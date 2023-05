Marcos Montenegro ganó el Abierto de Perú después de una gran recuperación

escuchar

Superó el corte justo en el límite, con un birdie en el hoyo 36 la tarde del viernes. El argentino Marcos Montenegro escapó del abismo, tuvo un fin de semana de ensueño y se quedó con la victoria en el Abierto de Perú, por el PGA Tour Latinoamérica. Su victoria siguió siendo impredecible hasta el mismo domingo, porque arrancó los últimos hoyos desde el décimo puesto. Sin embargo, Montenegro tuvo una sensacional vuelta final de 64 (-8), que cerró embocando un putt de 10 metros en el último hoyo. Jugó tres grupos delante de los líderes de la tercera jornada y empleó un total de 273 (-15) que lo hizo inalcanzable.

Su margen de victoria en el séptimo certamen de la temporada del PGA Tour Latinoamérica fue de dos golpes sobre el estadounidense Conner Godsey, quien al terminar segundo en solitario ascendió al primer lugar de la lista de puntos de la Totalplay Cup. Godsey hizo 71 en la ronda final para terminar con 13 bajo par.

La frustración se trasladó al salteño Tommy Cocha, líder por uno al iniciar la jornada, ya que hizo bogeys en dos de los últimos tres hoyos para salir de la contienda. Su tarjeta de 73 (-1) lo llevó a terminar a tres golpes del campeón, empatado en la tercera posición con el neozelandés Harry Hillier, quien ganó posiciones gracias a un cierre de 66 golpes.

“Esta es una victoria que venía esperando hace mucho tiempo. Me hice profesional ya hace cinco años, sentía que estaba muy cerca, pero por momentos no se me daba. Seguí siempre con mi equipo, trabajando por una misma línea y sabiendo que tarde o temprano iba a llegar”, dijo el jugador de 25 años, originario de la ciudad de Lobería, en la provincia de Buenos Aires.

El trofeo de Marcos Montenegro en el Diners Club Perú Open

Montenegro comenzó la semana con vueltas de 73 y 70 para pasar con lo justo, Pero tuvo un fin de semana muy sólido: los 66 golpes del sábado lo acercaron lo suficiente para darle la oportunidad de ilusionarse. “Miré el tablero y vi que estaba lejos del líder, pero no estaba muy lejos del top 10. Me enfoqué en tener un gran fin de semana y se dio”.

El día lo comenzó haciendo birdies en los hoyos 2 y 3. Un bogey al 5 no le hizo mayor daño, ya que respondió con cuatro birdies consecutivos entre el 6 y el 9. Con el viento soplando, ya entrada la tarde, Montenegro se sintió con oportunidad y su clave fue mantener la calma. “Le pedí a Jorge, mi caddie, que me mantuviera tranquilo, concentrado en el tiro a tiro y creo que lo hicimos muy bien”, agregó sobre lo que vivió en los últimos nueve hoyos del campeonato.

Entre los hoyos 11 y 15 hizo birdie-birdie-bogey-birdie-bogey para llegar a 13 bajo par con tres hoyos por jugar. En el 16 se fue con birdie, después de ejecutar un gran chip que por poco emboca para águila. En el difícil par 3 del 17, un amenazante hoyo de 215 yardas, en subida y con viento en contra, salvó un par que resultó decisivo para mantenerse separado de los demás contendientes. “Fue un par muy importante. Lo hice desde el borde del green, desde unos cinco metros. No sabía cómo estaba en ese momento, pero por la reacción de mi caddie supe que estaba en carrera por el campeonato”, afirmó.

Finalmente, en el 18, un par 4 de 429 yardas, pegó un gran drive y con el agua amenazando a la izquierda evitó ser muy agresivo en su tiro a green. “Jugué a la derecha, sin tomar mucho riesgo y me dejé un putt de 10 metros, bastante rápido. Se mantuvo en la línea todo el tiempo y al final casi no cae”, dijo sobre un putt que al entrar al hoyo desató toda su emoción.

Con los 500 puntos que sumó gracias a esta victoria, Montenegro ascendió al séptimo puesto de la Totalplay Cup. El listado de puntos recompensará a los top 5 con estatus en el Korn Ferry Tour 2024 al concluir esta temporada.

“La temporada pasada, jugando allá (en el Korn Ferry Tour), aprendí mucho. Es un Tour muy competitivo. Este año tuve que regresar y jugar en Latinoamérica, un gran Tour que también es muy competitivo. Sabía que no iba a ser fácil y los primeros torneos me costaron un poco, pero me venía sintiendo muy bien con mi juego las últimas semanas”, concluyó el jugador que consiguió el 39º triunfo argentino en el historial del PGA Tour Latinoamérica.

LA NACION

Temas PGA Tour Latinoamérica