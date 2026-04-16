Agenda de TV y streaming del viernes: Pumas 7s y Yaguaretés, Pampas, Boca - Flamengo, tenis y golf
Rugby, fútbol local y exterior, básquetbol, ATP Tour y PGA Tour se alternan en la lista de transmisiones deportivas de la jornada
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 17 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 20.30 Unión vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium
Ligas del exterior
- 13.30 Sassuolo vs. Como. Serie A. Disney+
- 14 Fenerbahçe vs. Rizespor. Superliga de Turquía. Fox Sports 2 y Disney+
- 15.30 St. Pauli vs. Köln. Bundesliga. Disney+
- 15.45 Inter vs. Cagliari. Serie A. ESPN 2 y Disney+
- 15.45 Lens vs. Toulouse. Ligue 1. ESPN 3 y Disney+
- 16 Blackburn Rovers vs. Coventry City. Championship. Disney+
RUGBY
- 15.30 Bristol Bears vs. Gloucester Rugby. La Premiership. Disney+
- 20 Pampas vs. Yacaré XV. Súper Rugby Américas. ESPN 3 y Disney+
Seven de Hong Kong
- 2.30 La primera jornada, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
- 4.10 El primer día, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+
- 8.35. La jornada inicial, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
- 22.25 La segunda jornada, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+
- 4.35 (del sábado) El segundo día, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
- 8.15 (del sábado) La segunda jornada, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+
TENIS
ATP 500 de Barcelona
- 6 Hamad Medjedovic (Serbia) vs. Nuno Borges (Portugal), Tomas Machac (Chequia) vs. Andrey Rublev (Rusia), Arthur Fils (Francia) vs. Lorenzo Musetti (Italia) y Cameron Norrie (Inglaterra) vs. Rafael Jódar (España), los cuartos de final. Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.30 Monaco vs. Hapoel Tel Aviv (Israel). DSports 2
- 15.30 Barcelona (España) vs. Bayern München (Alemania). DSports +
Champions League Americas
- 17.40 Nacional (Uruguay) vs. Franca (Brasil). DSports 2
- 21.40 Boca Juniors vs. Flamengo (Brasil). DSports 2
GOLF
- 15 RBC Heritage. La segunda vuelta. ESPN 4 y Disney+
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TV y streaming del jueves. San Lorenzo y más argentinos por las copas, Europa y Conference League, Pumas 7s y tenis en Barcelona
TV y streaming del miércoles. Bayern-Real Madrid, River y Racing por Sudamericana, Di María por Libertadores y ATP 500 de Barcelona
La TV del "súper" martes. Atlético de Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs. PSG en la Champions y Boca en la Copa Libertadores
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