santiago, su ciudad. Y que después, cuando saltó al profesionalismo, emprendió una carrera meteórica en el PGA Tour, donde consiguió dos títulos de manera temprana. Tenía todo para seguir triunfando en el máximo circuito, pero el año pasado decidió incorporarse al LIV Golf Series, la liga financiada por fondos árabes, con lo que se involucró de lleno en la grieta que implicó tener dos tours funcionando en paralelo.

Antes del Masters 2023, que comenzará este jueves en el estado de Georgia, el trasandino de 24 años le dijo al sitio GOLF.com que se siente especialmente animado y aludió a los jugadores del PGA Tour que lanzaron severas críticas contra los “rebeldes”, aquellos que saltaron de un día para el otro al LIV, dejando a la gira tradicional con menos figuras. “Creo que será más divertido saber que nos odian”, disparó Niemann, que agregó: “Entonces hay que ir a los majors y y vencerlos”. “Odio” es probablemente una palabra demasiado fuerte, pero hace referencia a una trama que va por detrás de la competencia, y que tiene que ver con la interacción entre los golfistas, antes todos alineados en el PGA Tour y ahora separados por dos bandos. Si bien nadie anticipó un conflicto, en la Cena de Campeones que ofrecerá Scottie Scheffler en la noche del martes puede haber algún foco de tensión, porque allí hay ganadores del Masters pertenecientes a ambos circuitos.

Joaquín Niemann el último fin de semana, en el torneo que se disputó en Orlando por el LIV Series MIKE EHRMANN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Niemann se transformó en miembro del LIV desde agosto de 2022. Según el diario The Telegraph, embolsó un bono de 100 millones de dólares solo por haber entrado al nuevo tour, una locura entre la abundancia árabe. Frente a esa nueva realidad, se le prohibió participar en los torneos del PGA Tour. Pero al igual que 17 de sus compañeros de la gira organizada por Greg Norman, fue invitado por ranking al Masters 2023, que tendrá una nueva dinámica de relaciones interpersonales luego de la ruptura. Así, es posible imaginarse que se respirará otra atmósfera, quizás más densa, con estrellas divididas por dos circuitos que pujan por imponerse y retener figuras. “Obviamente que será un torneo individual, no un evento en equipo”, atenuó Niemann, que amplió: “Pero vamos a sentirlo, con los diferentes jugadores jugando al mismo tiempo para su gira”. Esta será la cuarta oportunidad de Niemann en el Masters; la primera fue en 2018, cuando recibió la carta de invitación de Augusta después de triunfar en el LAAC de manera brillante. Y en sus dos intentos en 2021 y 2022, terminó 40° y 35°, respectivamente.

El año pasado, mientras evaluaba los pros y los contras de unirse al LIV, el Masters era un factor más que importante en su toma de decisiones. Si saltaba al circuito respaldado por Arabia Saudita, sabía que existía la posibilidad de que los hombres de las chaquetas verdes no le dieran la bienvenida. Niemann estaba de vacaciones en Chile, en diciembre pasado, cuando el presidente de Augusta National, Fred Ridley, anunció que los golfistas del LIV clasificados para el Masters no serían despojados de ese mérito deportivo. Niemann comentó que no estaba sorprendido por la decisión: “Iba a ser un poco tonto dejar fuera a tantos buenos jugadores”.

Para el jugador que hoy ocupa el 25° puesto del ranking mundial, el clima fue mutando al compás de su trascendente decisión de cambiarse de circuito. El año pasado, cuando surgieron rumores sobre deserciones inminentes, ya sintió que él y otros estaban recibiendo la frialdad en algunos eventos del PGA Tour por parte de un pequeño puñado de jugadores y oficiales. “Esa fue la parte más difícil, solo ver cómo algunos jugadores y luego la gente que trabajaba (en los torneos), cómo nos trataban antes y después”, graficó Niemann. Aunque le dejó un mal sabor, no lo amargó ni le provocó resentimientos. En todo caso, según el chileno, las experiencias le despertaron un sano sentido de competencia, un trasfondo de “nosotros contra ellos”. “Creo que ahora mismo hay una gran rivalidad entre el Tour y LIV”, reconoció Niemann. “Hay muchos jugadores que, no sé si no les gustamos o no les gustan las decisiones que tomamos, pero va a ser divertido”. Y no solo en Augusta. “Desde que nos dieron el aviso de que vamos a poder jugar en los grandes torneos, pensé que va a ser muy divertido esas cuatro semanas”, dijo. “Cuatro semanas en el año contra ellos, y tratar de vencerlos”.

LA NACION