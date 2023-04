Mateo Fernández de Oliveira, antes del Masters: “Estoy impresionado y quiero disfrutarlo cada segundo”

escuchar

En estos días le recorre la adrenalina propia de la fascinación; es protagonista de una aventura mágica entre los mejores del mundo. Mateo Fernández de Oliveira tomó el testimonio de Abel Gallegos y se convirtió en el segundo campeón argentino del LAAC que jugará el Masters de Augusta en el lapso de cuatro años. Un orgullo para este amateur que planifica cada paso de su carrera al detalle, con la precisión y puntillosidad de un golfista profesional. Será la primera escala de tres majors para el sanisidrense, ya que su victoria en Puerto Rico en enero pasado también le dio los pasajes para participar este año en el US Open y el Open Británico.

“Todo estará relacionado con las ganas de jugar bien. Armé un buen plan, la idea es seguirlo y aprovechar la oportunidad. Creo que no hay mucho que perder y sí mucho por ganar, así que la mentalidad va a ser ésa: intentar disfrutar y dar lo mejor de mí”, comentó el jugador de la Universidad de Arkansas, que debutará este jueves desde las 10.48 (hora de argentina) en el mismo grupo con Bubba Watson, ganador en 2012 y 2014, y el norirlandés Seamus Power. Si el bicampeón norteamericano entabla un buen feeling con Fernández de Oliveira durante las rondas que compartirán, puede soltarle algunos tips y ayudarlo a descubrir los secretos del campo.

Mateo empezó a moldear su perfil de golfista en 2009, a sus nueve años, porque antes de su verdadera pasión jugaba al fútbol. Entonces le compraron su primer juego de palos y sus amigos lo empezaron a cargar por su repentino fanatismo por el golf: lo bautizaron ‘adicto’. “Salía del colegio a las cuatro de la tarde y diez minutos después ya estaba jugando en el campo del Náutico San Isidro. Fueron muchos años de trabajo y ser ahora campeón me parece increíble”, contó, luego de su triunfo en el Latin America Amateur Championship, en Río Grande. Después, llegarían sus muy buenas actuaciones en certámenes nacionales e internacionales de aficionados con el escudo de la AAG y el ascenso en el ranking mundial amateur, hasta trepar hoy al puesto 25° de ese listado.

Fred Ridley, el CEO de Augusta National, secundado por los siete aficionados que jugarán el Masters. A la derecha, Mateo Fernández de Oliveira

Así como el martes se desarrolla en Augusta la tradicional Cena de Campeones, Fernández de Oliveira formó parte el lunes del “Amateur Dinner”, junto con los otros seis aficionados del field: Ben Carr, Sam Bennett y Gordon Sargent de los Estados Unidos, Matthew McLean (Irlanda del Norte), Harrison Crowe (Australia) y Aldrich Potgeiter (Sudáfrica). Con riguroso blazer de la Asociación Argentina de Golf, está cautivado por el verde intenso que lo rodea, en ese jardín de azaleas y otras flores de diversas tonalidades: “Para ser honesto, estoy impresionado con todo lo que veo a mi alrededor y quiero disfrutarlo cada segundo. Ni bien entré a Magnolia Lane sabía que sería un torneo súper especial y en donde todo funciona a la perfección. Incluso me pareció asombroso ver a la gente volverse loca detrás de las sogas a lo largo del campo, viendo a Tiger Woods moviendo las masas”.

Fernández de Oliveira, que a mediados de año terminará su curso de cuatro años en la Universidad de Arkansas -se recibirá de la carrera de Comunicación-, tiene como caddie en Augusta a Rubén Yorio, que se consagró con Angel Cabrera en 2009: “Rubén es un buen tipo y ganó acá; tiene la experiencia para darme buenos consejos. Y me parece una persona divertida también, una de las cosas principales para mí. Me brinda pequeñas distracciones que me sirven”.

La logística y la compañía son vitales para cualquier jugador en citas de semejante envergadura. Y seguramente, más para un amateur, que se encuentra con situaciones nuevas a cada momento. Mateo se instaló a diez minutos de Augusta National, en una casa alquilada. Lo acompañan sus padres, su hermano, su novia, la hermana de ella y cuatro amigos que vinieron desde Buenos Aires. “Somos diez, estamos repartidos en cinco habitaciones. Quiero pasarla bien dentro de la cancha, será un factor importante esta semana”, comenta el jugador representante de los Razorbacks de Arkansas, que este martes practicó con los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira y el miércoles lo hará con Collin Morikawa, además de jugar el tradicional torneo de par 3 en compañía de su novia, la golfista Ela Anacona, que le hará de caddie.

Lejos de las improvisaciones, Fernández Oliveira viene testeando la cancha en vivo desde hace varios meses: “Mi preparación se basó mucho en la ansiedad de estar acá y que llegara la semana del Masters. Desde el día en que gané el LAAC, el torneo estuvo en mi cabeza, obviamente. Así que todo el plan consistió en hacer un primer viaje en enero, cuando jugué 36 hoyos cada uno de los dos días, y después me di tiempo para venir en febrero y en marzo, en los que sumé otras cinco jornadas de juego. Lo bueno es que cada tanto pude venir a Augusta National y disfrutar un poco de la cancha para sacarme la expectativa de estar acá”. Además, se refirió a las exigencias del trazado par 72: “Esta cancha te exige en todas las partes de tu juego y trabajé en todas las áreas de la forma en que había que hacerlo. Ahora, simplemente estamos puliendo y viendo qué tan diferente está el campo respecto de las semanas en las que lo estuve ensayando. Sobre todo, haciendo ajustes”.

Son apenas los primeros pasos de Mateo entre los grandes jugadores. Su previsión es hacerse profesional luego de disputar el US Open, en Los Angeles (15 al 18 de junio) y el Open Británico en Royal Liverpool (20 al 23 de julio). Cuando triunfó en el LAAC, reconoció que su vida entró en un “shock” debido a la emoción y a un horizonte ampliado de repente. Y enseguida visualizó el gran objetivo que tenía por delante: “El Masters para mí es todo. Lo vi muchísimas veces por tele, como aquel chip de Tiger en el 16. Voy a tirarlo después de ver tantos replays. Me voy a preparar para poder ser yo en esa semana”, juraba. Ahora, su primer gran sueño empieza a hacerse realidad.