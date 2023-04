Masters de Augusta: la rivalidad entre el PGA Tour y el LIV Golf tendrá un primer capítulo el martes, en la Cena de Campeones

escuchar

AUGUSTA, Georgia.- Esto podría ser incómodo.

Olvídese del menú de hamburguesas con queso, gambas, costillas y gallineta nórdica. En la Cena de Campeones del Masters de este año, que tendrá lugar este martes por la noche, los jugadores del PGA Tour se encontrarán cara a cara con seis antiguos colegas que han desertado para unirse a LIV Golf, la liga financiada por Arabia Saudita.

Los golfistas de la LIV Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bubba Watson, Patrick Reed, Sergio García y Charl Schwartzel se juntarán para tomar unas copas y cenar con Tiger Woods, Rory McIlroy y Jordan Spieth, todos ellos críticos abiertos de los antiguos jugadores de la PGA que se marcharon a la LIV Golf.

Scottie Scheffler recibe la chaqueta verde después de ganar el Torneo de Golf Masters en Augusta en 2022 DOUG MILLS - NYTNS

Ya se han producido acalorados intercambios públicos entre los jugadores. Y mientras algunos golfistas restan importancia a la interacción en la cena, otros dicen que es imposible ignorar las desavenencias.

Scottie Scheffler, que ganó el Torneo de Maestros el año pasado y es el anfitrión del tradicional evento al que se invita a los antiguos ganadores del Masters, bromeó recientemente diciendo que Tom Watson debería tener una mesa aparte. Watson se tomó el comentario con humor.

“Oye, mientras esté en la Cena de Campeones, estoy bien”, dijo Watson en una reciente rueda de prensa. “Me sentaré donde él me diga. No pasa nada. Mientras me dejen volver, me sentaré donde él quiera. Me sentaré fuera y me quedaré mirando por la ventana”.

Scottie Scheffler celebra tras ganar el Masters de golf en Augusta

Más tarde, Scheffler relativizó la velada. “Con Augusta National siendo un lugar tan especial y con la historia del juego y todo eso”, dijo, “creo que podemos dejar todas nuestras cosas a un lado y simplemente reunirnos para una comida divertida, todos juntos en una habitación y simplemente celebrar el juego del golf y Augusta National y simplemente pasar el rato”.

Johnson, campeón del Masters 2020, dijo recientemente que no esperaba ningún problema en la cena. “Escuché lo que se dijo sobre posibles tensiones en la cena, pero no habrá ninguna tensión por mi parte”, dijo. “Además, sigo teniendo una gran relación con todos mis compañeros campeones del Masters”.

Otros tiempos de la Cena de Campeones: en 1960; a la derecha, un joven Arnold Palmer Augusta National

El español José Olazábal, dos veces ganador, dijo al escritor de golf Bernie McGuire que “si Bubba Watson me pide que le pase la sal o lo que sea, estaré encantado de pasarle lo que Bubba o cualquier otro de los compañeros ganadores del Masters desee”.

“Cada uno de los que nos sentamos en la Cena de Campeones estamos en la sala esa noche por haber ganado en el Augusta National y, como he dicho, respeto a todos y cada uno de los que están en la sala por ser compañeros ganadores del Masters, y también por lo que han conseguido en sus carreras”, dijo Olazábal.

Phil Mickelson, el líder de "los rebeldes" del LIV Golf, le coloca la chaqueta verde a Tiger Woods en 2005 REUTERS / Shaun Best - Archivo

Patrick Reed, que ganó el Masters en 2018 y ahora juega para LIV Golf, expresó que la cena debería centrarse en Scheffler, no en el drama en curso. “La cosa es que la Cena de Campeones no tiene nada que ver conmigo ni con ninguna otra persona en esa sala, excepto Scottie Scheffler”, dijo Reed a Golf Digest. “Esa es su cena. Mis experiencias durante esas cenas han sido increíbles. Siempre estamos hablando de experiencias pasadas en Augusta, de cómo los otros chicos han ganado el [Masters], qué obstáculos tuvieron que superar, los golpes que lograron en sus experiencias.”

Sergio García, otro jugador de LIV Golf que ganó el Masters en 2017, señaló que no esperaba ningún problema. “Me voy a sentir bien”, dijo García en marzo. “No tengo ningún problema con nadie y trato de no darle importancia. Voy a estar ahí porque me lo he ganado, porque me lo merezco, y voy a disfrutarlo. Espero que los demás hagan lo mismo”.

Tiger en 1997 y uno de sus recorridos en Augusta, su cancha predilecta Archivo

Tom Clavin, autor de “One for the Ages: Jack Nicklaus and the 1986 Masters”, sostuvo en una entrevista que la cena sería interesante porque mezcla a jóvenes golfistas de la LIV con los estadistas mayores. “Es fascinante que la Cena de Campeones sea la primera vez desde el cisma en la que varios de los principales jugadores comparten el pan”, manifestó Clavin. “Pero también está el aspecto generacional. En otros torneos no hay nada parecido a la presencia de jugadores mayores como en el Masters. Imagínense a [Ben] Crenshaw sentado junto a un joven jugador de la LIV, o a [Jack] Nicklaus y Mickelson. Sin embargo, la tradición del Masters también exige civismo. Me encantaría ser una mosca en esa pared”.

En un reciente evento de la LIV en Tucson, Arizona, Mickelson, tres veces campeón del Masters, no se refirió específicamente a la cena, pero habló de reencontrarse con amigos del PGA Tour. “No hay expectativas”, dijo. “Estamos agradecidos de poder jugar, competir y formar parte de ello. Mucha de la gente que está jugando y compitiendo en el Masters son amigos desde hace décadas, y estoy deseando volver a verlos.”

Tiger Woods le coloca el saco verde a Dustin Johnson,. hoy en el LIV Golf Series Patrick Smith/Getty Images/AFP

Durante una rueda de prensa en el Genesis Invitational de Los Ángeles en febrero, se le preguntó a Tiger Woods cuál sería su comportamiento en la cena y si ésta sería incómoda. “Esa es una gran pregunta porque no lo sé porque no he estado cerca de ellos”, respondió Woods sobre los jugadores del LIV Golf. “No sé cuál será esa reacción. Sé que algunas de nuestras amistades ciertamente han tomado un camino diferente, pero ya veremos cuando todo eso transpire.”

Woods estuvo de acuerdo en que cualquier disputa no debería restarle méritos al homenaje a Scheffler. “La Cena de Campeones será obviamente algo de lo que se hablará”, enfatizó Woods. “Tenemos que honrar a Scottie, Scottie es el ganador, es su cena. Así que hay que asegurarse de que Scottie sea honrado correctamente, pero también darse cuenta de la naturaleza de lo que ha sucedido y la gente que se ha ido, justo donde están nuestras situaciones, ya sea legalmente, emocionalmente. Hay mucho ahí”.

John Clarke