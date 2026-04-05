María José Marín le dio brillo al golf latinoamericano: se impuso en el Augusta National Women’s Amateur

El golf latinoamericano femenino escribió el sábado una de sus páginas más gloriosas. María José “Majo” Marín, de Colombia, se consagró campeona del Augusta National Women’s Amateur 2026, convirtiéndose en la séptima ganadora en la historia del torneo y en la primera latinoamericana en alcanzar este logro en Augusta.

Con apenas 19 años, la campeona del Women’s Amateur Latin America 2025 cerró una semana inolvidable con una vuelta final de 68 golpes (-4) en Augusta National Golf Club, tras las dos primeras rondas disputadas en Champions Retreat. Su total de 202 golpes (-14) le permitió imponerse con autoridad por cuatro golpes de ventaja sobre la española Andrea Revuelta, en una actuación magistral que combinó estrategia, madurez y determinación.

María José Marín: The seventh Augusta National Women’s Amateur champion. #ANWAgolf

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Marín construyó su victoria desde el conocimiento y la preparación: “Tenía una estrategia muy clara con mi equipo, sabía cómo jugar las dos canchas”, explicó tras la consagración frente a Fred Ridley, Chairman de Augusta National Golf Club, quien le entregó el trofeo en la ceremonia para la transmisión oficial de TV.

El triunfo tiene un significado profundo para la joven colombiana, que desde hace años representa a su país en la élite amateur: “Es un orgullo representar a Colombia, lo hago desde hace mucho tiempo”, afirmó. Aunque no se olvidó de otras raíces. “También soy mitad mexicana, así que con mucho orgullo represento a México en el fondo de mi corazón”

A lo largo de la semana, el apoyo de Latinoamérica fue un factor clave en su rendimiento: “me reconforta saber que me están siguiendo. Sentí mucho apoyo, y cuando caminaba el hoyo 18 ya me imaginaba cómo iba a ser el festejo”, confesó.

María José Marín, de Colombia, posa con el trofeo del Augusta National Women's HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También destacó el impacto de referentes y su entorno cercano: “María Fassi me inspiró mucho, y también saber que mis coaches, familia y amigos estaban ahí”.

Lo particular es que la colombiana se impuso con la asistencia de un bombero local que le hizo de caddie y señaló a Darren Woo sin rodeos como una pieza fundamental. “Fue mi mayor apoyo durante toda la semana y una de las claves de la victoria”. Y agregó: “Cada vez que llegaba un mal golpe, ahí estaba su voz: ‘Respira, cálmate, lo vas a sacar, no pasa nada, date una oportunidad’”. María José repitió varias veces la idea de la calma. Y dejó claro que Darren fue quien le ayudó a sostenerla cuando más sintió la presión. Además de bombero, Woo trabaja como caddie local en distintos campos de Augusta.

María José Marín set a new scoring record for the Augusta National Women's Amateur, besting the previous record by two strokes. #ANWAgolf pic.twitter.com/uQCS9y6ikA — The Masters (@TheMasters) April 4, 2026

Uno de los tramos se dio entre el par 3 del hoyo 12 y el par 5 del 13. En esa secuencia fue viendo señales, tal como calificó: “Una fue la pelota quedándose en esa loma en el 12. Nunca había visto una bola quedarse ahí”, contó. Lo interpretó de manera metafórica: “Creo que fue Dios sujetando la bola: ‘No te muevas. Esto está pasando por algo’”. Luego llegó el 13, donde se salió del plan. Tenía pensado asegurar, pero pensó que había que apretar el acelerador. “Le dije a Darren: voy a por ello. Es ahora o nunca”. Pegó con el híbrido y lo bordó. Otro paso más.

El camino del WALA al ANWA

El recorrido de Marín hasta este título también tiene un capítulo clave en el Women’s Amateur Latin America (WALA). Tras haber estado muy cerca en ediciones anteriores, la colombiana logró finalmente consagrarse en 2025 en México, consolidando su evolución y dando un paso decisivo en su carrera. Ese triunfo no solo le abrió las puertas de Augusta, sino que refuerza el valor del WALA como plataforma de desarrollo y proyección para el talento latinoamericano hacia los escenarios más grandes del golf mundial. Vale recordar que la ganadora del WALA recibe invitaciones para 3 de los 5 Majors del golf femenino.

La alegría de la colombiana en el hoyo 18 de Augusta National, tras imponerse en el torneo HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una carrera en ascenso meteórico

Nacida en Cali, Colombia, y actual jugadora de la Universidad de Arkansas, Marín atraviesa una temporada excepcional en el golf universitario estadounidense. Dos veces First Team All-American, acumula múltiples top-10 en la temporada, incluyendo una victoria en el Clemson Invitational y destacadas actuaciones que la posicionan como una de las grandes promesas del circuito.

En 2025, su nombre ya había empezado a resonar con fuerza: se consagró campeona individual de la NCAA División I, se quedó con el Women’s Amateur Latin America en México, defendió su título en el Sudamericano Amateur de Chile, superó el corte en el U.S. Women’s Open y en el Amundi Evian Championship, y formó parte, por segundo año consecutivo, del equipo internacional de la Arnold Palmer Cup.

A round to earn the crown. 🏆



Una ronda para coronarse.#ANWAgolf pic.twitter.com/Bf5dQg9VFm — Augusta National Women's Amateur (@anwagolf) April 4, 2026

Su recorrido en Augusta también refleja su evolución: tras finalizar T14 en 2023 y T30 en 2024 (no superó el corte en 2025), este año dio el salto definitivo para escribir su nombre en la historia del torneo.

Con este triunfo, Marín no solo levanta uno de los trofeos más prestigiosos del golf amateur, sino que confirma el crecimiento del golf femenino en la región y el impacto real de competencias como el WALA en la construcción de nuevas campeonas. Además, tras su victoria, Majo confirma su lugar en The Chevron Championship 2026, U.S. Women’s Open 2026, The Evian Championship 2026 y el AIG Women’s Open 2026.