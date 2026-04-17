Un try a los ¡10 segundos! Gran presentación de los Pumas 7s en Hong Kong, frente a España

El juego de luces del moderno Kai Tak Sports Park, de Hong Kong, acababa de frenarse en la víspera del primer partido de la rama masculina de la jornada. Con la velocidad de Marcos Moneta, los Pumas 7s apenas tardaron diez segundos en ponerse en ventaja contra España, en el comienzo de un dominio total: con el triunfo por 38-14 quedaron a un paso de los cuartos de final en la primera etapa del SVNS World Championship, la porción decisiva del Circuito Mundial de Seven.

Moneta capturó un rebote de una salida, la primera del encuentro, que realizó España. Cuando tomó la pelota y aceleró, ya se sabía que su destino, inevitable, era el in-goal, en la apertura de la competencia de varones del tradicional Seven de Hong Kong, que está celebrando su 50ª realización. El wing formado en San Andrés abrió el camino de una victoria convincente de los Pumas 7s, que arrollaron a su rival en el primer tiempo y luego regularon en un torneo en el que defienden el título de campeones.

⚡🇦🇷 ¿ASÍ DE RÁPIDO O MÁS?



ℹ️ A Marcos Moneta le bastaron tan solo diez segundos para abrir el marcador frente a España, en Hong Kong.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#DisneyPlus pic.twitter.com/qdpSpoyEoU — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 17, 2026

La selección argentina fluyó con la pelota y jugó todo el período inicial en campo ajeno. Con mucho vértigo en ataque y continuidad, apabulló a su adversario. Luego de la conquista del jugador de 26 años, Pedro De Haro quebró la defensa a la salida de un scrum y aumentó la ventaja. Con un orden defensivo que provocó pérdidas, los sudamericanos arrinconaron a un rival desconcertado. Santiago Vera Feld y nuevamente Moneta sumaron para el abrumador 26-0 del tablero al entretiempo.

“Lo único en que pensamos en las últimas semanas fue este partido contra España. El primer partido siempre es el más importante, y si se lo gana, en el siguiente partido es más fácil ganar, y en el siguiente más fácil ganar y... Nos preparamos muy bien para este partido. Estamos contentos y recién ahora vamos a pensar en Uruguay y Sudáfrica”, destacó Moneta, que el año pasado fue la figura en la conquista de esta etapa del tour.

🇦🇷🔥 ¡TREMENDO ARRANQUE DE LOS PUMAS 7s!



ℹ️ Pedro De Haro se encargó de apoyar el segundo try del partido, apenas a los dos minutos de arrancado el encuentro frente a España.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/ccGddAYT7g — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 17, 2026

En el segundo tiempo, los Pumas 7s bajaron el ritmo al juego. Dosificaron las cargas físicas, pensando en el resto del fin de semana: luego de seis etapas de dos días de competencia cada una, los torneos del SVNS World Championship incluyen tres jornadas y un encuentro más. De Haro y Martiniano Arrieta, dos de los debutantes en esta temporada, marcaron los tries en un segunda mitad en la que regresaron Santiago Mare y Joaquín Pellandini, jugadores fundamentales en el plantel, que se perdieron la gira por América del Norte.

⚡🇦🇷 ¡CORRIDA FENOMENAL DE ARRIETA!



El joven de Universitario de Tucumán se cortó solo y apoyó este gran try contra España.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/VV6Gkj7Bxn — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 17, 2026

“Disfrutamos mucho este torneo. Éste es el gran escenario del Circuito Mundial y muchas leyendas jugaron acá, en Hong Kong, aunque en el otro estadio. Tratamos de disfrutarlo con los chicos, vivir el momento. Sabemos que algunos dentro de tres años, otros dentro de cinco y otros dentro de diez no vamos a estar jugando al rugby y vamos a extrañarlo. Tratamos de disfrutar”, valoró Moneta, que acumula 183 tries en su trayectoria en el tour y está cada vez más cerca del mojón de 230 de Santiago Gómez Cora, el hombre récord de Argentina y el actual entrenador de la selección.

🔥🐆 ¡QUÉ DEBUT DE LOS PUMAS 7s!



🔝 Los comandados por Santiago Gómez Cora golearon 38-14 a España en su primera presentación en la etapa de Hong Kong.



⏰ Desde las 3:23 ARG enfrentarán a Los Teros 7s.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/TQfruXbp6p — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 17, 2026

España fue una piedra en el camino de los Pumas 7s en esta temporada de transición. Los europeos ganaron los enfrentamientos de Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur y Perth. Luego, los argentinos se impusieron en la propia Perth y en Los Ángeles, en un partido memorable que perdían por 26-0 y ganaron por 27-26 con un try de Sebastián Dubuc en la última jugada.

Con este holgado triunfo en Hong Kong Argentina quedó a un paso de los cuartos de final. En el SVNS World Championship se agrega esa instancia, por lo que se clasifican el primero y el segundo de cada grupo y los dos mejores terceros. La diferencia de tantos es un buen aliciente en una zona en la que Sudáfrica, el ganador de la temporada regular, doblegó por apenas 12-7 a Uruguay, proveniente del SVNS 2. A las 3.23 los POumas 7s se enfrentarán con su vecino sudamericano, intentando asegurar la clasificación y encarar el sábado con más aire.