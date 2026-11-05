Masters 1000 de París: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Madrid, el último certamen de esta categoría en la temporada masculina en curso. Se disputan ocho partidos, todos correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

En el cuarto día de competencia se destaca la aparición del N° 3 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, y del argentino Tomás Etcheverry (31°). El español se enfrenta al italiano Matteo Berrettini (43°) no antes de las 15 y el platense, que viene de dejar en el camino al australiano Álex De Miñaur (9°) en su primer triunfo ante un Top 10, se verá las caras con el australiano Rinky Hijikata (83°), verdugo de Novak Djokovic (11°).

Tomás Etcheverry eliminó sucesivamente al ruso Andrey Rublev y al australiano Álex De Miñaur x.com/ATPTour_ES

En lo que va del certamen parisino ya quedaron eliminados varios de los mejores tenistas del mundo y cuatro argentinos: Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Mariano Navone y Thiago Tirante, el único de todos que cayó en la segunda ronda. En 16vos también perdieron figuras de la talla de Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Jódar, Holger Rune. Daniil Medvedev, Álex De Miñaur y Frances Tiafoe.

Horarios de todos los partidos de octavos de final

7 : Tommy Paul vs. Quentin Halys

: Tommy Paul vs. Quentin Halys No antes de las 8.10 : Ben Shelton vs. Arthur Rinderknech

: Ben Shelton vs. Arthur Rinderknech No antes de las 9.20 : Lorenzo Musetti vs. Luca Van Assche

: Lorenzo Musetti vs. Luca Van Assche No antes de las 10 : Tomás Etcheverry vs. Rinky Hijikata

: Tomás Etcheverry vs. Rinky Hijikata No antes de las 11.10 : Nuno Borges vs. Ignacio Buse

: Nuno Borges vs. Ignacio Buse No antes de las 12.20 : Casper Ruud vs. Jan-Lennard Struff

: Casper Ruud vs. Jan-Lennard Struff No antes de las 15 : Matteo Berrettini vs. Carlos Alcaraz

: Matteo Berrettini vs. Carlos Alcaraz No antes de las 16.30: Taylor Fritz vs. Arthur Fils

El estadounidense Taylor Fritz cerrará los octavos de final del Masters 1000 de París este jueves Matthieu Mirville - ZUMA Press Wire DPA

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de París 2026

El Masters 1000 de París 2026 se extiende hasta el domingo 8 de noviembre en Paris La Défense Arena. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de París

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres

Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos

*Jannik Sinner es el último campeón, pero no participa de esta edición porque padece el síndrome de la banda iliotibial (inflamación crónica y persistente en la rodilla derecha).