Lautaro Martínez prepara su revancha mundialista: quiere cerrar la temporada jugando y convencer a Lionel Scaloni

Aunque el debut de Argentina será el 16 de junio frente a Argelia, en Kansas, la Copa del Mundo ya empezó a jugarse para buena parte de los futbolistas de la selección. Sobre todo para aquellos que todavía pelean por consolidarse dentro del once titular, en un equipo que tiene pocas plazas vacantes. Uno de ellos es Lautaro Martínez. El bahiense, que comenzó Qatar 2022 como titular y luego perdió el puesto con Julián Álvarez, buscará revancha en 2026, en uno de los puntos más altos de su carrera. Por eso, más allá de que Inter ya se consagró campeón de la Serie A y la Copa Italia, el delantero pidió jugar el último partido de la temporada ante Bologna, un encuentro que apenas servirá para completar el calendario y para que el rival intente clasificarse a la Conference League.

Lautaro, de 28 años, todavía siente que tiene una deuda pendiente con los Mundiales. En 2018 estuvo muy cerca de integrar la lista definitiva de Jorge Sampaoli para Rusia: formó parte de la nómina preliminar de 35 jugadores, pero terminó quedando afuera junto a Diego Perotti y Mauro Icardi. Cuatro años más tarde, en Qatar, el torneo tampoco arrancó de la mejor manera para él: le anularon dos goles que hubiesen significado el 2-0 parcial ante Arabia Saudita, aquella tarde en Lusail que terminó con el invicto de 36 partidos de la selección. Después, tuvo una floja actuación frente a México y ya no volvió a ser titular, en parte por su nivel y también por las secuelas de un esguince en el tobillo derecho que le impedía entrenarse y jugar con normalidad.

Lautaro Martínez convierte ante Arabia Saudita en el debut de Argentina en Qatar 2022, aunque su gol terminaría siendo anulado. Aníbal Greco - La Nación

Por eso, esta Copa del Mundo aparece como una especie de desquite personal para el Toro, que fue determinante en la conquista de la Copa América 2024 -terminó como máximo goleador con cinco tantos- y sueña con empezar otro Mundial desde el arranque, aunque esta vez para sostenerse a lo largo del torneo. En esta temporada, Martínez convirtió 22 goles en 40 partidos y además aportó seis asistencias. Es el máximo anotador de la Serie A con 17 tantos, por delante de su compañero de ataque, Marcus Thuram, que también jugará el Mundial con Francia; el griego Anastasios Douvikas, del Como, y el neerlandés Donyell Malen, de Roma. Salvo un milagro, nadie le quitará el título de capocannoniere, un logro que ya había conseguido en la temporada 2023/2024 y que quedará por tercera vez consecutiva en manos de un argentino, dado que en la 2024/2025 el goleador fue Mateo Retegui, entonces en Atalanta.

Lautaro Martínez celebra la conquista de la Copa Italia, su segundo título de la temporada junto al Scudetto de la Serie A. Tullio M. Puglia - Getty Images Europe

Este sábado, desde las 13, Inter visitará a Bologna, el mismo rival que le arrebató la Supercopa 2025 por penales, en una definición en la que Lautaro Martínez convirtió uno de los remates del conjunto milanés. Y de cara a ese encuentro, el delantero pidió estar presente por varios motivos: para cerrar dentro de la cancha una campaña extraordinaria tanto en lo individual como en lo colectivo, para intentar mejorar su marca de goles y, sobre todo, para llegar con ritmo competitivo a las semanas previas al Mundial, en las que Lionel Scaloni terminará de definir el equipo.

La selección, además, disputará dos amistosos antes del inicio de la Copa del Mundo: el 6 de junio ante Honduras, en Texas, y el 9 frente a Islandia, en Alabama. En el último tiempo, Martínez alternó entre la titularidad y el banco de suplentes. Hubo partidos en los que el delantero de Inter arrancó desde el banco y otros en los que fue la referencia de área en un ataque con tres hombres, acompañado por Lionel Messi y Julián. Incluso, en algunos encuentros, Messi se movió más centralizado y quedaron Lautaro y Álvarez como dupla ofensiva.

Julián Álvarez, Lionel Messi y Lautaro Martínez: el tridente ofensivo que evalúa Lionel Scaloni para el debut en el Mundial. Natacha Pisarenko - AP

En principio, la idea del entrenador de Inter, Cristian Chivu. era preservar a varios futbolistas que llegaran con molestias o cansancio acumulado, especialmente a aquellos con chances concretas de disputar la Copa del Mundo. Lautaro, de hecho, sufrió dos desgarros casi consecutivos entre febrero y abril, aunque logró recuperarse a tiempo y recuperar su nivel. A raíz de esas lesiones se perdió la fecha FIFA de marzo frente a Mauritania y Zambia, en la ventana en la que originalmente estaba prevista la Finalissima contra España. En esos partidos, el nueve titular fue Julián, aunque Martínez sigue muy firme en la consideración del cuerpo técnico.

“Lautaro siempre fue fundamental para mí y siempre ha sido mi delantero favorito. Tuvo algunos problemas en el Mundial y tuvimos que pensar en lo mejor para el equipo. Él lo sabe muy bien. Estuvo ahí cuando lo necesitábamos y estamos felices de que también se haya hecho cargo del Inter”, supo decir Scaloni sobre el goleador, con quien mantiene una relación muy cercana.

Por lo pronto, Lautaro quiere jugar. Exigió, al menos, disputar 45 minutos frente a Bologna y después sí enfocarse por completo en el Mundial, con los entrenamientos en Ezeiza y el esperado viaje a Kansas, donde Argentina trabajará durante la última etapa de la preparación y la fase de grupos. Martínez no se conforma con estar entre los 26: este fin de semana volverá a jugar para el Neroazzurri, aunque con la cabeza y el corazón puestos en celeste y blanco.