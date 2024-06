Una ausencia importante en el US Open: Jon Rahm, afuera por una dolencia inesperada

Escuchar

El español Jon Rahm, dos veces campeón de Majors, anunció este martes su renuncia a disputar el Abierto de los Estados Unidos debido a una infección en el pie izquierdo. Rahm, número 8 del mundo, se retiró el sábado del evento LIV Golf de Houston debido a la lesión que sufrió el día previo.

“Después de consultar con numerosos médicos y con mi equipo, he decidido que lo mejor para mi salud a largo plazo es retirarme del US Open de esta semana”, publicó Rahm en su cuenta de la red social X, antes Twitter. ”Decir que estoy decepcionado es quedarse muy corto”, agregó Rahm, que tenía previsto comenzar el torneo este jueves a las 13h36 locales desde el primer tee de Pinehurst junto al japonés Hideki Matsuyama y el estadounidense Jordan Spieth.

Así se presentó Jon Rahm el martes ante la prensa en Pinehurst, con una chancleta en el pie izquierdo infectado. ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rahm, campeón del Masters 2023 y vencedor del US Open 2021, estaba en duda después de que se le infectara un corte entre dos dedos de un pie. Ayer no pasó por el campo y hoy lo hizo para atender a los medios, descartando jugar unos hoyos de prácticas. En su lugar, el suplente estadounidense Jackson Suber competirá en su primer US Open, ocupando el puesto de Rahm, según anunció la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA).

Pocas horas antes de retirarse, Rahm, de 29 años, habló con los periodistas llevando una chancleta en el pie izquierdo y dijo: “Es una preocupación. Va mejor, pero todavía me duele”. Ya se mostraba un tanto pesimista, y expresó: “Si no creo que pueda ganar, no sé si merece la pena salir a competir”. El español dijo que el dolor llegó a ser más de lo que pudo soportar el pasado sábado en Houston. ”¿Podría haberme arrastrado hasta allí y haber conseguido algún resultado? Sí”, dijo Rahm. “Pero estaba llegando a un punto en el que no estaba haciendo los swings que quería hacer y podría haber dañado otras partes de mi swing sólo por el dolor”, remarcó.

Jon Rahm, en su participación del viernes pasado en el LIV Golf Invitational que se realizó en Houston; el español luego no pudo seguir jugando por los dolores en el pie izquierdo TIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dar en la tecla del problema le ha llevado tiempo y no lo ha resuelto del todo. ”Hemos estado intentando averiguarlo”, dijo Rahm. “Creo que el término más cercano sería una lesión en la piel. Está un poco abajo, entre el dedo meñique y el siguiente”.

”No sé cómo ni qué pasó, pero se infectó. El dolor era intenso. El sábado por la mañana me pusieron una inyección para adormecer la zona. Se suponía que duraría toda la ronda, y en el segundo hoyo ya me dolía”, reconoció. ”La infección era lo preocupante. Ya está controlada, pero sigue habiendo hinchazón y dolor”, por lo que evitó calzarse el pie izquierdo cuando visitó Pinehurst.

”Intento mantener la zona seca y tratando de que cicatrice lo antes posible”, dijo Rahm, que no ha ganado desde que saltó del PGA Tour al LIV Golf en diciembre pasado. Compartió el 45º puesto en el Masters y falló el corte en el PGA Championship del mes pasado.

El español Jon Rahm en la conferencia de prensa que brindó antes de anunciar su baja del US Open Matt York - AP

“Deseo que todos los participantes tengan la mejor suerte posible. Le quiero agradecer a todo el personal de la USGA, los voluntarios y la comunidad de Pinehurst por organizar lo que estoy seguro será un campeonato increíble. Espero volver a la acción lo más pronto posible”, destacó Rahm en su publicación.

Sin Jon Rahm entre los participantes, la representación española en esta 124ª edición del major de la USGA queda en manos de Sergio García, David Puig y Eugenio López Chacarra, que tratarán de lograr lo más difícil: hacer olvidar la figura del campeón de Barrika en un torneo del nivel de este US Open Championship.

LA NACION