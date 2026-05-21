Cuándo es la final de la Champions League 2025-2026 entre PSG y Arsenal

El encuentro decisivo tendrá lugar el último fin de semana de mayo en el Puskas Arena de Budapest; los parisinos van por el bicampeonato y los Gunners, por su primera conquista
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El último partido de la temporada 2025-2026 de Europa será la final de la edición número 71 de la UEFA Champions League, que lo protagonizarán el último fin de semana de mayo París Saint Germain (PSG) y Arsenal en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.
El encuentro se disputará el sábado 30 a las 13 (hora argentina) con árbitro a confirmar. El mismo se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
El escenario elegido para la final del máximo campeonato del Viejo Continente es Budapest, la capital de Hungría que nunca recibió un encuentro decisivo. Allí, los parisinos buscarán ganar su segunda ‘Orejona’ seguida y son los favoritos mientras que los Gunners intentarán llevársela para Londres por primera vez en su historia tras perder una definición en 2006.
El camino de Arsenal hacia la final
Etapa de grupos
- Fecha 1: 2 a 0 vs. Athletic Bilbao
- Fecha 2: 2 a 0 vs. Olympiakos
- Fecha 3: 4 a 0 vs. Atlético de Madrid
- Fecha 4: 3 a 0 vs. Slavia Praga
- Fecha 5: 3 a 1 vs. Bayern Múnich
- Fecha 6: 3 a 0 vs. Brujas
- Fecha 7: 3 a 1 vs. Inter de Milán
- Fecha 8: 3 a 2 vs. Kairat Almaty
Octavos de final
- Ida: 1 a 1 vs. Bayer Leverkusen (V).
- Vuelta: 2 a 0 vs. Bayer Leverkusen (L).
Cuartos de final
- Ida: 1 a 0 vs. Sporting Lisboa (V).
- Vuelta: 0 a 0 vs. Sporting Lisboa (L).
Semifinales
- Ida: 1 a 1 vs. Atlético de Madrid (V).
- Vuelta: 1 a 0 vs. Atlético de Madrid (L).
El camino de PSG hacia la final
Etapa de grupos
- Fecha 1: 4 a 0 vs. Atalanta (L).
- Fecha 2: 1 a 2 vs. Barcelona (V).
- Fecha 3: 7 a 2 vs. Bayer Leverkusen (V).
- Fecha 4: 1 a 2 vs. Bayern Munich (L).
- Fecha 5: 5 a 3 vs. Tottenham (L).
- Fecha 6: 0 a 0 vs. Athletic Club (V).
- Fecha 7: 1 a 2 vs. Sporting Lisboa (V).
- Fecha 8: 1 a 1 vs. Newcastle (L).
Playoffs
- Ida: 3 a 2 vs. Mónaco (V).
- Vuelta: 2 a 2 vs. Mónaco (L).
Octavos de final
- Ida: 5 a 2 vs. Arsenal (L).
- Vuelta: 3 a 0 vs. Arsenal (V).
Cuartos de final
- Ida: 2 a 0 vs. Liverpool (L).
- Vuelta: 2 a vs. Liverpool (V).
Semifinales
- Ida: 5 a 4 vs. Bayern Munich (L).
- Vuelta: 1 a 0 vs. Bayern Munich (V).
La tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 títulos, más del doble que su escolta que es Milán con siete. El podio lo completan Liverpool y Bayern Munich con seis vueltas olímpicas cada uno.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) / Inter de Milán (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1
Todas las finales de la Champions League
- 2025-26: PSG vs. Arsenal.
- 2024-25: PSG 5-0 Inter Milán.
- 2023-24: Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund.
- 2022-23: Manchester City 1-0 Inter Milán.
- 2021-22: Real Madrid 1-0 Liverpool.
- 2020-21: Chelsea 1-0 Manchester City.
- 2019-20: Bayern Munich 1-0 PSG.
- 2018-19: Liverpool 2-0 Tottenham Hotspur.
- 2017-18: Real Madrid 3-1 Liverpool.
- 2016-17: Real Madrid 4-1 Juventus.
- 2015-16: Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (Real Madrid ganó por penales 5 a 3).
- 2014-15: Barcelona 3-1 Juventus.
- 2013-14: Real Madrid 4-1 Atlético Madrid.
- 2012-13: Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund.
- 2011-12: Chelsea 1-1 Bayern Munich.
- 2010-11 Barcelona 3-1 Manchester United.
- 2009-10: Inter Milán 2-0 Bayern Munich.
- 2008-09: Barcelona 2-0 Manchester United.
- 2007-08: Manchester United 1-1 Chelsea (Manchester United ganó por penales 6 a 5).
- 2006-07: Milán 2-1 Liverpool.
- 2005-06: Barcelona 2-1 Arsenal.
- 2004-05: Liverpool 3-3 Milán (Liverpool ganó por penales 3 a 2).
- 2003-04: Porto 3-0 Mónaco.
- 2002-03: Milán 0-0 Juventus (Milán ganó por penales 3 a 2).
- 2001-02: Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen.
- 2000-01: Bayern Munich 1-1 Valencia (Bayern ganó por penales 5 a 4).
- 1999-2000: Real Madrid 3-0 Valencia.
- 1998-99: Manchester United 2-1 Bayern Munich.
- 1997-98: Real Madrid 1-0 Juventus.
- 1996-97: Borussia Dortmund 3-1 Juventus.
- 1995-96: Juventus 1-1 Ajax (Juventus ganó por penales 4 a 2).
- 1994-95: Ajax 1-0 Milán.
- 1993-94: Milán 4-0 Barcelona.
- 1992-93: Marsella 1-0 Milán.
- 1991-92: Barcelona 1-0 Sampdoria.
- 1990-91: Estrella Roja 0-0 Marsella (Estrella Roja ganó por penales 5 a 3).
- 1989-90: Milán 1-0 Benfica.
- 1988-89: Milán 4-0 Steaua Bucarest.
- 1987-88: PSV Eindhoven 0-0 Benfica (PSV ganó por penales 6 a 5).
- 1986-87 Porto 2-1 Bayern Munich.
- 1985-86: Steaua Bucarest 0-0 Barcelona (Steaua Bucarest ganó por penales 2 a 0).
- 1984-85: Juventus 1-0 Liverpool.
- 1983-84 Liverpool 1-1 Roma (Liverpool ganó por penales 4 a 2).
- 1982-83: Hamburgo 1-0 Juventus.
- 1981-82: Aston Villa 1-0 Bayern Munich.
- 1980-81: Liverpool 1-0 Real Madrid.
- 1979-80: Nottingham Forest 1-0 Hamburgo.
- 1978-79: Nottingham Forest 1-0 Malmö.
- 1977-78: Liverpool 1-0 Brujas.
- 1976-77: Liverpool 3-1 Borussia Mönchengladbach.
- 1975-76: Bayern Munich 1-0 Saint Étienne.
- 1974-75: Bayern Munich 2-0 Leeds United.
- 1973-74: Bayern Munich 4-0 Atlético Madrid.
- 1973-74: Bayern Munich 1-1 Atlético Madrid.
- 1972-73: Ajax 1-0 Juventus.
- 1971-72: Ajax 2-0 Inter Milán.
- 1970-71: Ajax 2-0 Panathinaikos.
- 1969-70: Feyenoord 2-1 Celtic.
- 1968-69: Milán 4-1 Ajax.
- 1967-68: Manchester United 4-1 Benfica.
- 1966-67: Celtic 2-1 Inter Milán.
- 1965-66: Real Madrid 2-1 Partizan.
- 1964-65: Inter Milán 1-0 Benfica.
- 1963-64: Inter Milán 3-1 Real Madrid.
- 1962-63: Milán 2-1 Benfica.
- 1961-62: Benfica 5-3 Real Madrid.
- 1960-61: Benfica 3-2 Barcelona.
- 1959-60: Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt.
- 1958-59: Real Madrid 2-0 Reims.
- 1957-58: Real Madrid 3-2 Milán.
- 1956-57: Real Madrid 2-0 Fiorentina.
- 1955-56: Real Madrid 4-3 Reims.
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