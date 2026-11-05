LIV Golf cierra sus operaciones: un circuito hundido, en bancarrota y sin apoyo financiero

TRENTON, N.J. (AP) — LIV Golf está cerrando sus operaciones en lugar de lanzar una nueva versión debido a la falta de apoyo financiero. Un abogado que representa a la organización anunció la decisión en una audiencia de bancarrota celebrada el jueves en Nueva Jersey.

“Los deudores no están avanzando actualmente con el plan LIV 2.0”, dijo Matthew Williams, de Gibson Dunn. “En su lugar los deudores están optando por una liquidación que maximice el valor de su negocio”.

LIV Golf perdió la financiación de Arabia Saudita en abril tras haber gastado más de 5000 millones de dólares desde 2022. LIV se declaró en bancarrota en septiembre. Desde que anunció sus planes para una nueva versión principales jugadores como Jon Rahm y Tyrrell Hatton se han marchado.

La liga era dirigida originalmente por Greg Norman. Unos meses después del inicio de la guerra en Irán el PIF cambió su estrategia de inversión en abril y afirmó que ya no financiaría a LIV Golf después de la temporada 2026.

La liga era dirigida originalmente por Greg Norman Jon Ferrey - LIVGO

El Asian Tour, que recibió un impulso financiero de LIV para una Serie Internacional, decidió en julio renovar una alianza con el PGA Tour y el circuito europeo.

Y mientras LIV intentaba salir de la bancarrota presentada el 8 de septiembre el circuito europeo estableció un ultimátum categórico al afirmar que cualquiera que firmara con LIV 2.0 no necesitaba solicitar la membresía en el conocido comercialmente como DP World Tour. Eso haría que los jugadores europeos no fueran elegibles para la Ryder Cup.

Guy Kinnings, director ejecutivo del circuito europeo, criticó a LIV en una entrevista con The Scotsman cuando dijo: “Pero también tenemos que proteger al circuito contra una entidad que gastó según nos dicen más de 7000 millones de dólares con uno de sus objetivos siendo ‘destruir al DP World Tour’”.

Rahm, Sergio García, Louis Oosthuizen y Tyrrell Hatton también afirmaron que ya no continuarían en LIV y la liga rival también perdió a jugadores jóvenes como el español David Puig y el norirlandés Tom McKibbin.

Guy Kinnings, director ejecutivo del circuito europeo, criticó a LIV Jacquelyn Martin - AP

El año comenzó con la salida de Brooks Koepka de su contrato con LIV a falta de un año y el PGA Tour creó un camino —con sanciones financieras— para regresar. Patrick Reed optó por no extender su contrato y ahora está listo para regresar al PGA Tour el próximo año a través de su desempeño en Europa.

Rahm había dicho el martes que estaría dispuesto a pagar el mismo precio que Koepka aunque era poco probable que se le ofreciera ese mismo acuerdo.

LIV 2.0 impulsaba la participación accionaria de los jugadores y premios en dinero que superaban la mitad de las bolsas de 20 millones de dólares para individuales cuando comenzó en 2022. El último evento de LIV fue en agosto en Indianápolis ganado por Michael La Sasso. Él no logró superar la segunda etapa de la escuela clasificatoria del circuito europeo la semana pasada.