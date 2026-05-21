Cuándo es la final de la Champions League 2025-2026 entre PSG y Arsenal

El último partido de la temporada 2025-2026 de Europa será la final de la edición número 71 de la UEFA Champions League, que lo protagonizarán el último fin de semana de mayo París Saint Germain (PSG) y Arsenal en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

El encuentro se disputará el sábado 30 a las 13 (hora argentina) con árbitro a confirmar. El mismo se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El escenario elegido para la final del máximo campeonato del Viejo Continente es Budapest, la capital de Hungría que nunca recibió un encuentro decisivo. Allí, los parisinos buscarán ganar su segunda ‘Orejona’ seguida y son los favoritos mientras que los Gunners intentarán llevársela para Londres por primera vez en su historia tras perder una definición en 2006.

Arsenal persigue su primer título de la historia en la Champions League Alastair Grant - AP

El camino de Arsenal hacia la final

Etapa de grupos

Fecha 1 : 2 a 0 vs. Athletic Bilbao

: 2 a 0 vs. Athletic Bilbao Fecha 2 : 2 a 0 vs. Olympiakos

: 2 a 0 vs. Olympiakos Fecha 3 : 4 a 0 vs. Atlético de Madrid

: 4 a 0 vs. Atlético de Madrid Fecha 4 : 3 a 0 vs. Slavia Praga

: 3 a 0 vs. Slavia Praga Fecha 5 : 3 a 1 vs. Bayern Múnich

: 3 a 1 vs. Bayern Múnich Fecha 6 : 3 a 0 vs. Brujas

: 3 a 0 vs. Brujas Fecha 7 : 3 a 1 vs. Inter de Milán

: 3 a 1 vs. Inter de Milán Fecha 8: 3 a 2 vs. Kairat Almaty

Octavos de final

Ida : 1 a 1 vs. Bayer Leverkusen (V).

: 1 a 1 vs. Bayer Leverkusen (V). Vuelta: 2 a 0 vs. Bayer Leverkusen (L).

Cuartos de final

Ida : 1 a 0 vs. Sporting Lisboa (V).

: 1 a 0 vs. Sporting Lisboa (V). Vuelta: 0 a 0 vs. Sporting Lisboa (L).

Semifinales

Ida : 1 a 1 vs. Atlético de Madrid (V).

: 1 a 1 vs. Atlético de Madrid (V). Vuelta: 1 a 0 vs. Atlético de Madrid (L).

El camino de PSG hacia la final

Etapa de grupos

Fecha 1 : 4 a 0 vs. Atalanta (L).

: 4 a 0 vs. Atalanta (L). Fecha 2 : 1 a 2 vs. Barcelona (V).

: 1 a 2 vs. Barcelona (V). Fecha 3 : 7 a 2 vs. Bayer Leverkusen (V).

: 7 a 2 vs. Bayer Leverkusen (V). Fecha 4 : 1 a 2 vs. Bayern Munich (L).

: 1 a 2 vs. Bayern Munich (L). Fecha 5 : 5 a 3 vs. Tottenham (L).

: 5 a 3 vs. Tottenham (L). Fecha 6 : 0 a 0 vs. Athletic Club (V).

: 0 a 0 vs. Athletic Club (V). Fecha 7 : 1 a 2 vs. Sporting Lisboa (V).

: 1 a 2 vs. Sporting Lisboa (V). Fecha 8: 1 a 1 vs. Newcastle (L).

Playoffs

Ida : 3 a 2 vs. Mónaco (V).

: 3 a 2 vs. Mónaco (V). Vuelta: 2 a 2 vs. Mónaco (L).

Octavos de final

Ida : 5 a 2 vs. Arsenal (L).

: 5 a 2 vs. Arsenal (L). Vuelta: 3 a 0 vs. Arsenal (V).

Cuartos de final

Ida : 2 a 0 vs. Liverpool (L).

: 2 a 0 vs. Liverpool (L). Vuelta: 2 a vs. Liverpool (V).

Semifinales

Ida : 5 a 4 vs. Bayern Munich (L).

: 5 a 4 vs. Bayern Munich (L). Vuelta: 1 a 0 vs. Bayern Munich (V).

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 títulos, más del doble que su escolta que es Milán con siete. El podio lo completan Liverpool y Bayern Munich con seis vueltas olímpicas cada uno.

Real Madrid (España) - 15 títulos

Milán (Italia) - 7

Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - 6

Barcelona (España) - 5

Ajax (Países Bajos) - 4

Manchester United (Inglaterra) / Inter de Milán (Italia) - 3

Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2

Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1

En la última final de la Champions League PSG goleó a Inter de Milán 5 a 0 Martin Meissner - AP

Todas las finales de la Champions League