Los insultos y las agresiones que tuvo que soportar Rory McIlroy en la Copa Ryder

Se sabía que podría registrarse algún incidente, pero al final, se sobrepasaron los límites a nivel disciplinario. La Copa Ryder volcánica que se jugó entre el viernes y el domingo en Bethpage Black, en las cercanías de New York, tuvo como blanco predilecto a Rory McIlroy, líder del equipo europeo, que se impuso a EE.UU. por 15-13. En la competencia quedó expuesto por completo el comportamiento del público estadounidense, desbordado en cada green y que intentó sacar de quicio a los del Viejo Continente. Sucedió que los fanáticos atacaron al norirlandés con todo tipo de gritos e insultos, y hasta tuvo que soportar que le arrojen una cerveza a su mujer.

Si bien celebró la conquista de la Ryder, tras una dura última jornada en la que Europa tuvo que sufrir más de lo esperado, McIlroy -clave en los dos primeros días-, no pudo ganar su partido individual del domingo ante Scottie Scheffler, número 1 del mundo. El norirlandés se refirió a los momentos incómodos que le tocaron vivir: “No deberíamos aceptar esto en el golf. Es un deporte que une a la gente, que te enseña valiosas lecciones para la vida. Te enseña a respetar a la gente y esta semana no lo hemos visto. Lo que ha sucedido no es aceptable en la Ryder Cup”.

"What happened here this week is not acceptable."



Rory McIlroy speaks on the fans at Bethpage Black. pic.twitter.com/gMd7OzIUQ4 — Golf Digest (@GolfDigest) September 29, 2025

La prensa inglesa publicó que Erica Stoll, la pareja de McIlroy, no soportó los malos tratos y se puso a llorar tras sufrir una jornada de insultos por parte de los aficionados estadounidenses y porque le tiraron cerveza. “Erica está bien. Es una mujer muy, muy fuerte. Lo ha gestionado todo esta semana con clase, aplomo y dignidad, como siempre. La quiero y vamos a pasarlo genial celebrando esta noche”, dijo McIlroy tras los incidentes.

El eje de las protestas fue Rory McIlroy. Lo increíble es que comenzaron por parte de la animadora del evento, la humorista Heather McMahan, que incluso tuvo que renunciar en plena competición al ver que sus cánticos de “que te jodan, Rory” se hacían imparables. Lo que comenzó como una broma se convirtió en un grito de guerra para los aficionados estadounidenses, que lo llevaron al extremo.

🚨❌🗣️ NEWS — The PGA of America’s 1st tee emcee, Heather McMahan has stepped down from her job after leading a “F—you Rory!” chant on Saturday. McMahan has reportedly apologized to Rory McIlroy.



(Details via @laz_versalles & @JoshACarpenter) pic.twitter.com/8qqYIgkJ6e — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) September 28, 2025

Cuando le preguntaron lo sorprendido que se había sentido al ver perros policía patrullando las calles y greens de Bethpage Black, Rory dijo con algo de ironía: “Ojalá los hubieran soltado”. En las celebraciones McIlroy se grabó a sí mismo y al equipo europeo con el trofeo de la Ryder Cup en el vestuario, coreando: “¿Estás viendo? ¿Estás viendo a Donald Trump?”. El presidente de Estados Unidos le respondió al equipo europeo: “Sí, lo estoy viendo. Felicidades”.

La próxima Ryder se disputará en Limerick (Irlanda) y el golfista confía en que la actitud de los europeos sea completamente distinta a la vivida estos días en Nueva York. “Ven y anima a tu equipo. Si fuera americano, me molestarían este tipo de comportamientos. No he escuchado muchos gritos para Scottie, pero sí que he escuchado muchos gritos contra mí. Lo importante es animar a tus jugadores...“, dijo McIlroy.

Rory McIlroy literally speaking on behalf of the entire world - not just in the context of golf - and then delivering an absolute dart to back up the talk 🔥



pic.twitter.com/LVDK2EZN0Y — Crash Davis (@CrashOnSens) September 27, 2025

Finalmente, el golfista norirlandés reconoció que fue una semana dura para todos: “Los silenciamos con nuestro juego y hemos intentado responder con clase. Creo que lo hemos conseguido”.

El capitán del equipo, Luke Donald, que contó que antes de la competencia usaron anteojos de realidad virtual para reproducir un ambiente hostil, explicó que lo vivido superó todo lo que pudieron imaginar: “Fueron las 12 horas más tensas de mi vida”.

Agresiones en aumento

A medida que Europa comenzó con fuerza, liderando 5,5 a 2,5 después del primer día, el segundo jugador del mundo se convirtió en el Enemigo Público No. 1 de Europa entre una pequeña pero revoltosa parte de la multitud. Mientras los fanáticos europeos lo serenaban con su canto habitual, una versión de una canción de los Cranberries que reemplaza “Zombie” con “Rory”, los fanáticos estadounidenses hicieron todo lo posible para sacarlo de su juego.

Le recordaron su putt fallido para perder el U.S. Open en Pinehurst en 2024. Se burlaron de su estatura. Se mofaron de su herencia irlandesa. Atacaron a su esposa.

Here’s the full scene as Rory McIlroy’s wife Erica got hit with a beer (glanced off her hat) on Saturday afternoon.



Rory and Lowry had just won on 18 and he was coming back to 17 to cheer on the groups behind — and celebrate with Euro fans.



Looked like someone hit the drink out… pic.twitter.com/vdG4mAny1s — Dylan Dethier (@dylan_dethier) September 28, 2025

“Estuve allí dos días con Erica McIlroy, y la cantidad de abuso que recibió fue asombrosa”, dijo el amigo y compañero de equipo de McIlroy, Shane Lowry. “La forma en que ella estaba allí apoyando a su esposo y apoyando a su equipo fue increíble, y le doy crédito por eso”.

Lowry asumió el papel de guardaespaldas y portero mientras las tensiones aumentaban el sábado. El irlandés reprendió a los fanáticos y discutió con los acosadores, golpeándose el pecho, marchando por el green y maldiciendo a la multitud después de embocar un putt crucial.

Para el domingo, una victoria europea estaba casi asegurada. Los visitantes estaban arriba 11,5 a 4,5 al entrar en la jornada final. Ningún equipo había regresado de tal déficit, y aún no lo ha hecho.

Al final, fue McIlroy quien tuvo la última palabra. En abril, ganó el Masters después de años de intentar completar el Grand Slam de carrera. Ahora, ganó su sexta Ryder Cup en ocho intentos, mejorando su récord en el evento a 19-14-5. Y la próxima será un verdadero juego en casa, en Adare Manor en Irlanda.

“Nos aseguraremos de decirles a nuestros fanáticos en Irlanda en 2027 que lo que sucedió aquí esta semana no es aceptable”, dijo. “Y para mí, es, ya sabes, vengan y apoyen a su equipo local”.