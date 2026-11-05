Masters 1000 de París: partidos de hoy y cómo está el cuadro

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El último certamen de esta categoría en la temporada en curso continúa este jueves, con la presencia de Carlos Alcaraz y Tomás Etcheverry, entre otros
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Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Madrid, el último certamen de esta categoría en la temporada masculina en curso. Se disputan ocho partidos, todos correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
En el cuarto día de competencia se destaca la aparición del N° 3 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, y del argentino Tomás Etcheverry (31°). El español se enfrenta al italiano Matteo Berrettini (43°) no antes de las 15 y el platense, que viene de dejar en el camino al australiano Álex De Miñaur (9°) en su primer triunfo ante un Top 10, se verá las caras con el australiano Rinky Hijikata (83°), verdugo de Novak Djokovic (11°).
En lo que va del certamen parisino ya quedaron eliminados varios de los mejores tenistas del mundo y cuatro argentinos: Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Mariano Navone y Thiago Tirante, el único de todos que cayó en la segunda ronda. En 16vos también perdieron figuras de la talla de Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Jódar, Holger Rune. Daniil Medvedev, Álex De Miñaur y Frances Tiafoe.
Horarios de todos los partidos de octavos de final
- 7: Tommy Paul vs. Quentin Halys
- No antes de las 8.10: Ben Shelton vs. Arthur Rinderknech
- No antes de las 9.20: Lorenzo Musetti vs. Luca Van Assche
- No antes de las 10: Tomás Etcheverry vs. Rinky Hijikata
- No antes de las 11.10: Nuno Borges vs. Ignacio Buse
- No antes de las 12.20: Casper Ruud vs. Jan-Lennard Struff
- No antes de las 15: Matteo Berrettini vs. Carlos Alcaraz
- No antes de las 16.30: Taylor Fritz vs. Arthur Fils
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de París 2026
El Masters 1000 de París 2026 se extiende hasta el domingo 8 de noviembre en Paris La Défense Arena. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores del Masters 1000 de París
- Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos
- Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres
- Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos
*Jannik Sinner es el último campeón, pero no participa de esta edición porque padece el síndrome de la banda iliotibial (inflamación crónica y persistente en la rodilla derecha).
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