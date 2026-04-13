La historia de amor de Rory McIlroy y Erica Stoll: del casi divorcio al beso de campeón en Augusta

Rory McIlroy se coronó en el Master de Augusta por segundo año consecutivo y volvió a vestir el famoso saco verde que otorga este distinguido torneo de golf. El norirlandés, de 36 años, defendió el título y se impuso con un total de 276 goles (-12), tras una vuelta final de 71 (-1) que estiró la definición hasta el último tiro.

Rory McIlroy y el orgullo de su segundo saco verde; ganó en el Masters de Augusta de manera consecutiva y sigue acumulando gloria HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras el tiro del final, el golfista estalló de emoción por el nuevo título en su carrera y, de inmediato, se abrazó con su hija Poppy, fruto del matrimonio con Erica Stoll, quien también formó parte del especial festejo.

“Quiero agradecer a las personas que están a mi izquierda. Primero y principal, a mi esposa e hija, Erica y Poppy. Ellas tienen que aguantarme en casa y, créanme, a veces eso es algo difícil de hacer. Pero han sido mi mayor apoyo y, como saben, esta se ha convertido definitivamente en la semana favorita del año de Poppy", destacó el golfista, en conferencia de prensa, sobre la presencia y el apoyo de sus seres queridos.

Las emotivas declaraciones de Rory McIlroy tras ganar el Master de Augusta

La historia de amor entre McIlroy y Stoll tuvo al golf como nexo. Durante varios años, ella trabajó para la PGA (el principal circuito de golf estadounidense) como oficial de transporte, administradora de oficina y coordinadora de operaciones de voluntarios para campeonatos. El primer contacto entre ambos se dio en 2012 cuando la mujer ayudó al norirlandés a llegar a tiempo a un partido de la Ryder Cup.

Desde ese día, ambos quedaron en contacto aunque no se profundizó en la relación ya que el golfista estaba en pareja con la tenista Caroline Wozniacki. Tras la ruptura del vínculo, en 2015, McIlroy y Stoll comenzaron a pasar tiempo juntos hasta que formalizaron la relación.

La historia de amor de Rory McIlroy y Erica Stoll

El 22 de abril de 2017 la pareja se casó y celebró su boda en el castillo de Ashford, en Irlanda. Tres años después, en agosto de 2020, nació su hija Poppy, quien unió aún más al golfista y la empresaria.

Sin embargo, en 2024, el pedido de divorcio por parte de McIlroy sorprendió a propios y extraños. A través de su abogado, Thomas Sasser, le hizo llegar la petición a Erica Stoll, quien la recibió en el domicilio conyugal ubicado en Júpiter, Florida.

Rory, Erica y su hija, Poppy

Los pormenores del asunto marcaban la custodia compartida de su hija Poppy y que se cumpliera el acuerdo prenupcial firmado antes de su boda. El pedido de divorcio se presentó el 13 de mayo de 2024 y la demandada tenía 20 días para presentar una contrademanda si así lo requería. En el medio de una situación que parecía llegar a su fin, Rory y Erica mantuvieron una charla íntima donde limaron asperezas y el propio golfista, en una entrevista con The Guardian, aseguró que retiró la petición de divorcio.

“En las últimas semanas, Erica y yo nos hemos dado cuenta de que nuestro mejor futuro era como familia. Afortunadamente, hemos resuelto nuestras diferencias y esperamos con ilusión un nuevo comienzo”, afirmó el deportista.

El matrimonio estuvo a punto de divorciarse y la noticia recorrió el mundo entero

Rory y Erica constituyeron, a la par de su matrimonio, una serie de negocios en conjunto para salvaguardar el patrimonio de la familia. Con propiedades en Irlanda del Norte y en Londres, ambos mantienen su residencia principal en Florida debido a que en este sitio geográfico se encuentran las mejores condiciones climáticas para el entrenamiento del golf.