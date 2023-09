escuchar

SAINT-ÉTIENNE, Francia.- Si Los Pumas no pudieron concretar todo el dominio que ejercieron sobre Samoa fue, en buena parte porque otra vez falló la conducción. El eje 9-10, clave en cualquier equipo de rugby, quedó nuevamente del lado del déficit y es, a esta altura del Mundial de Francia, un punto crucial en el que los entrenadores deberán buscar soluciones. Todo, más allá de la victoria por 19-10 en el segundo encuentro del equipo al que dirige Michael Cheika en la Copa del Mundo.

Las miradas críticas se posan sobre Santiago Carreras, un excelente jugador de rugby, determinante en varias facetas del juego, pero que no termina de asentarse en un puesto que no es natural para él. Cuando Mario Ledesma le dio la 10 en la última parte de su etapa como entrenador, no existían muchas opciones. Nicolás Sánchez estaba lesionado y los otros aperturas que habían probado (Domingo Miotti, que parecía el de más proyección, y Benjamín Urdapilleta, descartado en el ciclo Cheika) no fueron aprobados. Tomás Albornoz, otro tucumano, tampoco tuvo muchos minutos. Quizá el error haya sido no haber buscado en todo este tiempo, en el período Cheika, algún jugador para proyectarlo internacionalmente.

Santiago Carreras intenta eludir al samoano Taleni Seu; el 10 sigue sin asentarse en su función y comete errores en el uso del pie, una de sus principales responsabilidades. FRANCIS BOMPARD - AFP

Pero en el encuentro con Inglaterra y en el de este viernes con Samoa el de más bajo rendimiento fue Gonzalo Bertranou. Su lentitud, cuando los rucks esta vez tuvieron más velocidad (59% en menos de 3 segundos), y sus errores de decisión deslucieron aun más la labor de Carreras. El cordobés se equivocó con el pie (sin mencionarlo, Cheika lo remarcó luego del partido). Puede ser que la lluvia que cayó durante buena parte del partido haya influido en el flojo manejo de la pelota, pero no es excusa. Las opciones tomadas nunca fueron las adecuadas y terminaron deteniendo al equipo en los momentos en los que los forwards tenían dominados a los samoanos.

Al eje 9-10 también hay que agregarle el jugador 8. Y ahí también hay que apuntar que no tuvo un buen rendimiento Juan Martín González, también impreciso. No hubo buen manejo en la base del scrum las veces que el pack argentino fue para adelante. Carreras tiene el peso de que en el banco está Nicolás Sánchez, apertura titular en estos últimos años, al punto de que quedó a un partido de los 100 en los Pumas. Como si fuera poco, el tucumano entró, metió el penal que selló el triunfo y el que le quitó el bonus defensivo a Samoa, que en la lucha por el segundo puesto es importante.

Bertranou, sin salida frente a Samoa, que terminó representando un duro escollo SEBASTIEN BOZON - AFP

Con el cordobés, que, vale aclararlo, también ha jugado de apertura en Gloucester, su club inglés, ocurre algo similar que con los Pumas. Se espera que un día explote, que juegue brillantemente, y eso no ocurre. Quizá con Tomás Cubelli de 9, con su experiencia y su calidad para poner el equipo adelante, Carreras tenga espacios para explotar su velocidad y su habilidad. Incluso con Lautaro Bazán Velez, que cuando entró contra Inglaterra le dio otro ritmo al equipo.

La próxima parada es Chile, la más accesible del grupo. Es una buena oportunidad para buscar otras opciones con vistas a la “final” que será el encuentro con Japón. Se entiende la posición de los entrenadores, que confían en que Carreras sea el 10, pero quizá haya que buscarle otra alternativa en el medio-scrum. Alguien que lo lance y que, con ello, lance al equipo.

Compacto de los Pumas 19 vs. Samoa 10

El partido con Samoa era otra “final”. Los Pumas la pasaron. Queda ésa de Japón. Sin desmerecer a Chile, los argentinos deberían ganar con amplitud. Pero si no hay mejoras en el rendimiento, si el equipo no se muestra más sólido y contundente, las posibilidades, hoy ciertas, de alcanzar los cuartos de final pueden nublarse. En ese camino se necesita una mejor conducción, un eje 9-10 que funcione de otra manera que como viene haciéndolo.