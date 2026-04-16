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Agenda de TV y streaming del viernes: Pumas 7s y Yaguaretés, Pampas, Boca - Flamengo, tenis y golf

Rugby, fútbol local y exterior, básquetbol, ATP Tour y PGA Tour se alternan en la lista de transmisiones deportivas de la jornada

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Marcos Moneta, el tryman de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven, es protagonista en el clásico torneo de Hong Kong.
Marcos Moneta, el tryman de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven, es protagonista en el clásico torneo de Hong Kong.Zach Franzen

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 17 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 20.30 Unión vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium

Ligas del exterior

  • 13.30 Sassuolo vs. Como. Serie A. Disney+
  • 14 Fenerbahçe vs. Rizespor. Superliga de Turquía. Fox Sports 2 y Disney+
  • 15.30 St. Pauli vs. Köln. Bundesliga. Disney+
  • 15.45 Inter vs. Cagliari. Serie A. ESPN 2 y Disney+
  • 15.45 Lens vs. Toulouse. Ligue 1. ESPN 3 y Disney+
  • 16 Blackburn Rovers vs. Coventry City. Championship. Disney+
Como, con el argentino Nico Paz, jugará por la Serie A contra Sassuolo como visitante.
Como, con el argentino Nico Paz, jugará por la Serie A contra Sassuolo como visitante.Image Photo Agency - Getty Images Europe

RUGBY

  • 15.30 Bristol Bears vs. Gloucester Rugby. La Premiership. Disney+
  • 20 Pampas vs. Yacaré XV. Súper Rugby Américas. ESPN 3 y Disney+

Seven de Hong Kong

  • 2.30 La primera jornada, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
  • 4.10 El primer día, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+
  • 8.35. La jornada inicial, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
  • 22.25 La segunda jornada, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+
  • 4.35 (del sábado) El segundo día, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
  • 8.15 (del sábado) La segunda jornada, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+

TENIS

ATP 500 de Barcelona

  • 6 Hamad Medjedovic (Serbia) vs. Nuno Borges (Portugal), Tomas Machac (Chequia) vs. Andrey Rublev (Rusia), Arthur Fils (Francia) vs. Lorenzo Musetti (Italia) y Cameron Norrie (Inglaterra) vs. Rafael Jódar (España), los cuartos de final. Disney+
El británico Cameron Norrie se medirá con una revelación de la temporada, el español Rafael Jódar, en el torneo Conde de Godó.
El británico Cameron Norrie se medirá con una revelación de la temporada, el español Rafael Jódar, en el torneo Conde de Godó.DIMITAR DILKOFF - AFP

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.30 Monaco vs. Hapoel Tel Aviv (Israel). DSports 2
  • 15.30 Barcelona (España) vs. Bayern München (Alemania). DSports +

Champions League Americas

  • 17.40 Nacional (Uruguay) vs. Franca (Brasil). DSports 2
  • 21.40 Boca Juniors vs. Flamengo (Brasil). DSports 2
Boca Juniors será local contra Flamengo en uno de los grupos semifinales de la Champions League Americas de básquetbol.
Boca Juniors será local contra Flamengo en uno de los grupos semifinales de la Champions League Americas de básquetbol.Boca Juniors

GOLF

  • 15 RBC Heritage. La segunda vuelta. ESPN 4 y Disney+
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